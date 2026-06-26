Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 26 jun (10.00 GMT)

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Madrid, 26 jun (EFE).-

Caracas.- Al menos 235 muertos y 4.300 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela pasadas las 24 horas de dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y al estado cercano La Guaira, mientras continúan las labores de búsqueda de supervivientes y el Gobierno sigue evaluando los daños materiales.

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Luxemburgo.- La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirmó este viernes el envío de dos equipos para colaborar en las tareas de rescate tras los dos terremotos que han sacudido Venezuela.

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Osaka/Kioto (Japón).- Mekkhala golpeó este viernes el sur de Japón, donde provocó daños en infraestructuras y deslizamientos de tierra además de obligar a cancelar más de 200 vuelos, con vientos de hasta 83 kilómetros por hora tras perder fuerza y bajar de la categoría de tifón a la de tormenta tropical.

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Madrid.- El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó este jueves a Madrid para una visita de dos días en la que tiene previsto recibir un premio en la Universidad CEU San Pablo y reunirse con empresarios locales, en la que representa su sexta visita a la capital española desde su asunción en diciembre de 2023.

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Magdeburg (Alemania).- El autor del atentado contra un mercadillo de Navidad en la ciudad alemana de Magdeburgo (este), que en diciembre de 2024 causó seis muertos, entre ellos un niño de nueve años, y más de 330 heridos, fue condenado este viernes a cadena perpetua, con la posibilidad de que se le imponga reclusión preventiva una vez cumplida la pena.

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Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, buscó este viernes reforzar sus lazos políticos y económicos con Bangladés en una reunión en Pekín con el primer ministro bangladesí, Tarique Rahman, quien describió al gigante asiático como un socio «valioso y fiable».

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Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este viernes que «valora enormemente la determinación y las acciones de Camboya» en la lucha contra las estafas digitales, durante una reunión en Pekín con el histórico exgobernante camboyano Hun Sen, en la que también pidió reforzar la cooperación bilateral.

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Rangún (Birmania).- Las autoridades de Birmania conmemoraron este viernes el Día Internacional contra el Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito incinerando narcóticos incautados en diferentes partes del país.

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Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump pronuncia un discurso en la Conferencia de Políticas de 2026 de la Coalición Fe y Libertad.

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Washington.- El exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton, hoy enfrentado a Donald Trump, comparece ante un tribunal por retención de documentos clasificados tras llegar a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía.

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Nuevo Delhi.- El encuentro de ministros de Energía del BRICS concluye este viernes en la India, una reunión centrada en seguridad energética e innovación, y en la que los países sancionados Irán y Rusia buscan acuerdos petroleros con grandes consumidores como la India.

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Seúl.- El ministro de Unificación surcoreano, Chung Dong-young, reconoció este viernes que condicionar el diálogo intercoreano a la desnuclearización de Corea del Norte se ha convertido en un «obstáculo» para avanzar hacia la paz, en medio del prolongado rechazo de Pionyang a interactuar con Seúl y Washington.

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Tokio.- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, insistió este viernes en que las inspecciones de las centrales nucleares en Irán tendrán lugar y subrayó que las conversaciones ya han comenzado, pese a la «guerra de declaraciones» con Teherán por su negativa a las visitas.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 4,15 % en la sesión de este viernes, lastrado por la recogida de beneficios tras el récord histórico de la víspera y por el retroceso de las firmas de semiconductores en Wall Street.

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Katmandú.- Nepal se enfrenta a un brote de gripe aviar, que ha causado pérdidas por valor de millones de dólares al sector avícola del país, según el Departamento de Servicios Ganaderos.

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Madrid.- El 4 de julio arranca el Tour de Francia 2026, una cita en la que más de 180 ciclistas de 23 equipos se disputarán el trono de la carrera más importante del mundo. Sin embargo, la batalla no solo se librará en el asfalto: los aficionados también podrán sentir la adrenalina desde dentro gracias a un videojuego oficial donde la estrategia lo es todo.

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Sant Vicent del Raspeig (Alicante, España).- Saborear cada partido de España durante el Mundial de fútbol masculino que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México será posible literalmente a partir de ahora gracias al helado que el gremio de artesanos le acaba de dedicar a La Roja.

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Los Ángeles- El ser humano ha creado y vivido el arte a lo largo de toda su historia, pero ¿puede el arte sentirnos de vuelta? La exposición ‘Machine Dreams: Rainforest’ intenta acercarse a esa respuesta. Se trata de la primera muestra del primer museo de inteligencia artificial del mundo, concebido por el artista turco Refik Anadol.

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Morristown (EE.UU.).- Entrenamiento de la selección brasileña y rueda de prensa.

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Miami (EE.UU.).- Entrenamiento y rueda de prensa de las selecciones de Portugal y Colombia previo a su enfrentamiento del sábado.

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Dallas (EE.UU.).- Rueda de prensa de la selección argentina previo a su partido contra Jordania en Texas.

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Boston (EE.UU.).- Seguimiento del partido del Mundial 2026 que enfrenta a Noruega y a Francia en Boston.

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Seattle (EE.UU.).- Seguimiento del partido del Mundial 2026 que enfrenta a Irán y a Egipto en Seattle.

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Toronto (Canadá).- Seguimiento del partido del Mundial 2026 que enfrenta a Senegal y a Irak en Toronto.

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Houston (EE.UU.).- Seguimiento del partido del Mundial 2026 que enfrenta a Cabo Verde y a Arabia Saudí en Houston.

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Vancouver (Canadá).- Seguimiento del partido del Mundial 2026 que enfrenta a Nueva Zelanda y a Bélgica en Vancouver.

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alm/EFE

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