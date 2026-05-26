Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 26 may (10.00 GMT)

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Madrid, 26 may (EFE).-

Long Chaeng (Laos).- Las autoridades de Laos, en coordinación con equipos de rescate de la vecina Tailandia, trabajan contrarreloj este martes para liberar a siete personas que permanecen atrapadas desde hace seis días en una cueva inundada de Long Chaeng, en el centro del país, después de que fuertes lluvias anegaran la zona.

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Washington.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) denegó el acceso a la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, a una cárcel migratoria ubicada en ese estado, donde los detenidos se han declarado en huelga de hambre y decenas de personas se manifiestan a las afueras debido a las denuncias de malas condiciones del centro.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, creció un 2,55 % este martes, superando los 8.000 enteros gracias a las tecnológicas y pese a los ataques lanzados por Estados Unidos a Irán.

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Manila.- Activistas y ciudadanos protestaron este martes frente a la embajada de Japón en Manila contra la visita del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., que se encuentra en el país nipón de visita y los acuerdos de defensa entre ambas naciones, y para exigir justicia por las víctimas de abusos cometidos por las fuerzas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial

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Madrid.- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada, presuntamente, al desarrollo y comercialización de programas informáticos para cometer estafas bancarias, así como al blanqueo de los beneficios obtenidos a través de criptomonedas y que ha ocasionado un perjuicio económico superior a cuatro millones de euros.

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Londres.- Reino Unido espera hoy el día más caluroso hasta la fecha llegando a los 34 grados en su capital, Londres

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Daimiel (España).- El río Gigüela continúa aportando agua al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, manteniendo inundado el humedal manchego a finales de mayo, en una situación poco habitual durante las últimas décadas y que supone uno de los mejores episodios hídricos registrados en este espacio protegido en los últimos años.

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Katmandú.- Este martes han regresado a Katmandú los escaladores Neelam Paudel y Tshering Pasang tras tocar cima en el monte Everest, la montaña más alta del mundo con más de 8.000 metros de altitud.

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Las Vegas (EE.UU.).- Decenas de artistas desfilaron en la alfombra roja durante la edición número 52 de los American Musica Awards (AMA) en la arena del MGM en Las Vegas.

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Teherán.- La agencia estatal iraní IRNA difundió imágenes que muestran lo que este medio atribuye a un clip creado por artistas iraníes para agradecer al entrenador de fútbol español Pep Guardiola su apoyo a Palestina.

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Madrid.- El seleccionador español de fútbol Luis de la Fuente protagonizó este martes la tercera entrega de ‘Los Desayunos’ de la Agencia EFE y RTVE, donde ha

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Londres.- El centrocampista español Martín Zubimendi analiza la conquista de la Premier League y la inminente final de la Liga de Campeones, tras su convocatoria para el Mundial en la lista de De La Fuente en el combinado nacional.

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alm/EFE

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