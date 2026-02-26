Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 26 feb (11.00 GMT)

Base militar de Sattahip (Tailandia).- Más de 8.000 soldados de 30 países participan en la 45ª edición de Cobra Gold, las maniobras militares internacionales de mayor duración del mundo, lideradas por Tailandia y Estados Unidos, en una inusual muestra de cooperación multilateral en el disputado Indopacífico.

La Paz.- La construcción de paz a través del arte y la vida cotidiana en territorios que no están en guerra dio lugar a un proyecto destinado a otorgar voz y protagonismo a más de un centenar de mujeres obreras, emprendedoras, artistas e indígenas de seis municipios de Bolivia.

Barcelona (España).- La Policía Nacional, en colaboración con la Policía de Albania, ha desarticulado un grupo criminal itinerante afincado en Cataluña que se desplazaba por España y otros países europeos en coches de lujo para cometer con armas de fuego robos con violencia en chalets habitados de los que sustraían joyas, relojes y dinero que ocultaban después en zulos ocultos en el monte.

Madrid.- El fotógrafo de la Agencia EFE Manuel Pérez Barriopedro, autor junto al también fotoperiodista de EFE Manuel Hernández de León de las únicas fotos que se publicaron ese mismo 23 de febrero del intento de golpe de Estado valora como una «oportunidad para las nuevas generaciones» la desclasificación de los documentos del 23F.

Guayaquil (Ecuador).- Las hijas de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial ecuatoriano asesinado en 2023, aseguraron que Wilmer Chavarría (‘Pipo’), máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa del país andino, busca evadir a la justicia y «lavarle la cara al correísmo» al acusar al presidente Daniel Noboa de ordenar el asesinato.

Denpasar (Indonesia).- Vendedores en Denpasar ofrecen alimentos para el iftar mientras fieles musulmanes se preparan para romper el ayuno al atardecer durante el mes sagrado del Ramadán

Nicosia.- La ministra de Sanidad española, Mónica García, participa en la reunión informal de ministros de Sanidad del Consejo de la Unión Europea en su formación de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO), en Nicosia.

París.- Los líderes de Rassemblement National, Marine Le Pen y Jordan Bardella, visitan la Feria de Agricultura de París.

Kavimvira (Burundi).- Imágenes de la frontera entre Burundi y la República Democrática del Congo tras su reapertura en Kavimvira.

Manchester (R.Unido).- Los votantes acuden a las urnas para las elecciones parciales de Gorton y Denton.

Chicago.- Velatorio de Jesse Jackson será velado en la Coalición Rainbow PUSH.

