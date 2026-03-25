Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 25 mar (11.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 25 mar (EFE).-

Washington.- El Comando Central de EE.UU. difundió este martes un video con nuevos ataques realizados por las fuerzas estadounidenses contra la capacidad militar iraní, afirmando haber destruido más de 9.000 objetivos militares dentro del país asiático.

(vídeo)

Tokio.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha pedido este miércoles al director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, nuevas liberaciones coordinadas de crudo ante la creciente preocupación por el suministro energético en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

(vídeo)(foto)

Seúl.- Activistas surcoreanos protestan este miércoles en Seúl contra las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán.

(vídeo)

Bali (Indonesia).- El ministro de Medio Ambiente de Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, instó a la isla de Bali a reformar su sistema de gestión de residuos para fomentar la sostenibilidad medioambiental y preservar la reputación del país como destino turístico.

(vídeo)(foto)

Málaga (España).- La XIII Conferencia Iberoamericana de ministros de Medio Ambiente y Clima aborda en Málaga asuntos como el despliegue de sistemas de alerta temprana, la evaluación de riesgos del impacto del cambio climático o la gestión sostenible del agua.

Berlin.- Activistas de Greenpeace desplegaron una pancarta con el lema “¡Libertad en lugar de política fósil!” desde la pluma de una grúa frente a la Cancillería en Berlín el 25 de marzo de 2026, en una protesta para exigir una mayor ambición climática antes de una próxima decisión del gabinete del Gobierno alemán.

(vídeo)(foto)

Shanghái (China).- La megalópolis china de Shanghái acoge desde hoy y hasta el viernes la Semicon, una de las principales ferias del país dedicada al sector de los semiconductores, importante punto de fricción con Estados Unidos y parte clave de los planes de autosuficiencia de Pekín por su dependencia exterior.

(vídeo)(foto)(audio)

Arucas, Gran Canaria (España).- Las lluvias provocadas por la borrasca Therese en su séptimo día sobre Canarias han descargado esta madrugada más de 20 litros de agua por metro cuadrado en varios puntos de La Palma y Tenerife, conforme a la información que publica la Agencia Estatal de Meteorología.

(vídeo)

Madrid.- El consejero delegado de Octopus Energy España, Roberto Giner, considera que el despliegue renovable de los últimos años está permitiendo a España hacer frente «con cierta solvencia» al impacto energético de la guerra en Irán, y cree que el futuro pasa por estas tecnologías, eso sí, acompañadas de almacenamiento.

(vídeo)(foto)(audio)

Pekín.- El alza del petróleo por las tensiones en Oriente Medio, que ha encarecido los combustibles en China, coincide con la apertura en Pekín de la XVI Exposición Internacional de Energía Limpia de China, escaparate de un sector en expansión en el país asiático y clave para su transición energética.

(vídeo)(foto)(audio)

Taipéi.- Taipéi acoge desde este miércoles y hasta el sábado la feria Taipei Cycle 2026, organizada por TAITRA, es la principal feria comercial del sector de la bicicleta.

(vídeo)(foto)

Ciudad Real (España).- El investigador Hans Christian Hagedorn ha publicado ‘Andanzas de Don Quijote por el mundo del jazz. Un catálogo de 250 ejemplos (1925-2025)´, una obra que documenta la influencia del personaje cervantino en este género musical a escala internacional y que, según su autor, inaugura una nueva línea de investigación sobre la presencia del Quijote en la cultura contemporánea.

(vídeo)(foto)(audio)

París.- Dos obras murales y una pintura ‘oval’ inéditas del pintor catalán Joan Miró (1893-1983), valoradas entre 30.000 y 400.000 euros, se exhibirán hasta el viernes 3 de abril en París, dos semanas antes de que salgan a subasta en Antibes (sur).

(vídeo)(foto)(audio)

rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.