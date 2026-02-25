Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 25 feb (11.00 GMT)

Madrid, 25 feb (EFE).-

Washington.- La gobernadora demócrata de Virginia, Abigail Spanberger, centró este martes su réplica al discurso sobre el estado de la Nación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en insistir en que el coste de las políticas presidenciales lo «están pagando los ciudadanos».

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, «quiere manipular las elecciones» legislativas de noviembre en su país y podría recurrir a la agencia migratoria Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para intimidar a votantes latinos, según el senador demócrata Alex Padilla.

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, propició este martes durante su discurso del Estado de la Unión el emotivo encuentro entre el excandidato presidencial de Venezuela Enrique Márquez, excarcelado cinco días después de la captura de Nicolás Maduro, y su sobrina, Alejandra González, y lo puso como ejemplo de la represión del chavismo.

Cartagena de Indias (Colombia).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este martes que la reforma agraria es clave para impulsar la igualdad en la sociedad y reivindicó la importancia que tiene la protección de la Amazonía para garantizar seguridad alimentaria.

Lombok (Indonesia).- Un tribunal indonesio condenó este miércoles a 18 años de cárcel a los dos hombres acusados de matar a la española Matilde Muñoz en su habitación de hotel de la turística isla de Lombok (Indonesia) el pasado julio.

Roma.- El pueblo italiano de Niscemí (sur) lleva un mes al borde de un gigantesco barranco abierto por un corrimiento de tierra. Ahora, mientras se asiste a los damnificados, los esfuerzos se han centrado en salvar los libros de una biblioteca que ha quedado suspendida en el vacío y, con ellos, la memoria escrita del lugar.

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, registró este miércoles una subida del 1,91 % y cerró, por primera vez, por encima de los 6.000 puntos, en medio de una racha alcista y apenas un mes después de superar la marca de los 5.000.

Laredo (España).- La flota cántabra de cerco está a la espera de conocer, por parte de la Secretaría General de Pesca, la fecha en la que comenzará la pesquería del bocarte (anchoa) en el Cantábrico, dado que, como ocurrió en la anterior campaña, podría retrasarse más allá del 1 de marzo, día tradicional de la apertura del caladero.

Moscú.- Las intensas nevadas que han cubierto la capital rusa en las últimas semanas incrementaron el espesor de la capa de nieve hasta rebasar los 80 centímetros y superar el récord histórico anterior que databa de 1994, según informó este miércoles el meteorólogo ruso Yevgueni Tishkovets.

Ichikawa (Japón).- Punch, el macaco japonés de siete meses, se está integrando poco a poco después de que se hicieran virales unos vídeos difundidos en X, que mostraban al pequeño siendo intimidado por otro macaco y aferrado al peluche de un orangután.

Málaga (España).- A pesar de triunfar en la música y en el cine, Juan Manuel Montilla, más conocido como ‘El Langui’, ha encontrado en la boccia, un deporte paralímpico similar a la petanca, su gran pasión. Competir con la Selección Española y lograr éxitos a nivel individual y por equipos le permite soñar con participar en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

