Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 26 ene (11.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 26 ene (EFE).-

Mesa América.- Tras la más reciente muerte de un hombre en Mineápolis a manos de agentes de inmigración del ICE, fue proyectado un video sobre el edificio Twin Towers en Los Ángeles, un centro de detención vinculado a dicha agencia de control de inmigración.

(vídeo)

Mindanao (Filipinas).- Las autoridades de Filipinas elevaron a al menos 15 el número de muertos al hundirse este lunes en el sur del país un ferri que se dirigía a la isla de Jolo, situada en la región de Mindanao, con más de 300 pasajeros a bordo.

(foto)(vídeo)

Bangsamoro (Filipinas).- Un alcalde de una zona conflictiva del sur de Filipinas sobrevivió el domingo a un intento de asesinato cuando un asaltante disparó con un lanzacohetes contra el vehículo blindado en el que viajaba, informan este lunes las autoridades locales, que publicaron un vídeo del suceso.

(foto)(vídeo)

Tokio.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, aseguró este lunes que dimitirá «inmediatamente» si la coalición que lidera pierde su mayoría en la Cámara Baja en las elecciones anticipadas del 8 de febrero.

(foto)(vídeo)

Manila.- Tripulantes filipinos del buque de carga M/V Devon Bay desembarcaron este 26 de enero en el puerto de Manila desde una embarcación de la Guardia Costera de Filipinas, tras ser rescatados en aguas disputadas del mar de China Meridional.

(foto)(vídeo)

Bali (Indonesia).- Las autoridades de la localidad indonesia de Bali continúan con el juicio a los tres ciudadanos australianos acusados de participar en un tiroteo el pasado 14 de junio, que dejó a un ciudadano australiano muerto y a otro herido de gravedad.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo este lunes que respeta las protestas que el sector agrario español ha convocado esta semana y que entiende «determinadas preocupaciones» planteadas por los acuerdos comerciales, pero subrayó que España es un país «netamente exportador» y tiene «muchos intereses ofensivos».

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Fernando Sampedro, aseguró este lunes que España «no va a renunciar jamás» a lograr la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea y aseguró que es un tema que sigue tratando con sus homólogos aunque no figure en la agenda del primer Consejo de Asuntos Generales del año.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise está citado a declarar este lunes en el Tribunal Supremo por la querella de los dos eurodiputados que abandonaron su formación política por considerarse víctimas de acoso tras ser elegidos junto a él en los pasados comicios europeos.

(foto)(vídeo)

Banda Aceh (Indonesia).- La Unión de Pescadores Tradicionales de Indonesia (KPI) alertó de que las condiciones climáticas extremas están deteriorando la situación económica de los pescadores del país.

(foto)(vídeo)

Pekín.- Residentes de la capital china se enfrentan a las bajas temperaturas propias del invierno pekinés.

(foto)(vídeo)

Srinagar (India).- La ciudad de Srinagar, en la Cachemira india, conmemoró este lunes el Día de la República con diversos actos oficiales, coincidiendo con el aniversario de la adopción de la Constitución del país y su transición formal a república el 26 de enero de 1950.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.