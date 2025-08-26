Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 26 ago (10.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 26 ago (EFE).-

Yenín (Cisjordania).- El campamento de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania, ha pasado de ser un barrio más de la ciudad a un puñado de calles vacías cubiertas de escombros, patrulladas y controladas por el Ejército israelí donde no ya no vive ni uno de sus alrededor de 20.000 habitantes, cuyo futuro sigue siendo igual de incierto que hace siete meses.

(vídeo)(foto)(audio)

Azakhel (Pakistán).- Refugiados afganos esperan en Azakhel, Pakistán, para ser repatriados antes del 1 de septiembre, fecha fijada por el Gobierno pakistaní para que más de 1,3 millones de refugiados abandonen el país.

(vídeo)(foto)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este martes que no ve las condiciones para el reconocimiento de un estado palestino por lo que la posición alemana no ha cambiado al respecto.

(vídeo)(foto)

Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este martes una reunión en Pekín con el presidente de la cámara de diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, en la que señaló que el desarrollo «de alto nivel» de las relaciones entre China y Rusia «es una fuente de estabilidad para la paz mundial».

(vídeo)

Ciudad Quezón (Filipinas).- El teniente general José Nartatez, es a partir de este martes el nuevo encargado de la Policía Nacional de Filipinas, reemplazando así al general Nicolás Torre III.

(vídeo)

Depok (Indonesia).- Docenas de personas han acudido este martes a una feria de trabajo organizada en la ciudad de Depok, en la provincia de Java oriental, Indonesia.

(vídeo)(foto)

Bali (Indonesia).- El Gobierno indonesio destinará 164,4 billones de rupias (unos 8.631 euros) a la autosuficiencia alimentaria en 2026.

(vídeo)(foto)

Iksan (Corea del Sur).- Los restos de Kim Geum-deuk, soldado surcoreano, fueron descubiertos en noviembre de 2024 y este martes se le ha hecho un servicio conmemorativo al que ha asistido su hija, Kim Sun-im.

(vídeo)

Venecia (Italia).- El Lido, la isla que acoge cada año el Festival de Venecia, se prepara para inaugurar mañana la 82 edición del certamen, con películas como el ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro en la carrera por el León de Oro y otras muchas que atraerán una lluvia de estrellas de Hollywood.

(vídeo)(foto)

rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.