Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 25 ago (10.00 GMT)

2 minutos

Madrid, 25ago (EFE).-

Yakarta.- Cientos de manifestantes se han reunido este lunes frente al recinto del Parlamento en Yakarta para exigir su disolución y mostrar su rechazo ante el capitalismo y la oligarquía.

(vídeo)

Manila.- Manifestantes se reunieron este lunes frente a la Embajada de China en Manila para conmemorar el Día de los Héroes Nacionales de Filipinas y recordar a los miembros de la Guardia Costera de Filipinas fallecidos en el disputado Mar de China Meridional.

(vídeo)

Hanoi.- Vietnam ha evacuado este lunes a unas 20.000 personas en localidades del centro del país ante la cercanía del tifón Kajiki, que se espera que toque tierra esta noche, por lo que las autoridades ordenaron el cierre de dos aeropuertos y han declarado la alerta máxima por inminentes inundaciones.

(vídeo)(foto)

Hengchun (Taiwán).- Taiwán ha comenzado a instalar paneles solares cerca de la central nuclear de Maanshan después de que el referéndum celebrado este sábado para decidir su reactivación quedó invalidado al no alcanzar el umbral mínimo de votos exigido por la ley, según datos preliminares difundidos por medios locales.

(vídeo)(foto)

Seúl.- La Bolsa de Seúl cosechó este lunes su tercera sesión consecutiva de ganancias, con un alza del 1,3 % en su principal índice, el Kospi, después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, insinuara un posible recorte de tipos de interés en septiembre.

(vídeo)

rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.