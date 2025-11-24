Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 24 nov (11.00 GMT)

Járkov (Ucrania).- Un ataque ruso con drones contra la ciudad de Járkov ha matado a cuatro personas en esta urbe del noreste de Ucrania, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador, Oleg Siniégubov.

Beirut.- Despiden con un funeral al jefe militar del grupo chií libanés Hizbulá, Haytham Ali Tabatabai, fallecido el domingo junto a otros cuatro miembros del movimiento en un ataque israelí contra los suburbios meridionales de Beirut.

Tokio.- Al menos once personas resultaron heridas, y dos de ellas fueron trasladadas inconscientes a un hospital, este lunes en Tokio tras ser atropelladas por un coche cuyo conductor trató de darse a la fuga a pie y fue detenido, un suceso que la Policía investiga como relacionado con el robo del vehículo.

Peshawar.- Tres miembros de la fuerza paramilitar Federal Constabulary murieron en un ataque suicida presuntamente perpetrado por los talibanes paquistaníes en la sede de este cuerpo en la ciudad de Peshawar, en la provincia de Khyber Paktunkhwa, en el noroeste de Pakistán y fronteriza con Afganistán.

Bombay (India).- La Armada de la India puso en servicio el INS Mahe, primer buque antisubmarino para aguas poco profundas de la clase Mahe, durante una ceremonia en el astillero naval de Bombay.

Denpasar, Bali (Indonesia).- Tres ciudadanos australianos han acudido al tribunal de Denpasar, Bali, acusados de estar relacionados con un tiroteo ocurrido el 14 de junio de 2025 que resultó en la muerte de una persona, y dejó a otra gravemente herida.

Manila.- Las autoridades filipinas han detenido a siete personas vinculadas a supuestas irregularidades en un proyecto de infraestructura para el control de inundaciones, declaró este lunes el presidente, Ferdinand Marcos Jr., en medio de la creciente indignación social por la corrupción en el país.

Berlín.- La primera nieve del año cayó este lunes en Berlín, donde las temperaturas se mantienen por debajo de 0 ºC, por lo que el Servicio Alemán de Meteorología (DWD) ha advertido del riesgo de que se formen placas de hielo, aunque señaló que las bajas presiones se están desplazando hacia el sur del país.

Región de Klang (Malasia).- Malasia ha evacuado a más de 11.000 personas debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que asolan el país, informaron este lunes las autoridades, en medio de una temporada de tormentas tropicales y tifones especialmente dura para el Sudeste Asiático este año.

Aeropuerto Internacional de Pekín-Daxing, (China).- Doce rutas aéreas entre China y Japón aparecen con el 100 % de sus vuelos cancelados, según datos de la plataforma independiente Flight Manager (DAST) actualizados a las 10:00 hora local de este lunes (02:00 GMT), en un nuevo indicio del impacto de la crisis diplomática por Taiwán en las conexiones entre ambos países.

Londres.- Presentación a la prensa de una de las exposiciones más esperadas del año: «Turner y Constable, rivales y originales», producida con ocasión del 250 aniversario del nacimiento de estos dos gigantes de la pintura británica moderna, enfrentados estilísticamente en vida y muy influyentes en ambos casos.

Villaverde de Pontones (Cantabria).- La trayectoria de Marián Martínez, directora del Cenador de Amós, se ha construido a lo largo de 33 años en los que ha ejercido distintos roles y ha sido testigo directo de la evolución de un restaurante que hoy es referencia nacional con tres estrellas Michelín: el Cenador de Amós.

Estambul.- El presidente de la Federación Turca de Fútbol, Ibrahim Haciosmanoglu, anunció este lunes en Estambul la suspensión de más de 1.000 jugadores y 149 árbitros, tras una amplia operación contra las apuestas ilegales que ha sacudido al fútbol del país.

