Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 25 may (11.00 GMT)

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Madrid, 25 may (EFE).-

Moscú, 25 may (EFE).- El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, inspeccionó una comandancia de la agrupación militar Vostok (Oriente) que combate en Ucrania, según informó hoy el mando militar ruso.

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Tokio.- Más de una veintena de personas denunciaron este lunes dolor de garganta o malestar tras detectar un fuerte olor en un céntrico edificio comercial de Tokio, al que se desplazaron decenas de agentes de Policía y bomberos, mientras se investiga si un hombre utilizó un espray con una sustancia desconocida.

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Hanói.- Las regiones del norte y centro de Vietnam se han visto afectadas por una intensa ola de calor, con temperaturas que se prevé superen los 40 grados Celsius.

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Angeles (Filipinas).- Tres personas han muerto y 17 permanecen desaparecidas en Filipinas después de que un edificio en construcción se derrumbara el domingo en la ciudad de Ángeles, situada unos 80 kilómetros al norte de Manila.

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Pekín.- Al menos tres personas murieron y otras 17 permanecen desaparecidas tras las lluvias extremas registradas el pasado fin de semana en el distrito de Yongchuan, en el término municipal de la localidad central china de Chongqing, informó la agencia estatal Xinhua.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 2,87 % este lunes al cierre y registró un récord por encima de los 65.000 puntos, impulsado por el sector de los semiconductores y las expectativas de nuevos avances en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

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La Haya.- No hay armas, pero sí puertas blindadas, un libro de Pérez-Reverte, películas, partidas de mesa empatadas y, en la cocina común, un salmón descongelándose junto a una sartén sucia: así transcurre la vida cotidiana en el Centro de Detención de la Corte Penal Internacional (CPI), donde aguardan juicio algunos acusados de los peores crímenes del planeta.

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Madrid, 25 may (EFE).- El pódcast documental «La Provincia 53» de la emisora Onda Cero ha ganado el VIII Premio Saliou Traoré de periodismo en español sobre África, concedido por Casa África y la Agencia EFE, por su ejercicio de memoria y reflexión sobre la presencia española en el Sáhara Occidental

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Nueva York.- La cantante colombiana Shakira ha presentado el videoclip oficial de su canción ‘Dai Dai’, el himno del mundial de fútbol 2026.

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Madrid.- Al día siguiente de que la junta electoral diera por válida su candidatura para las elecciones a la presidencia del Real Madrid contra Florentino Pérez, el empresario Enrique Riquelme inaugura este lunes su sede electoral en el Paseo de la Castellana.

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rmg/EFE

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