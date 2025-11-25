Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 25 nov (11.00 GMT)

Madrid, 25 nov (EFE).-

Kiev.- Al menos seis personas murieron hoy en Kiev en un ataque ruso con misiles y drones que destruyó varios edificios en zonas residenciales de la capital, según informaron las autoridades ucranianas.

Nablús (Cisjordania).- Las tropas israelíes mataron este martes en la ciudad cisjordana de Nablús al supuesto militante palestino Abd al-Rauf Ashtiya durante una redada.

Provincia de Songkhla (Tailandia).- Las precipitaciones de los últimos días en Tailandia dejan un balance preliminar de 41 muertos y 2,7 millones de afectados en 20 provincias, con inundaciones especialmente graves en nueve regiones del sur, según informó este martes el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres (DPMD) del país asiático.

La Habana (Cuba).- Las autoridades cubanas han detenido en La Habana a Martiño Ramos Soto, el profesor condenado por la Audiencia de Ourense a 13 años y medio de cárcel por abusar y violar a una alumna menor de edad, según confirmó EFE este lunes.

Taipéi.- La portavoz presidencial de Taiwán, Karen Kuo, denunció este martes la «narrativa falsa» de China en torno al estatus político de Taiwán, en respuesta a las declaraciones del mandatario chino, Xi Jinping, durante su última conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Belén (Cisjordania).- El papamóvil que el difunto papa Francisco utilizó durante su visita a Belén en 2014 llegó a dicha localidad cisjordana este martes convertido en clínica itinerante con destino Gaza, pero las autoridades israelíes aún no han dado el visto bueno para que el vehículo acceda a la Franja.

Madrid.- Jared Bush, director ‘Zootrópolis 2’ y director creativo de Walt Disney Animation Studios, y Rigoberta Bandini, que canta en la versión en español, han presentado en Madrid la película ‘Zootrópolis 2’, secuela de éxito de Walt Disney Animation Studios.

Nápoles (Italia).- «Como si hubiera muerto un familiar», confiesa el napolitano Luigi al recordar la muerte de Diego Armando Maradona hace cinco años, un sentimiento que se extiende por toda Nápoles, repleta de homenajes al astro argentino y donde el pesar por su pérdida se mantiene todavía hoy entre aficionados de todas las generaciones.

