Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 25 nov (16.00 GMT)

Madrid, 25 nov (EFE).-

Caracas.- Simpatizantes del chavismo convocaron a una movilización cívico, militar y policial este martes en Caracas en defensa la soberanía venezolana y en plena crisis política con EE.UU.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Supervivientes de la explotación sexual, muchas de ellas de origen latino, encuentran en un taller de costura en pleno corazón de Madrid un lugar donde sanar sus heridas, en el marco de un proyecto integral que busca ofrecer una salida a víctimas de trata de la mano de otras mujeres que han pasado por lo mismo.

(foto) (vídeo)

París.- Amnistía Internacional ha lanzado este martes en la plaza de la Ópera de París la campaña ‘Kid Tok Shop’, con la que busca concienciar sobre los efectos de TikTok en la salud mental de los jóvenes.

(foto) (vídeo)

Madrid.- El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, aseguró este martes que el Gobierno de su país está trabajando para encontrar una «solución» a la disputa con el astillero español Cardama y señaló que asesores de la empresa se han acercado al Ejecutivo uruguayo para alcanzar un acuerdo.

(foto) (vídeo)

Buenos Aires.- El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, visita la Argentina como parte de una gira latinoamericana, con una intensa agenda que incluye encuentros políticos, económicos y conmemorativos.

(foto) (vídeo)

Montevideo.- Colectivos que integran la Coordinadora de Feminismos de Uruguay marchan en Montevideo en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Hacia la Mujer.

(foto) (vídeo)

Tegucigalpa.- La jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea en Honduras, Tania Marques, destacó la importancia de fortalecer la confianza y la transparencia en las elecciones generales del domingo, y expresó su preocupación por la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral, que enfrentan retrasos y controversias.

(vídeo)

Gaza.- Una nueva tormenta ha vuelto a golpear este martes la devastada Franja de Gaza inundando las precarias tiendas de campaña, en las que malviven miles de familias palestinas, muchas de las cuales ya habían quedado afectadas hace unas semanas por las intensas lluvias.

(foto) (vídeo)

Biskek.- El presidente ruso, Vladímir Putin, viaja este martes en visita oficial a Kirguistán, donde participará el jueves en la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la alianza militar postsoviética.

(vídeo)

Pokrovsk (Ucrania).- Rusia informó el lunes sobre la «total liberación» de dos barrios en la estratégica ciudad ucraniana de Pokrovsk, en la región de Donetsk, y también sobre la toma de una nueva localidad en Zaporiyia, en el sur de Ucrania.

(vídeo)

Skopie.- Continúa en un Tribunal de Skopie el juicio contra 35 personas por el incendio en una discoteca en la localidad de Kocani, al este de la capital de Macedonia del Norte, donde en marzo pasado murieron 63 personas y más de 200 resultaron heridas.

(foto) (vídeo)

Nonthaburi (Tailandia).- Una mujer de 65 años de edad, declarada muerta el sábado en Tailandia, empezó a moverse dentro del ataúd en el que era trasladada para su cremación en un templo budista de la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, donde los religiosos retransmitieron en directo la noticia a través de Facebook.

(foto) (vídeo)

Valencia (España).- El rey Felipe VI ha destacado el papel de la universidad como «contrapunto de la resignación y la parálisis» al no dejar que la sociedad «se acomode en el dogma», imprimir «un dinamismo hecho de preguntas» y alertar «contra cualquier amago de radicalidad, de fanatismo, de intolerancia».

(foto)(vídeo)

Canberra.- La senadora ultraderechista Pauline Hanson fue suspendida este martes del Senado australiano durante siete días, tras una polémica surgida la víspera al presentarse en el pleno cubierta con un burka.

(vídeo)

Atlanta (EE.UU.).- El aeropuerto internacional de Atlanta registra desde este martes un marcado incremento de pasajeros, impulsado por los viajes aéreos por el feriado de Acción de Gracias, una tendencia que se espera continúe durante toda la semana con cifras récord y reforzadas medidas de control para mitigar retrasos.

(foto) (vídeo)

Nueva York.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, participa este martes en la distribución gratuita de pavos como parte de la celebración anual de Acción de Gracias organizada por Catholic Charities, una iniciativa que busca apoyar a miles de familias necesitadas.

(foto) (vídeo)

Ferrara (Italia).- Dos personas resultaron heridas leves esta mañana al colisionar un camión portavehículos con un tren regional en un paso cerca de Ferrara, en el norte de Italia, según informaron fuentes locales.

(vídeo)

Estrasburgo (Francia).- El grupo parlamentario de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas seguirá «tendiendo la mano» al Partido Popular Europeo para pactar legislación con ellos pese a la ruptura del tradicional cordón sanitario a la extrema derecha «por responsabilidad con la Unión Europea», al tiempo que les pidió no seguir blanqueando estas posiciones.

(vídeo)

La Haya.- Belice pidió este martes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que avance “de la manera más eficiente posible” en los dos casos abiertos ante este tribunal por la soberanía sobre los Cayos Zapotillos/Sapodilla, y no se opuso a que Guatemala intervenga en la disputa entre Belice y Honduras si los jueces consideran que “puede ser útil”.

(vídeo)

Khost (Afganistán).- El Gobierno de facto afgano acusó este martes a Pakistán de llevar a cabo una serie de ataques aéreos anoche en el este de Afganistán y afirmó que los bombardeos causaron la muerte de al menos 10 civiles, nueve de ellos niños, y dejaron varios heridos.

(foto)(vídeo)

Peshawar (Pakistán).- El Ejército de Pakistán afirmó haber matado a al menos cuarenta presuntos insurgentes en múltiples enfrentamientos en la última semana, principalmente en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, y principal centro de operaciones de los talibanes paquistaníes.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- Miles de devotos sij participaron este martes en una procesión en Nueva Delhi para conmemorar los 350 años del martirio de Guru Tegh Bahadur Ji, el noveno gurú sij.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- La capital india permanece cubierta por un denso esmog, mientras la calidad del aire sigue siendo “muy pobre”, según la Junta Central de Control de la Contaminación.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El ministro de Finanzas y vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, defendió este martes ante el pleno de la Cámara Baja del Parlamento alemán (Bundestag) los presupuestos de 2026 que definió como una ofensiva de inversiones pese a que la oposición destaque ante todo el endeudamiento.

(foto) (vídeo)

Estambul.- El papa León XIV realizará una visita oficial a Turquía del 27 al 30 de noviembre, donde se reunirá con el patriarca ecuménico Bartolomé I en Estambul. La visita refuerza los lazos entre el Vaticano y el mundo ortodoxo.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Con un documental en ciernes que mostrará imágenes inéditas de la banda en sus 43 años de carrera y un próximo disco de temas inéditos, Hombres G se disponen a iniciar también una nueva gira en lo que definen como su «momento más fuerte y potente».

(foto)(vídeo)

Berlín.- El ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, se reunió este martes con su homólogo alemán, Johann Wadephul, en la sede del Ministerio de Exteriores en Berlín.

(foto)(vídeo)

Estrasburgo (Francia).- Una amplia mayoría del Parlamento Europeo, desde los conservadores hasta los grupos de la izquierda, condenaron este martes la violencia machista y conmemoraron el 25N, mientras que los dos grupos de ultraderecha responsabilizaron a la inmigración del asesinato de mujeres a manos de sus parejas y exparejas, que en España son 38 en lo que va de 2025.

(vídeo)

Madrid.- En los últimos 25 años, los avances terapéuticos y diagnósticos en cáncer han cambiado el pronóstico de la enfermedad también gracias a que van acompasados por un sistema sanitario e investigador “robusto” que ha mejorado la supervivencia de los pacientes, ahora en el centro de las decisiones y alejados del paternalismo médico de antaño.

El Hierro (España).- Un cayuco tipo senegalés con 150 personas en aparente buen estado de salud ha llegado este martes a El Hierro, según ha informado a EFE Salvamento Marítimo.

(foto) (vídeo)

Estación Espacial China.- La nave Shenzhou-22 se acopló este martes a la estación espacial china, la Tiangong, en una misión atípica lanzada sin tripulación para restaurar el funcionamiento normal del complejo orbital tras la anomalía que inutilizó la cápsula de retorno de la Shenzhou-20 y obligó a reordenar la rotación de naves.

(vídeo)

París, 25 nov (EFE).- Una pareja de pandas veteranos de 17 años despegaron este martes del aeropuerto parisino Charles de Gaulle en dirección a China para pasar allí la última etapa de su vida después de haber estado 13 años en el zoo de Beauval, en el centro de Francia, en el que han sido una de las grandes atracciones.

(foto)(vídeo)

Madrid.- David Bisbal ha desatado pasiones este martes en la estación de Sol de Metro de Madrid al ofrecer, por sorpresa, a todos los viajeros, un pequeño concierto para inaugurar, con su voz y con su música, el ‘Tren Mágico de la Navidad’ del suburbano que estará circulando hasta el 6 de enero por la Línea 3.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Tres cuadros del pintor Juan Uslé que se encontraban en deposito en el Museo Reina Sofía, pasarán a formar parte de los fondos del museo tras haber sido cedidos por el artista, según ha confirmado este martes su director, Manuel Segade, durante la presentación de la exposición ‘Juan Uslé.

(foto)(vídeo)

Ismailiya (Egipto).- La Autoridad del Canal de Suez (SCA, en inglés) anunció este martes el regreso de las navieras danesa Maersk y francesa CMA CGM al paso marítimo tras dos años de interrupción por los ataques de los rebeldes chiíes hutíes contra el mar Rojo, lo que supuso una gran pérdida para las arcas del Estado egipcio.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, causa baja para el encuentro de la Liga de Campeones ante Olympiacos y no viajará este martes a Atenas al sufrir un proceso vírico.

(foto) (vídeo)

Múnich (Alemania).- El Bayern ha entrenado este martes en Múnich antes de su encuentro frente al Arsenal en el partido de la Liga de Campeones de la UEFA que tendrá lugar el 26 de noviembre.

(foto)(vídeo)

