Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 26 jun (15.00 GMT)

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Madrid, 26 jun (EFE).-

Caracas.- La presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país se elevó a 589 y a 2.980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

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Sumi/Zaporiya (Ucrania).- El Servicio de Emergencias de Ucrania reportó al menos tres heridos por el ataque de drones rusos contra la ciudad de Zaporiya tras la destrucción parcial de un edificio residencial y de algunas construcciones anexas. Los ataques rusos también alcanzaron la región de Sumi.

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Catia La Mar (Venezuela). – Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en Venezuela y que se han cobrado la vida de 235 personas.

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La Guaira.- Con más de 24 horas en las calles por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela en la jornada del miércoles, la población de La Guaira sigue colaborando en comunidad para ayudar a las personas atrapadas en escombros, encontrar a los ciudadanos desaparecidos y atender a los heridos.

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Calcuta (India).- La cifra de fallecidos por el derrumbe de un almacén en construcción en la ciudad india de Calcuta se elevó este viernes a 15 y 18 heridos, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando bajo los escombros en el tercer día de operaciones de rescate.

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Pekín.- Una avioneta se estrelló este viernes en Pekín contra el China Zun, el edificio más alto de la capital china, confirmaron testigos a EFE, sin que por el momento se conozcan las causas del suceso.

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Caracas.- El Gobierno de México informó que este jueves envió dos aviones con ayuda humanitaria y un apoyo de 261 agentes del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional hacia Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles en el país caribeño, que por el momento dejan 235 muertos y 4.300 heridos.

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Madrid.- Los 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados a Venezuela para participar en el operativo de emergencia por los terremotos que han asolado el país se van a dirigir a La Guaira, la zona cero de los seísmos, para iniciar las labores de búsqueda y rescate.

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Caracas.- Rescatistas de España, El Salvador y México aterrizaron en las últimas horas en Venezuela para apoyar en las labores de rescate de víctimas y atención de los afectados por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron una zona en el centro del país frente al mar caribe, informaron fuentes oficiales.

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Bogotá.- Colombia envió este viernes un equipo de búsqueda y rescate urbano (USAR-COL), integrado por 63 rescatistas y más de 12 toneladas de equipos, para apoyar las labores de atención tras los terremotos que golpearon a Venezuela, informó el Gobierno colombiano.

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Lisboa.- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expresó este viernes desde Lisboa la «total solidaridad» de la Unión Europea con las víctimas de los terremotos en Venezuela y destacó la rapidez con la que Europa y Portugal han movilizado ayuda para apoyar al país sudamericano tras la catástrofe, que ha causado centenares de muertos y miles de heridos.

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Ginebra.- Hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles, indicó este viernes la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan.

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Valencia (Venezuela).- Un avión A330 del Ejército del Aire con 59 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y efectivos de la Comunidad de Madrid aterrizó hoy en Venezuela para participar en el operativo de emergencia por los terremotos que han asolado el país, según ha confirmado el Ministerio de Defensa español.

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Moscú.- Los comandos encargados de la instalación de baterías antiaéreas en la ciudad de Moscú colocaron anoche y esta madrugada equipos de defensa, entre ellos Pantsir S-1, en varios puntos de la ciudad, incluyendo edificios residenciales, ante los ataques ucranianos.

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Oviedo (España).- El Gobierno movilizará un millón de euros de financiación a través de las instituciones multilaterales que estén presentes en Venezuela para contribuir a que las «consecuencias se minimicen» tras los terremotos registrados en el país sudamericano.

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Barcelona (España).- Cataluña enviará este viernes a Venezuela a quince bomberos especializados en estructuras colapsadas para colaborar en las labores de rescate tras los terremotos que ha sufrido el país, ha anunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

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Palma (España).- La presidenta balear, Marga Prohens, ha explicado este viernes que ha ofrecido al Gobierno, dentro de los «recursos limitados» del archipiélago, la posibilidad de enviar ayuda a Venezuela, «tanto ahora como en la postemergencia».

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Valencia (España)-. Un grupo de bomberos valencianos especializados en rescate de personas en zonas de catástrofes (ya estuvieron en el terremoto de Turquía de 2023, en las inundaciones de Libia de ése mismo año y en la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia en octubre de 2024) junto a tres perros también expertos en las labores de rescate están preparados para volar a Venezuela.

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Bruselas.- Los Estados miembros de la Unión Europea pactaron este viernes su posición negociadora sobre el futuro paquete legislativo de redes energéticas, una reforma para acelerar permisos y modernizar infraestructuras que sirvió a España y Portugal para reclamar que se refuerce el papel de las interconexiones.

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Bruselas.- La Comisión Europea propuso este viernes una nueva extensión otro año más de la protección temporal a ciudadanos ucranianos que hayan huido de la guerra, hasta el 4 de marzo de 2028, pero excluyó de este mecanismo adoptado en 2022 a personas en edad militar que no hayan abandonado aún el país.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo

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Pekín.- China prevé que las fuentes no fósiles generen el 50 % de su electricidad en 2030, dentro de un nuevo plan que busca reforzar la seguridad energética del país en un contexto marcado por las recientes tensiones sobre el suministro de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz durante la guerra en Irán.

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Daca.- Musulmanes chiítas de Bangladés participaron este viernes en una procesión para conmemorar el Día de Ashura en Daca.

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Beirut.- Miles de musulmanes chiíes se concentraron este viernes en los alrededores del santuario del fallecido líder de Hizbulá, Hasán Nasralá, en el sur de Beirut, para escuchar el relato del imán Husein con motivo de la procesión de Ashura. La festividad de Ashura, que se celebra el décimo día del mes islámico de Muharram -el primer mes del calendario islámico-, conmemora la muerte del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma, en la batalla de Karbalá en el año 680 d. C.

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Bangalore (India).- Musulmanes chiítas de India participaron este viernes en una procesión para conmemorar el Día de Ashura en Bangalore.

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Peshawar (Pakistán).- Musulmanes chiítas de Pakistán conmemoraron este viernes el Día de Ashura en Peshawar autoflagelándose.

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Nabatieh (Líbano).- Desde las castigadas calles de la ciudad meridional de Nabatieh, Ali Yunes conmemora el martirio del imán Husein, figura central del chiísmo, junto a decenas de jóvenes y hombres vestidos con túnicas blancas empapadas de sangre en medio de edificios derruidos por bombardeos israelíes.

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Kandahar (Afganistán).- Musulmanes chiítas de Afganistán participaron este viernes en una procesión para conmemorar el Día de Ashura en Kandahar.

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Bucarest.- . Los rumanos celebran este viernes el Día de la Bandera Nacional, que conmemora el aniversario del 26 de junio de 1848, fecha en la que el gobierno revolucionario decretó que la tricolor de rojo, amarillo y azul sería la enseña de todos los rumanos, simbolizando el principio de igualdad.

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Huelva.- Representantes de Vox en Andalucía han rezado este viernes ante la Virgen del Rocío, en su Santuario de la aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva), por los venezolanos tras los dos terremotos que se han cobrado la vida de al menos 235 personas y ha causado unos 4.300 heridos.

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Spang (Malasia).- El Departamento de Aduanas de Malasia frustró este mes de junio el intento de tránsito de servidores que contenían chips avanzados de IA y el contrabando de líquido para cigarrillos electrónicos adulterado con drogas, según anunció este viernes.

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París.- Decenas de personas se congregaron este viernes frente a la embajada de Senegal en París para protestar contra la ley aprobada por el Parlamento de ese país que endurece las penas contra las personas LGBTI por actos denominados «contranaturales», imponiendo penas de prisión de entre cinco y diez años, una ley que responde a la ola de homofobia que azota el país africano, durante la cual se ha detenido a cientos de personas bajo sospecha de homosexualidad.

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Manila.- Ciudadanos filipinos asistieron este viernes a una manifestación por el Orgullo LGTBI en Manila para conmemorar los disturbios de Stonewall de junio de 1969 en la ciudad de Nueva York.

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París (Francia). Un total de 55 personas han muerto ahogadas en Francia desde que empezó la semana pasada la ola de calor, que ya ha empezado a remitir en la fachada atlántica, pero que va a seguir sacudiendo el interior del país y el este hasta que termine el fin de semana.

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Bruselas.- Bélgica afronta este viernes la jornada más cálida de la ola de calor con temperaturas que podrían alcanzar los 40 ºC en el interior del país, lo que ha llevado al Real Instituto Meteorológico a activar la alerta roja por tercera vez en la historia en las provincias de Lieja y Limburgo.

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Londres.- La Oficina Meteorológica británica (Met Office) advirtió este viernes de que se avecinan fuertes tormentas eléctricas en medio de la ola de calor en el Reino Unido, especialmente en Escocia y el norte de Inglaterra.

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Washington.- Visitantes de todas las edades podrán convertirse en exploradores por un día en el nuevo museo de la National Geographic, que abre sus puertas este viernes en Washington con cientos de artefactos, espacios interactivos y una experiencia inmersiva para «tocar» la historia de la emblemática sociedad.

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Madrid.- BTS, la banda más internacional de K-Pop (o pop coreano), aterriza este viernes por primera vez en España en el inicio de su gira europea con el primero de dos conciertos en el Estadio Metropolitano, nutriendo por fin en vivo y en directo el furor por un género musical que no siempre se entendió igual fuera de su país.

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Miami (EE.UU.).- El cantante mexicano Carín León aseguró este jueves en Miami que conocer al exfutbolista inglés David Beckham, copropietario del Inter Miami, es para él «como estar conociendo a Superman», durante una rueda de prensa previa al concierto con el que inaugurará este domingo el Nu Stadium como recinto para espectáculos musicales.

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Bilbao.- El cantante norteamericano Chris Isaak, que este viernes celebra su 70 cumpleaños actuando en el BBK Legends de Bilbao, ha reconocido que desearía ser una leyenda, algo que ahora solo se considera en su mente.

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San Diego (EE.UU.).- De Sant Pere de Ribes al corazón de California. Aitana Bonmatí expande su campus oficial al otro lado del mundo y exporta su ADN a la mayor potencia del fútbol femenino mundial para cimentar su transición hacia la gestión y la toma de decisiones ejecutivas fuera de los terrenos de juego.

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Chattanooga (EE.UU.).- Claudio Vázquez Colomo es el jefe de los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y acompaña a la selección española durante el Mundial. En un análisis para EFE, rebaja la influencia que tendrá la altura de Guadalajara (México) en el partido contra Uruguay: “Son unos 1.500 metros, que es una altitud leve o moderada”. Aun así, establece en “un 3 o un 4 %” la reducción del rendimiento de los futbolistas respecto a sus condiciones óptimas.

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alm/EFE

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