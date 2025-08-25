Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 25 ago (15.00 GMT)

Madrid, 25 ago (EFE).-

Gaza.- El número de periodistas asesinados este lunes en el bombardeo israelí contra el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, aumentó a cinco, después de que un reportero independiente, que trabajaba para diferentes medios, sucumbiera a sus heridas.

(foto)(vídeo)

Saná.- Los rebeldes hutíes del Yemen afirmaron este lunes que los ataques efectuados por Israel la tarde del domingo contra la capital yemení, Saná, se saldaron con seis muertos y 86 heridos, entre los que se encuentran 21 en estado crítico.

(foto)(vídeo)

Mar Mediterráneo.- El barco de la ONG SOS Méditerranée, el Ocean Viking, con 87 migrantes rescatados a bordo horas antes, fue alcanzado en la tarde del domingo por múltiples balas disparadas desde una patrullera de la llamada Guardia Costera Libia, informó la organización en su redes sociales.

(foto)(vídeo)

Cox’s Bazar (Bangladés).- El jefe del Gobierno interino de Bangladés, Muhammad Yunus, dijo este lunes que su país no prevé poder movilizar más recursos internos para afrontar la crisis de los refugiados rohinyá en su país, cuando se cumplen ocho años de la campaña militar birmana que desató un éxodo sin precedentes de esta minoría musulmana.

(foto)(vídeo

Kiev.- El vicecanciller y ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, prometió este lunes en Kiev que Alemania no cesará en sus esfuerzos pro apoyara a Ucrania y advirtió que el presidente ruso, Vladimir Putin, no debe hacerse ilusiones en ese sentido.

(foto)(vídeo)

Kiev.- El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, defendió este lunes durante una visita a Kiev aumentar la presión sobre Rusia y mostró su apoyo al proceso de paz impulsado por Estados Unidos para acabar con la guerra en Ucrania.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Un tribunal ruso condenó hoy a 19 años de cárcel a un ciudadano colombiano acusado de tráfico de drogas en gran cuantía.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- Miles de agricultores procedentes de diversas regiones de India se congregaron este lunes en Nueva Delhi para reclamar una garantía legal del precio mínimo de apoyo para todos los cultivos. La concentración fue convocada por la unión campesina Samyukt Kisan Morcha.

(foto)(vídeo)

Srinagar (India).- Simpatizantes del Partido Democrático Popular (PDP), liderados por la presidenta del partido Mehbooba Mufti, han organizado protestas este lunes en la región de Srinagar para exigir la liberación de presos políticos de Cachemira.

(foto)(vídeo)

Srinagar (India).- La empresa postal India Post ha suspendido temporalmente la mayoría de los envíos internacionales a Estados Unidos desde este lunes, como respuesta a los cambios normativos relativos al transporte de mercancías introducidos por el Gobierno estadounidense.

(foto)(vídeo)

Malaca (Malasia).- Miles de turistas utilizan todos los años los servicios de los trishaw en Malasia. Adornado con una variedad única de colores y calcomanías, este vehículo se ha popularizado entre los extranjeros por su novedad, así como por combinar la capacidad de tomar fotografías con la personalización de la experiencia al contar con conductores que también hacen el papel de guías turísticos.

(foto)(vídeo)

Pekín.- Pekín prepara las decoraciones para el desfile militar que tendrá lugar el próximo 3 de septiembre con motivo del 80 aniversario de la segunda guerra chino-japonesa.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El sector de la viticultura en Cataluña confía en recuperar este verano una producción de uvas ‘normalizada’ tras varias campañas lastradas por la sequía, aunque encara una caída de precios y ha tenido que adelantar y acelerar la vendimia debido a la última ola de calor.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La capilla ardiente por Verónica Echegui, fallecida a los 42 años, ha abierto este lunes en el Tanatorio de la Paz (Alcobendas), donde se están acercando compañeros del mundo del cine y la televisión, consternados por la inesperada noticia de la muerte de la actriz.

(foto)(vídeo)

Praga.- El Museo Nacional de Praga abrió este lunes la exposición People and Their Ancestors, que por primera vez en Europa exhibe los fósiles originales de Lucy y Selam, dos importantes hallazgos del Australopithecus afarensis en Etiopía.

(foto)(vídeo)

