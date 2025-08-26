Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 26 ago (15.00 GMT)

Ramala (Gaza y Cisjordania).- Diecinueve personas resultaron heridas, entre ellas un niño de 12 años por disparos de bala, en una redada del Ejército israelí este martes en el centro de Ramala, la capital de Cisjordania.

(foto)(vídeo)

Beirut.- El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, aseguró este martes que Israel está dispuesto a reciprocar los pasos del Líbano para el desarme del grupo chií Hizbulá, y propuso buscar una entrega voluntaria de armas alentada por financiación alternativa a la iraní para sus zonas.

(foto)(vídeo)

Tel Aviv.- En el centro de la Plaza de los Secuestrados, en Tel Aviv, este martes, una larga mesa con restos de comida enlatada, pan y arena recuerda a los asistentes las condiciones en las que permanecen los israelíes cautivos, mientras la guerra sigue Gaza.

(foto)(vídeo)

Londres.- El líder del partido populista de derecha Reform UK, Nigel Farage, aseguró este martes que, si llega al poder, detendrá y deportará a cualquier persona que entre en el Reino Unido de manera irregular en pequeñas embarcaciones y consideró que hay una «amenaza para el orden público» por el aumento de la migración.

(foto)(vídeo)

Banda Aceh (Indonesia).- Un juez de un tribunal de la ciudad Banda Aceh, en la isla de Sumatra, condenó a una pareja del mismo sexo a 80 latigazos en público por haber infringido la ley sharia en materia de relaciones sexuales.

(foto)(vídeo)

Tokio.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó este martes a Japón para una visita de cinco días, que arrancó con una reunión con la Federación Empresarial de Japón, Keidanren, la principal patronal del país.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- El nuevo paro de controladores aéreos convocado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) provocó este martes la cancelación y reprogramación de decenas de vuelos en todo el país, afecta a más de 170 vuelos y a cerca de 15.000 pasajeros, según estimaciones oficiales y de las aerolíneas.

(foto)(vídeo)

Colombo.- Un tribunal de Sri Lanka concedió este martes la libertad bajo fianza al expresidente Ranil Wickremesinghe, cuyo arresto la semana pasada por presunta malversación de fondos ha desatado una ola de protestas y ha unificado a la oposición contra el actual Gobierno.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- Julieta es un dispositivo portátil que permite detectar el riesgo de cáncer de mama en zonas remotas de Colombia, entre mujeres de población vulnerable, lo que facilita un diagnóstico precoz que puede salvar vidas.

(foto)(vídeo)

Tokio.- El fabricante automovilístico Nissan, sumido en una profunda crisis financiera que lo ha llevado a reestructurar sus operaciones, anunció este martes el cese de la producción de su icónico deportivo GT-R tras 18 años, esgrimiendo las dificultades para cumplir con las normativas de seguridad y medio ambiente.

(foto)(vídeo)

Bangalore (India).- Este martes se celebra el Día Internacional del Perro, un día para honrar la presencia de estos aniamles y concienciar acerca de su situación y necesidades.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes a los 88 años de edad en el Hospital Anderson de Madrid, según ha confirmado a EFE quien fuese su pareja artística, Ramón Arcusa.

(foto)(vídeo)

Buñol (España).- El municipio valenciano de Buñol celebrará este miércoles la Tomatina, que en su septuagésima octava edición y bajo el lema ‘Tomaterapia’ se presenta como un símbolo de recuperación y superación colectiva tras el paso de la dana por este pueblo y parte de la provincia el pasado 29 de octubre.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El Barcelona ya cuenta con el Certificado Final de Obra (CFO) de la primera fase del Spotify Camp Nou, un documento indispensable para que el Ayuntamiento de Barcelona pueda iniciar el proceso de inspección que autorice la apertura del estadio.

(foto)(vídeo)

Asunción.- Paraguay ha comenzado la cuenta regresiva para dar la partida este jueves a la décima ronda del Mundial de Rallies (WRC, por sus siglas en inglés). La competencia supone el «desafío tremendo» de acoger un evento que contará con 48 pilotos y se correrá sobre más de 1.000 kilómetros en las tierras rojas del departamento de Itapúa (sur).

(foto)(vídeo)

