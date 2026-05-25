Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 25 de mayo (15.00 GMT)

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Madrid, 25 may (EFE).-

Ángeles (Filipinas).- Tres personas han muerto y 17 permanecen desaparecidas en Filipinas después de que un edificio en construcción se derrumbara el domingo en la ciudad de Ángeles, situada unos 80 kilómetros al norte de Manila.

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Quetta (Pakistán).- Al menos 29 personas murieron y otras 102 resultaron heridas este domingo tras un ataque con explosivos contra un tren de cercanías en Quetta, en el oeste de Pakistán, que se dirigía a una zona residencial militar, informaron fuentes policiales.

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Asunción.- La candidata opositora Soledad Núñez presenta al equipo político que la acompaña en su carrera por la Municipalidad de Asunción, la capital de Paraguay.

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Teherán (Irán).- Irán afirmó este lunes que la firma de un acuerdo con Estados Unidos no es inminente, pese a los avances en las negociaciones de paz, debido a lo que consideró “cambios frecuentes” en las posturas de los responsables estadounidenses.

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Jerusalén.- El Líder de la oposición israelí, Yair Lapid, mostró este lunes su preocupación por los «inquietantes» detalles que se van conociendo de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que sería malo «para Israel, para la región y para los ciudadanos de Irán».

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV afirmó este lunes que la inteligencia artificial tiene «que ser desarmada» de las «lógicas que la transforman en dominio, exclusión y muerte», en el discurso que pronunció en el acto de presentación de su primera encíclica «Magnifica humanitas», dedicada a la protección de la dignidad humana ante la revolución de la IA.

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Ciudad del Vaticano.- Christopher Olah, cofundador de Anthropic, admitió este lunes que en el campo de la inteligencia artificial (IA) son necesarias «voces morales que los incentivos no puedan doblegar» y elogió la iniciativa del papa León XIV con su encíclica «Magnífica Humanitas».

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Ginebra.- La ministra española de Sanidad, Mónica García, afirmó este lunes que España se ha erigido como un «faro moral de la defensa de los organismos multilaterales y de la salud global» en contraste con los ataques desde países como Argentina o Estados Unidos, que este año confirmaron su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Temara (Marruecos).- Entre balidos, regateos y compradores que arrastran sus corderos, los mercados marroquíes vuelven a llenarse de familias en busca del animal perfecto para la fiesta musulmana de Aid al-Adha, que se celebrará este miércoles y recupera su pulso habitual tras la suspensión del sacrificio en 2025 por la sequía de siete años que castigó al país magrebí.

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Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, respaldó este lunes el papel mediador de Pakistán en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y pidió a Islamabad mantener una «comunicación y coordinación estrechas» para «promover un mundo multipolar igualitario y ordenado».

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Kiev.- En medio de la invasión rusa, decenas de personas participaron este lunes en una ceremonia en la Catedral de Santa Sofía de Kiev para honrar la memoria de ciudadanos estadounidenses que perdieron la vida defendiendo la libertad de Ucrania.

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Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, respaldó este lunes el papel mediador de Pakistán en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y pidió a Islamabad mantener una «comunicación y coordinación estrechas» para «promover un mundo multipolar igualitario y ordenado».

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Cuacos de Yuste (España).- Felipe VI ha reivindicado este lunes, durante la entrega del Premio Europeo Carlos V, la unidad en la diversidad que representa la Unión Europea, frente a la idea de exclusión en estos tiempos de fragmentación.

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Madrid.- Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, aseguró este lunes que siente que su equipo es “capaz de ganar el Mundial” de este verano, que están entre “los favoritos”, pero que eso “no garantiza nada” con vistas a la cita de Estados Unidos, México y Canadá, donde Argentina defenderá la corona lograda en Catar 2022.

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Madrid.- La Federación Española de Fútbol dio a conocer este lunes los convocados para el Mundial de EE.UU., Canadá y México con un vídeo protagonizado por el rey Felipe VI, que fue el encargado de dar paso a la «lista de todo un país».

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Londres.- David Raya, portero del Arsenal, aseguró que está haciendo «lo máximo posible» para ponerle «las cosas difíciles al seleccionador» para ser titular en el próximo Mundial en el que, presumiblemente, estará convocado con la selección española.

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lgs/EFE

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