Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 25 jun (10.00 GMT)

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Madrid, 25 jun (EFE).-

Varias ciudades.- Mandatarios de todo el mundo han expresado su solidaridad con el pueblo venezolano tras los dos terremotos que sacudieron el país y que han causado decenas de muertos y centenares de heridos

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Caracas.- Equipos de emergencia, bomberos y organismos de protección civil intensifican las labores de rescate en varias zonas de Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles, que provocaron el colapso de edificios e importantes daños en infraestructuras.

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Katmandú.- Trabajadores nepalíes se preparan para la celebración del Día Nacional de la Siembra de Arroz, que habitualmente se celebra el 29 de junio.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, ha cerrado con una subida del 4,61 % este jueves y ha marcado un nuevo récord histórico impulsado por las tecnológicas tras el anuncio de los resultados del fabricante de chips estadounidense Micron, que superaron las expectativas.

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Bangkok.- Bangkok acoge la Feria del Grupo Saha, un evento comercial anual en el que se exponen miles de productos, entre los que se incluyen alimentos, bebidas, productos sanitarios, artículos para el hogar, ropa, artículos de uso diario y bienes de consumo, a la venta a precios reducidos para ayudar a los consumidores a ahorrar en sus gastos.

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Washington.- El presidente de EE. UU., Donald Trump, pronunció un discurso en el concierto inaugural de la Freedom 250 Great American State Fair en el National Mall de Washington, D.C.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Olivia Wilde, Penélope Cruz, Seth Rogen y Edward Norton exploran las crisis de la mediana edad y el desgaste de las relaciones de largo plazo en ‘The Invite’, una película que invita, entre carcajadas, a reflexionar sobre el amor, el deseo y la búsqueda de nuevas formas de conexión.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Celebridades como Jhonny Knoxville, Pedro Pascal o Steve O han acudido este jueves en Los Ángeles al preestreno de «Jackass: Best and Last», la última entrega de la conocida franquicia.

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Cádiz (España).- Laura Delgado ‘Bimba’, histórica jugadora de rugby y capitana de Las Leonas, ha destacado que está enfocada en el entrenamiento tras poner fin a una carrera de casi dos décadas.

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alm/EFE

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