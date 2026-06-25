Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 25 jun (15.00 GMT)

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Madrid, 25 jun (EFE).-

La Guaira (Venezuela).- Pasadas doce horas por el terremoto de 7,2 y 7,5 que generó cientos de heridos en Venezuela, la ciudad de La Guaira sigue esperando la llegada de rescatistas debido a una alta cantidad de personas atrapadas en los escombros de varios edificios y la atención médica para los heridos.

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Caracas).- Equipos de emergencia mantienen hoy jueves desplegados amplios operativos de rescate en el municipio Chacao, específicamente en los sectores de Altamira y Los Palos Grandes, donde continúan las labores de búsqueda, evaluación de estructuras y atención a los ciudadanos afectados tras los fuertes movimientos telúricos registrados en Venezuela.

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La Guaira (Venezuela).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

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La Guaira (Venezuela).- Un edificio de ocho pisos colapsó ayer miércoles en el Municipio Libertador de Caracas, como consecuencia de los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela. Equipos de rescate y funcionarios de Protección Civil se mantienen desplegados en la zona, donde hasta el momento han logrado rescatar a cuatro personas, de las cuales dos fallecieron y dos resultaron heridas.

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Caracas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la creación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de su país, golpeado el miércoles por dos potentes terremotos que han causado al menos 164 muertos, 971 heridos y cuantiosos daños materiales.

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La Guaira (Venezuela).- Pescadores frente a las costas del estado La Guaira captaron en video el momento exacto en que comenzaron ayer miércoles los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela. Las imágenes muestran la reacción de los trabajadores del mar y el inusual movimiento de las embarcaciones durante los primeros segundos del evento sísmico

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Miami (EE.UU.).- La comunidad venezolana en Miami, donde reside la mayor diáspora de ese país en Estados Unidos, se moviliza para enviar ayuda humanitaria a los afectados por los dos potentes terremotos registrados el miércoles en Venezuela, que han dejado al menos 164 muertos, 971 heridos y cuantiosos daños materiales.

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Washington.- Estados Unidos está desplegando equipos de búsqueda y de rescate en Venezuela tras los dos potentes terremotos que azotaron el país el miércoles, anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, este jueves.

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Madrid.- La reina Letizia ha manifestado su preocupación por las consecuencias de los dos terremotos habidos en Venezuela y ha explicado que España está a la espera de que se ponga en marcha todo el operativo de ayuda y rescate para poder colaborar y que este «va a ser un gran desafío».

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Luxemburgo.- La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, expresó este jueves la consternación de España y Europa por los dos terremotos que han sacudido Venezuela y trasladó su solidaridad a los afectados y a sus familias.

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São Paulo (Brasil).- El Gobierno brasileño expresó su solidaridad con Venezuela por los fuertes terremotos que dejaron al menos 164 fallecidos y ofreció ayuda para la reconstrucción.

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Barcelona (España).- La portavoz de la ONG ‘Un Mundo Sin Mordaza’ y venezolana residente en Barcelona, Gerali Rodríguez, ha asegurado que su comunidad vive con «esperanza» la llegada de ayuda humanitaria internacional tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que este miércoles sacudieron su país.

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Kiev.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este jueves de una nueva ronda de ataques ucranianos de larga distancia contra infraestructuras energéticas «enemigas»que alcanzaron en las últimas horas depósitos de petróleo en la región sureña rusa de Krasnodar y dos refinerías en la ciudad de Ufá, capital de la región de Bashkiria.

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Mar Mediterráneo.- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que la Marina francesa interceptó el martes el petrolero ‘Deliver’ cuando navegaba frente a las costas de Sicilia, en una operación dirigida contra la denominada ‘flota fantasma’ utilizada por Moscú para eludir las sanciones impuestas a Rusia.

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Ciudad de México.- Sondeo con mexicanos de qué opinan de la visita del rey a México.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Luxemburgo.- Los ministros de Medioambiente de la Unión Europea debaten este jueves la propuesta de la Comisión Europea para relajar los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para coches y furgonetas fijados para 2035.

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Madrid.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dedicado unas palabras de «recuerdo, cariño y solidaridad» a las víctimas de los terremotos ocurridos en Venezuela, y ha expresado el apoyo a «todos los venezolanos».

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Santo Domingo.- La directora general de la Fundación Mapfre, Elvira Vega, aborda en una entrevista con EFE los proyectos de la institución que dirige para la República Dominicana, con motivo de su viaje a dicho país en el que estará acompañada de la infanta Elena en su calidad de directora de Proyectos de la Fundación Mapfre.

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Medellín (Colombia).- Muchos visitantes llegan a Medellín atraídos por la música urbana, la Comuna 13 o los bares y restaurantes de Provenza, pero cuando se alejan de esos circuitos y escuchan a quienes habitan sus barrios descubren una ciudad marcada por la cultura ciudadana, el sentido de pertenencia y el cuidado de los espacios compartidos.

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Luxemburgo.- La titular sueca de Clima y Medioambiente, Romina Pourmokhtari, acudió este jueves a un consejo de ministros de ese ramo de la UE con un bebé de tres meses colgado en su regazo en un portabebés, para no tener que elegir entre la maternidad y la política.

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Nueva Delhi.- La Autoridad de Desarrollo de Delhi (DDA) ha llevado a cabo una campaña de demolición, después de designar las viviendas en el área de Yamuna Bazar como parte de la Zona O, una zona protegida de llanura aluvial donde no se permite la construcción.

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Peshawar (Pakistán).- Musulmanes de Peshawar, Pakistán, se preparan para celebrar el mes sagrado de Muharram, el primer mes del calendario islámico, que culmina con la conmemoración de Ashura en su décimo día, marcando el martirio del Imam Hussain, nieto del profeta Mahoma, quien murió en la batalla de Karbala.

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Logroño.- Unas 350 personas, entre peregrinos, voluntarios y enfermos, participan en la XXXII Peregrinación Diocesana con Enfermos a Lourdes desde La Rioja, que se ha iniciado este jueves con el objetivo de buscar “sanación física y del alma”.

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Londres. Londres disfruta de su primera piscina flotante natural, Sea Lanes Canary Wharf, un pequeño oasis dentro del la jungla urbana con agua a 16 grados, para combatir la intensa ola de calor que acucia a la capital del Reino Unido.

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Logroño.- El proyecto Sistema de Metadatado Automático de Foto y Vídeo de la Agencia EFE ha ganado la primera edición del ‘Reto de Innovación en Redacciones La Rioja Digital–CLABE’, una iniciativa para promover soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) aplicadas a los medios de comunicación.

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Chattanooga (EE.UU.).- Víctor Muñoz (Barcelona, 2003) da su primera entrevista en el Mundial para EFE. Torneo al que llegó lesionado y recayó cuando veía cerca su regreso. Este apunta a dieciseisavos u octavos de final. Entrena mañana y tarde para cumplir un “sueño de pequeño” que temió se le podía escapar. Y en mitad de este, un fichaje por el Liverpool. “Esa oportunidad no la puedes dejar escapar”, asegura a la vez que esquiva hablar de la que podría haber sido una vuelta al Real Madrid.

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Madrid.- Hugo González, alero de los Boston Celtics, es la principal novedad en la convocatoria de España para los partidos ante Dinamarca y Georgia, correspondientes a la tercera y última ventana de clasificación para el Mundial de baloncesto de Catar 2027, según anunció este jueves el seleccionador nacional, Chus Mateo.

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Madrid.- Chus Mateo, entrenador de la selección española de baloncesto, destacó este jueves el compromiso del jugador Hugo González, de los Boston Celtics, para regresar a ‘La Familia’ un año después, mostrando su disposición después de que su equipo cayera en los ‘playoffs’ de la NBA en el séptimo duelo ante los Philadelphia 76ers.

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East Rutherford (EE.UU.), 25 jun (EFE).- Todos conocen a Vinicius Capovilla como ‘Vini’. Es brasileño. No marca goles ni regatea como la estrella de la Canarinha, pero desde hace casi trece años se encarga de alimentar a la selección australiana de fútbol.

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alm/EFE

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