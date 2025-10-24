Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 24 oct (10.00 GMT)

Madrid, 24 oct (EFE).-

Jersón (Ucrania).- Un ataque ruso mató este viernes a al menos tres personas e hirió a otras catorce en la ciudad del sur de Ucrania de Jersón, que está expuesta al fuego constante ruso desde el otro lado del río Dniéper que parte la región homónima en dos y marca la línea divisoria del territorio que controla cada uno de los dos bandos.

Hyderabad (India).- Al menos 20 personas murieron este viernes al incendiarse un autobús de pasajeros que viajaba de la ciudad de Hyderabad a Bangalore, en el sur de la India, tras chocar con una motocicleta, informaron fuentes oficiales.

Yakarta.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este viernes que está «plenamente interesado» en un posible encuentro con su par de EE.UU., Donald Trump, cuando ambos coincidan este fin de semana en Kuala Lumpur, y que está «dispuesto a defender los intereses de Brasil».

Moscú.- El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov inspeccionó la agrupación militar Sur, que se encuentra combatiendo en Ucrania, informó este viernes su cartera.

Seúl.- El índice de referencia compuesto de precios de acciones de Corea (KOSPI) subió este viernes 96,03 puntos, un 2,5%, hasta cerrar en 3.941,59 puntos.

Pekín.- China anunció este viernes que ampliará el acceso al mercado en sectores sensibles y no pedirá nuevos tratos preferenciales en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en una declaración que refuerza su compromiso con una apertura de “alto nivel”.

Bir Zeit (Palestina).- La cosecha de aceitunas en la población de Bir Zeit, en el centro de la Cisjordania ocupada, se desarrolla en un ambiente tenso debido a los constantes ataques de grupos de colonos israelíes contra agricultores palestinos, una realidad con la que tienen que lidiar cada año con el inicio de temporada y que el alto el fuego en Gaza no ha cambiado.

Seúl.- La Convención Mundial de Derechos Humanos de Corea del Norte 2025 concluyó este jueves en Seúl con un mensaje de esperanza y libertad para los ciudadanos del país vecino, en el marco de una serie de actividades y exposiciones bajo el lema “Let Them Be Free!” frente al Ayuntamiento de la capital surcoreana.

Madrid.- Niños de una aldea en una humilde región de Uganda caminaban casi cuatro kilómetros al día por desfiladeros para recoger agua de un canal minúsculo en condiciones insalubres, hasta que una oenegé con origen en Málaga les acercó ese suministro. Ahora aspira a mejorar su escuela.

Santa Cruz de Tenerife (España).- ¿Puede Canarias reencontrarse con uno de sus artistas más relevantes si su obra permanece sin techo desde 2017? La venida a Canarias de ‘Néstor reencontrado’, la retrospectiva de Néstor Martín-Fernández de la Torre recién llegada del Reina Sofía de Madrid, podría cerrar parte de esa herida, agravada por el olvido de los historiadores de arte, que lo «ignoraron y malentendieron» durante décadas.

