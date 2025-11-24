Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 24 nov (16.00 GMT)

Madrid, 24 nov (EFE).-

Luanda.- Los líderes de la Unión Europea mantuvieron este lunes una reunión especial en los márgenes de la cumbre UE-África de Luanda para para coordinar posiciones ante el plan de paz para Ucrania impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Kiev.- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este lunes que el principal obstáculo para llegar al acuerdo de paz con Rusia que promueve EE.UU. es que el líder del Kremlin, Vladímir Putin, quiere que tanto Kiev como la comunidad internacional reconozcan como parte de la Federación Rusa territorios que su Ejército ha conquistado.

Luanda.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que la carta de renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, refleja el «servidor público» que ha sido, y no ha concretado si su relevo se conocerá este martes aunque ha asegurado que será en un breve espacio de tiempo.

Luanda.- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó este lunes que el territorio y la soberanía de Ucrania «deben ser respetados» y que «solo Ucrania» puede decidir sobre sus Fuerzas Armadas, en el marco de las negociaciones que impulsa Estados Unidos para un plan de paz con Rusia.

Luanda.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunió este lunes con su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, y con el presidente del Banco Africano de Desarrollo (BAfD), Sidi Ould Tah, en los márgenes de la sexta cumbre Unión Africana y Unión Europea en Luanda.

Caracas.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, bailó en el marco de un acto por el Día Nacional del Estudiante Universitario en Caracas al ritmo de música electrónica creada a partir de expresiones suyas usadas en distintas alocuciones en las que rechaza la guerra y defiende la paz, en medio de la tensión con Estados Unidos.

Calcuta (India).- Funcionarios electorales de nivel local se manifestaron este lunes frente a la Comisión Electoral en Calcuta, en protesta por la carga laboral que enfrentan durante la revisión intensiva del censo de votantes de cara a las elecciones regionales de 2026.

Río Helado (Honduras).- El clima electoral en Honduras ha sido de incertidumbre durante el proceso de los comicios del próximo domingo. Reportes de atentados, amenazas e intimidación contra candidatos y activistas, incluyendo homicidios políticos en meses recientes, acentuaron la preocupación por la seguridad e integridad del proceso electoral.

Tokio.- Al menos una persona murió y diez resultaron heridas, una de ellas de gravedad, este lunes en Tokio tras ser atropelladas por un coche cuyo conductor trató de darse a la fuga a pie y fue detenido, un suceso que la Policía investiga como relacionado con el robo del vehículo.

La Habana.- La crisis económica, los estragos del reciente huracán Melissa y la epidemia de chikunguña y dengue cercan el inicio este lunes de la Feria Internacional de La Habana (Fihav), el mayor encuentro empresarial y comercial de Cuba.

Montevideo.- El ministro de Economía y Finanzas, el canciller y el secretario de la Presidencia de Uruguay asisten a un encuentro organizado por la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos en el que se presentará el nuevo embajador del país norteamericano en Montevideo, Lou Rinaldi.

Hoyerswerda (Alemania).- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, visitó este lunes un espacio comunitario donde voluntarios ayudan a reparar objetos, conocido como ‘repair café’ en Hoyerswerda, donde conoció distintas iniciativas de participación ciudadana y dialogó con jóvenes políticamente activos y voluntarios de la comunidad.

Praga.- El presidente checo, Petr Pavel, recibió este lunes a su homólogo polaco, Karol Nawrocki, en el Castillo de Praga, donde se han reunido en el marco de la visita oficial del mandatario polaco a la República Checa.

Nairobi.- El presidente de Kenia, William Ruto, recibió este lunes al primer ministro de Malasia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, en una visita de Estado marcada por la conmemoración de seis décadas de relaciones diplomáticas entre ambos países, acuerdos y eliminación de aranceles en productos agrícolas kenianos.

Sagunto (España).- La gigafactoría de celdas de baterías eléctricas de Powerco, filial de la compañía automovilística Volkswagen, en Sagunto (Valencia) acabará la obra civil del primer bloque de construcción antes de que final de año para comenzar con la instalación de las salas blancas donde se desarrolla la producción, cuyo inicio se confirma para septiembre de 2026.

Srinagar (India).- Las tradicionales verduras secadas al sol de Cachemira -tomates, berenjenas, calabazas, nabos o espinacas- vuelven a convertirse en un producto muy demandado con la llegada del invierno, cuando el frío extremo limita el acceso a alimentos frescos.

Baikonur (Kazajistán).- La agencia rusa Roscosmos trasladó este lunes el cohete propulsor Soyuz-2.1, que pondrá en órbita la nave espacial Soyuz MS-28, a la plataforma de lanzamiento del cosmódromo de Baikonur.

Quito – Las Jornadas de Gastronomía y Vino de España exhiben la diversidad de productos alimenticios españoles importados en Ecuador, que culminarán el jueves con una demostración del chef extremeño Francisco Romero.

Washington.- La primera dama, Melania Trump, da la tradicional bienvenida al árbol de Navidad de la Casa Blanca.

Nueva York.- Nueva York se prepara para recibir el 2026 y este lunes presenta en Times Square la nueva bola de cristal que protagonizará la emblemática celebración de Año Nuevo.

Madrid.- El Museo del Prado presenta ‘Antonio Raphael Mengs 1728-1779’ una gran exposición sobre el “creador del Neoclasicismo” que cayó en el olvido pese a ser «fundamental» en su tiempo y ahora el museo quiere devolver a la vida y darlo a conocer.

Bombay (India).- El actor indio Dharmendra, una de las mayores estrellas del cine de Bollywood, donde protagonizó más de trescientas películas, murió este lunes en la ciudad de Bombay a los 89 años, según informó en sus redes sociales un cineasta próximo al intérprete.

Madrid.- El Real Madrid, después de empatar en Elche (2-2) y sumar su tercer partido consecutivo sin conocer la victoria, prepara desde este lunes su visita al Olympiacos en la Liga de Campeones del próximo miércoles (21:00 horas CET, -1 GMT) en un encuentro en el que podrían reaparecer el alemán Antonio Rüdiger y el francés Aurelien Tchouaméni.

Barcelona (España).- La plantilla del primer equipo de Barça se ha entrenado este lunes el campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva antes de viajar a Londres, donde este martes (21:00 CET) el equipo entrenado por Hansi Flick se enfrentará al Chelsea en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

Londres.- Marc Cucurella, jugador del Chelsea, aseguró que el duelo de este martes en la Liga de Campeones contra el Barcelona no es un «Lamine contra Cucurella» y manifestó que la clave del partido será quitarle la pelota a los ‘blaugrana’.

Londres.- El italiano Enzo Maresca, técnico del Chelsea, ha alabado el juego del Barcelona de Hansi Flick, antes de enfrentarse a ellos, que ha definido como «espectacular» y ha reconocido que siempre que sigue al conjunto catalán ve cosas para aprender, tanto en la parte ofensiva como en defensa.

Madrid.- El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, describió este lunes al alero croata de su equipo, Mario Henzonja, como un jugador con “un gran potencial y con cierta irregularidad”, que necesita “ayudar al equipo desde una posición más relajada” sin que se venga abajo por no hacer una actuación destacada.

Nueva York.- El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, comparece ante un tribunal federal, donde se espera que se declare inocente de las acusaciones de que contribuyó a captar jugadores a partidas de póquer manipuladas.

