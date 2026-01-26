Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 26 ene (16.00 GMT)

Madrid, 26 ene (EFE).-

Mindanao (Filipinas)- Las autoridades de Filipinas elevaron a al menos 15 el número de muertos al hundirse este lunes en el sur del país un ferri que se dirigía a la isla de Jolo, situada en la región de Mindanao, con más de 300 pasajeros a bordo.

Isla de Java (Indonesia).- Al menos 17 personas han fallecido en la isla indonesia de Java debido a un alud que tuvo lugar el sábado, según cifras de este lunes, mientras los rescatistas buscan a decenas de personas que quedaron atrapadas tras el deslizamiento en días de intensas lluvias.

Ginebra.- Irán afirmó este lunes «estar listo» para negociar con Estados Unidos si este país quiere iniciar un diálogo «genuino», pero al mismo tiempo advirtió de que si sufre una agresión responderá.

Kiev.- A la sombra de los grandes bloques de viviendas que dominan el paisaje en el barrio de Troyéshchina de Kiev, en el extremo norte de la orilla oriental del río Dniéper, un joven matrimonio acompañado por su hijo carga en el coche el equipaje que necesitarán para los próximos días.

Minéapolis.- Un video publicado en redes sociales muestra al enfermero estadounidense Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, pronunciando un emotivo homenaje a un veterano de guerra fallecido de cáncer. Pretty murió el sábado en Minéapolis cuando intentaba ayudar a una manifestante a liberarse del control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU.

Nueva York (EE.UU.).- La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, hizo un llamado ayer domingo para que la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, renuncie a su cargo y para que el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, sea despedido, en respuesta a la muerte del ciudadano estadounidense Alex Pretti durante un operativo de agentes federales de inmigración en Minéapolis.

Nueva York (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes de que va a enviar a su ‘zar’ de la frontera, Tom Homan, a Mineápolis, en el estado de Minesota, después que las tensiones entre los agentes federales y los manifestantes sigan en aumento tras la muerte de un hombre por disparos de un agente de inmigración.

Redacción Internacional.- El expresidente estadounidense Bill Clinton censuró las «horribles» escenas que los agentes de inmigración están protagonizando en Mineápolis, criticó las mentiras que se están vertiendo desde la Administración de Donald Trump y llamó a la ciudadanía a ser conscientes de la gravedad y la trascendencia del momento.

Ciudad de México.- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes que envió una nota diplomática al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para pedir que intervenga para que el grupo surcoreano BTS ofrezca más conciertos en México, en medio de la polémica por la preventa y alta demanda.

Ras Ein al Auja (Cisjordania).- En unas horas, al caer la noche, no quedará nada de lo que fue la aldea palestina de pastores beduinos de Ras Ein al Auja, la más grande del ‘Área C’ de Cisjordania ocupada y la última que aún existía en el sur del Valle del Jordán.

Lima.- Un choque de un autobús del Metropolitano de Lima ha dejado este lunes al menos 30 heridos, después que el vehículo se estrelló con la base de un puente a altura del distrito de La Victoria, lo que ha provocado gran congestión de vehículos en esta zona de la capital peruana.

Múrmansk (Rusia).- Las ciudades árticas rusas de Múrmansk y Severomorsk, donde las temperaturas descenderán por debajo de los 20 grados en los próximos días, aún no han podido restablecer el suministro eléctrico en su totalidad desde la caída el viernes de cinco torres de alta tensión, admitió este lunes el gobernador, Andréi Chubis.

Quito.- Ecuador acoge la Conferencia Internacional sobre Drogas Sintéticas, que se inaugura con la participación del presidente del país, Daniel Noboa.

Jerusalén.- El Tribunal Supremo israelí comunicará «próximamente» su decisión sobre la petición de la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés) de permitir la entrada independiente de la prensa en Gaza, vetada por Israel desde el inicio de su ofensiva el 7 de octubre de 2023, según afirmaron los jueces durante una vista este lunes.

Yakarta.- Manifestantes indonesios protestaron este lunes frente a la embajada de Estados Unidos en Yakarta en una concentración contra lo que denunciaron como la invasión y la intervención de Washington en la política global, acciones que, según los organizadores, vulneran el orden mundial y los principios del derecho internacional.

Agadir (Marruecos) .- En Agadir «el esfuerzo importantísimo» que está haciendo Marruecos para controlar los flujos migratorios irregulares que se dirigen hacia las islas españolas, mediante una cooperación que considera «ejemplar».

Gevgelija (Macedonia del Norte).- Los transportistas de Macedonia del Norte, Serbia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro bloquearon este lunes todos los pasos fronterizos de sus países con la Unión Europea para protestar contra el nuevo sistema de entrada y salida del espacio Schengen.

Bruselas.- Activistas de la organización ecologista Greenpeace llevaron a cabo una acción con globos gigantes del presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, frente al Consejo Europeo en Bruselas para protestar contra la dependencia de Europa de las importaciones de gas de Estados Unidos y Rusia.

Asunción.- Una antigua forma de trabajo infantil que promete remunerar con educación las horas de trabajo en el hogar, y que se extiende en Paraguay bajo el nombre de criadazgo, continúa vigente en el país suramericano pese a las denuncias de activistas, que llaman a poner fin a esta práctica que causa desarraigo en los menores.

Bruselas.- La Comisión Europea anunció este lunes la apertura de una investigación contra la red social X por la creación de imágenes sexualizadas y desnudos sin consentimiento por parte de su inteligencia artificial, Grok, y que examinará si la compañía propiedad del magnate Elon Musk cumple con sus obligaciones bajo las leyes digitales europeas.

Madrid.- La plataforma de arte urbano Street Art Cities ha seleccionado 15 grafitis pintados en España para competir por alzarse como el mejor mural del mundo de 2025, votaciones que estarán abiertas al público general hasta el próximo 31 de enero.

Madrid.- El chef Albert Adrià ha expresado este lunes en una entrevista con EFE su perspectiva sobre las nuevas generaciones en el panorama culinario, donde asegura que nunca ha habido una generación «tan capacitada» para hacer un relevo, y subraya que «hace falta ya ese cambio y ese relevo generacional».

Madrid.- La gran feria gastronómica Madrid Fusión 2026, que ha arrancado este lunes, va a ser un verdadero circo de tres pistas en el que “vais a ver cosas inéditas” ha asegurado el presidente de la feria, José Carlos Capel.

Niscemi (Italia).- Italia atraviesa este lunes un temporal que ha puesto en alerta a cinco regiones, casi todas en el sur, y que ha causado cortes en carreteras y corrimientos de tierra, el más grave en Sicilia (sur), que ha obligado a evacuar a un barrio entero.

Moscú.- El intenso frío de este lunes ha dificultado la movilidad en la capital rusa, donde los moscovitas han salido a la calle abrigados y con cautela.

Berlín.- Las calles y aceras heladas complicaron este lunes la movilidad en Berlín tras las lluvias nocturnas, una situación que obligó a suspender el servicio de tranvías debido a la acumulación de hielo en los cables de alimentación.

Honduras.- Tegucigalpa amanece hoy lunes con condiciones climáticas estables y agradables en el Distrito Central.

Madrid.- David Bustamante se muestra exultante ante su nueva incursión como intérprete en un musical después de ‘Ghost’. «No sabía cuándo iba a volver, pero sabía que tenía que ser un proyecto muy especial», ha dicho este lunes durante la presentación de ‘El Zorro’, que se estrenará en el Teatro La Latina en diciembre.

Bérgamo (Italia).- Una persona consiguió acceder a las instalaciones deportivas al introducir el código de desbloqueo «1907» en el teclado de acceso de uno de los portones del estadio del Atalanta en Bérgamo, Italia.

