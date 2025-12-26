Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 26 de diciembre (16.00 GMT)

Quito.- La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, prevé que la crisis en el abastecimiento de medicamentos, una de las mayores quejas de los pacientes del sistema público, se solucione en el primer trimestre de 2026, al ser uno de los temas prioritarios del «complicado» sistema de salud público actual. Pinto, encargada también del Ministerio de Salud Pública, señaló que hubo una compra emergente, centralizada y «transparente» de medicinas, principalmente de aquellas de alto consumo, y avanzó que la crisis de medicamentos debe estar solucionada hasta marzo.

Caracas.- Venezuela se mantiene en alerta ante la posibilidad de más confiscaciones de buques con petróleo nacional en medio del despliegue aeronaval de Estados Unidos, mientras la opositora María Corina Machado ha anticipado su retorno al país después de su viaje a Oslo y que anunciará nuevas acciones.

Quito.- Israel (2.063) y Estados Unidos (554) lideraron en 2025 las plazas para ecuatorianos en el marco de la denominada migración circular, que les permite viajar legalmente a distintas naciones para trabajar y regresar a su nación de origen, aunque Italia da la opción de aplicar a la residencia permanente.

La Paz.- Pueblos indígenas del suroeste de Bolivia, donde está el mayor yacimiento de litio del país, piden al Gobierno de Rodrigo Paz que los proyectos de explotación de ese recurso incluyan estudios ambientales y la consulta previa a esas comunidades, que buscan así ser reconocidas y que estas iniciativas no tengan impactos negativos en el lugar.

Asunción.- Modesto por fuera, pero tan lleno de historia por dentro que su restauración vale cerca de un millón de dólares. Así es el templo de San Buenaventura de Yaguarón, una joya del barroco-guaraní que el Gobierno de Paraguay persigue restaurar por su valor cultural y su potencial como motor de la economía local.

Montevideo.- El incremento de los casos de sífilis registrados en el último quinquenio mantiene en alerta a las autoridades uruguayas, que interpretan esto como un medidor de las desigualdades sociales que existen en el país.

Jan Yunis.- La organización benéfica Hayat Washington Charity llevó a cabo una iniciativa humanitaria para distribuir comidas gratuitas y artículos infantiles, con la participación de Papá Noel, coincidiendo con las celebraciones navideñas, con el objetivo de llevar alegría a los corazones de los palestinos desplazados que viven en tiendas de campaña.

Rangún (Birmania).- Los ciudadanos de Birmania (Myanmar) están llamados a votar este domingo en las elecciones generales, las primeras desde el golpe militar de febrero de 2021, que se celebrarán sin candidatos que representen al Gobierno depuesto en la asonada y con el país sumido en un profundo conflicto armado.

Putrajaya (Malasia).- El Tribunal Superior de Kuala Lumpur declaró culpable este viernes al ex primer ministro Najib Razak, ya en prisión por otros delitos de corrupción, por múltiples cargos relacionados con el desfalco del fondo soberano 1MBD, que salpicó a estrellas como Leonardo DiCaprio y Miranda Kerr.

Moscú.- La capital rusa despide el año con la primera gran nevada del invierno, que hasta hora había sido extraordinariamente seco, manto de nieve que sepultará Moscú durante los próximos días.

