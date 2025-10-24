Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 24 oct (15.00 GMT)

8 minutos

Madrid, 24 oct (EFE).-

Kiryat Gat (Israel).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó este viernes desde el nuevo Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza, que Hamás no tendrá ninguna implicación ni gobernará en un futuro la Franja de Gaza.

(foto)(vídeo)

Kiryat Gat (Israel).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la posible anexión de Cisjordania ocupada por Israel supondría ahora mismo «una amenaza para el proceso de paz», que se está llevando a cabo a través del acuerdo impulsado por ellos en la Franja de Gaza.

(foto)(vídeo)

Londres.- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, recibió este viernes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el número 10 de Downing Street, antes del comienzo de la reunión de la Coalición de Voluntarios, para abordar la ayuda a Ucrania.

(foto)(vídeo)

Járkov (Ucrania).- Al menos ocho personas resultaron heridas tras los ataques rusos contra el distrito industrial de Járkov, según el jefe de la Administración Militar de Járkov, Oleg Synegubov.

(foto)(vídeo)

Frontera Israel – Líbano.- Las Fuerzas de Defensa de Israel concluyeron la pasada noche «mayor ejercicio militar desde el inicio de la guerra», simulando combates a lo largo de la frontera con el Líbano, indicó el Ejército israelí. Se trató de un ejercicio de cinco días para reforzar la preparación para situaciones de «defensa extremas», garantizar una respuesta rápida ante incidentes y la transición a operaciones ofensivas, indicaron las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado.

(foto)(vídeo)

Kuala Lumpur.- Las fuerzas de seguridad de Malasia se preparan para acoger la 47ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur.

(foto)(vídeo)

Dublín.- La elección este viernes a la presidencia de Irlanda presenta a media jornada unos datos muy bajos de participación, que reflejan la apatía de un electorado que no ha conectado con las dos candidatas, la izquierdista Catherine Connolly y la democristiana Heather Humphreys.

(foto)(vídeo)

Mar del Japón.- El Ministerio de Defensa ruso informó que varios portamisiles estratégicos Tu-95 de la Aviación de Largo Alcance realizaron «un vuelo programado sobre las aguas neutrales» del mar del Japón.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Los gobiernos de España y Alemania acordaron iniciar conversaciones bilaterales para dar respuesta a la petición española de que las lenguas oficiales en ese país distintas del español sean reconocidas como oficiales en la Unión Europea, y que esa respuesta sea «aceptable para todos los estados miembros».

(foto)(vídeo)

Wiesbaden (Alemania).- El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, el comisionado del Gobierno federal para Adicciones y Drogas, Hendrik Streeck, y el presidente de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), Holger Münch, presentaron este viernes los informes federales sobre la delincuencia organizada y el crimen relacionado con las drogas, que confirman que en 2024 este tipo de delitos siguió representando una importante amenaza en Alemania.

(foto)(vídeo)

Yichang (China).- China botó este jueves su mayor buque de carga totalmente eléctrico en la ciudad de Yichang, en la provincia central de Hubei, informó este viernes la agencia estatal Xinhua.

(foto)(vídeo)

Beirut.- Georges Abdallah, el militante libanés liberado en Francia el pasado mes de julio tras pasar más de 40 años en prisión, participó hoy en Beirut en un acto en el cementerio de Sabra y Shatila junto a una delegación francesa integrada por activistas, abogados y periodistas en el marco de una visita de tres días bajo el título «Liberar a los presos en el proceso de enfrentamiento a la guerra de exterminio y apoyo a la resistencia».

(foto)(vídeo)

Oviedo (España).- La princesa Leonor, junto a los reyes y la infanta Sofía, ha impuesto este viernes las insignias a los galardonados de la 45 edición de los Premios Princesa de Asturias, entre ellos la tenista Serena Williams y el escritor Eduardo Mendoza.

(foto)(vídeo)

Ciudad Quezón (Filipinas).- Las autoridades filipinas han designado un centro de detención en Ciudad Quezón, Manila, para retener a personas acusadas en casos de corrupción relacionados con los proyectos de infraestructura que están siendo investigados por la ICI.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La Policía Nacional ha liberado en Málaga a una mujer y a sus dos hijos menores que llevaban 13 días secuestrados en un coche bajo amenazas de su expareja, que ha sido detenido, y ya se encuentra en prisión, acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa y de agresión sexual agravada y continuada.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La Policía Nacional cree que el cuadro de Pablo Picasso desaparecido desde el pasado día 3, y ya recuperado, podría no haber llegado a subir al camión de transporte que debía trasladarlo, junto con otras obras, desde Madrid a Granada.

(foto)(vídeo)

Linum (Alemania).- Varios cadáveres de grullas, presuntamente fallecidas por un brote de gripe aviar altamente contagiosa, fueron hallados este viernes en un área de concentración de aves migratorias cerca de Linum, al norte de Berlín.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.).- La épica ‘Palestine 36’, candidata al Óscar por Palestina, no solo narra una historia sobre el colonialismo británico, sino que también encarna su propia batalla contra la censura en medio del conflicto israelí. «No quería hacer la película en otro lugar. Vivo en Palestina, ¿por qué no puedo rodar donde vivo?», lamenta a EFE su directora, Annemarie Jacir.

(foto)(vídeo)

Viena.- Un proyecto de arte social expuesto en el Museo Etnológico de Viena (‘Weltmuseum’), explora a través de los hilos y los colores el concepto del «tiempo» como reliquia ancestral, devolviendo el valor al proceso creativo de artesanas y artesanos tejedores de 30 comunidades indígenas de México.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El exfutbolista del Barcelona Andrés Iniesta ha asegurado este viernes que el Clásico entre el Real Madrid y el equipo azulgrana es «lo más grande que hay», y ha relativizado la importancia de los comentarios del delantero barcelonista del delantero Lamine Yamal en la previa del encuentro.

(foto)(vídeo)

Argel.- El Festival de «Creación Femenina» de Argel, que cierra sus puertas este viernes, celebró su décima edición este año con muestras artesanales del sur de Argelia, un saber hacer milenario, transmitido entre generaciones que el país magrebí reivindica como «patrimonio cultural».

(foto)(vídeo)

Madrid.- Dean Huijsen y Dani Ceballos regresaron a la dinámica de grupo en la vuelta del Real Madrid a los entrenamientos, a dos días del clásico ante el Barcelona, para el que son bajas seguras los defensas David Alaba y Antonio Rüdiger, y en el que podrán reaparecer los laterales Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- La plantilla del FC Barcelona se ha entrenado este viernes en la ciudad Deportiva bajo las órdenes de Hansi Flick, con la mente puesta en el Clásico de este domingo en el Santiago Bernabéu y en lograr los tres puntos para arrebatarle el liderato al Real Madrid .

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El exfutbolista Andrés Iniesta y el jugador de baloncesto Ricky Rubio han participado este viernes en el segundo Congreso Internacional de Comunicación en Salud, organizado por el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, en el que ambos han compartido sus experiencias personales y han reflexionado sobre la importancia de la salud mental.

(foto)(vídeo)

EFE

