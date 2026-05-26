Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 26 may (15.00 GMT)

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Madrid, 26 may (EFE).-

Buggenhout (Bélgica).- Cuatro personas perdieron la vida este martes tras una colisión entre un tren de pasajeros y un minibús escolar en la localidad belga de Buggenhout, en el norte del país: el conductor del autobús, un acompañante y dos de los siete menores a bordo.

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Seúl.- Al menos tres personas fallecieron y otras tres resultaron heridas este martes tras el derrumbe de una estructura durante las obras de retirada de un paso elevado en una zona concurrida del centro de Seúl, informó la agencia local de noticias Yonhap.

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Gaza.- Cinco palestinos murieron este martes en un ataque con un misil de un dron israelí durante una incursión de una de las milicias pro Israel en el campo de refugiados de Maghazi (centro de la Franja), según el Hospital de los Mártires de Al Aqsa y los equipos de ambulancias del enclave.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer lunes que Irán nunca obtendrá un arma nuclear, en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para un acuerdo que ponga fin al conflicto y que ha suscitado recelos dentro de su partido por la posibilidad de que no incluya el programa nuclear.

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Nueva Delhi.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, insistió este martes en que Washington sigue preparado para mediar en la guerra en Ucrania si surge una oportunidad, después de una nueva ola de ataques rusos contra Kiev y de una advertencia de Moscú a las delegaciones extranjeras en la capital ucraniana.

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Nueva Delhi.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este martes que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto «de una forma u otra» y que las negociaciones con Irán continúan, aunque resolver las discrepancias del borrador inicial tomará «unos días».

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Múnich (Alemania).- El Tribunal Provincial de Múnich, en el sur de Alemania, estudia si la empresa TÜV SÜD debe responder por el derrumbe de una presa de una mina en Brasil en 2019 que dejó 270 muertos y daños materiales por los que las comunidades brasileñas afectadas piden 600 millones de euros.

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Ocrida (Macedonia del Norte).- El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, se encuentra de visita oficial en Macedonia del Norte, donde se reunió con su homólogo y anfitrión, Hristijan Mickovski, para firmar un acuerdo de asociación estratégica.

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Dakar .- El cesado primer ministro de Senegal Ousmane Sonko fue elegido este martes como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) del país, después de que el anterior titular de este puesto, El Malick Ndiaye, presentase su dimisión el domingo tras la destitución de Sonko la pasada semana.

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Esmirna (Turquía).- Una sentencia judicial y un conflicto interno han abierto una crisis en el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP) turco, el único actualmente con opciones de desbancar del poder al islamista Recep Tayyip Erdogan, y que hace meses denuncia estar sometido a una persecución judicial (‘lawfare’).

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Oviedo (España)/ Londres.- El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, autor de once libros de ensayos políticos en los que analiza la transformación de Europa durante el último medio siglo, ha sido galardonado este martes con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026.

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Berlín.- La ministra alemana de Educación y Familia, Karin Prien, ha presentado este martes en Berlín, el Informe sobre la Infancia 2026, centrado en la educación equitativa.

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Madrid.- «Si tenemos suerte, la meteorología acompaña y podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial», ha contado el comandante que pilotará el avión que llevará al papa de Madrid a Barcelona.

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Madrid.- La visita del papa León XIV a Madrid tiene previsto pasar por lugares tan emblemáticos de la capital como el Palacio Real o la catedral de la Almudena.

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Madrid.- A menos de dos semanas de la visita a Madrid del Papa León XIV, las tiendas de souvenirs del centro de la capital comienzan a vender sus primeros productos conmemorativos.

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París.- El presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), Maxwell Cameron, afirmó este martes que su congreso internacional se celebrará por primera vez en París porque «de momento, no pueden hacerlo» en Estados Unidos ante las negaciones de visados de algunos de sus miembros, que calificó de «arbitrarias y discriminatorias».

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Londres.- El Reino Unido vivió una «noche tropical» al registrar esta madrugada la temperatura mínima más alta para un mes de mayo, un récord, según informó este martes la Oficina de meteorología británica (Met, por sus siglas en inglés).

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Lisboa.- Las temperaturas llegarán hasta los 38 grados centígrados este martes en Portugal en plena ola de calor, que tiene con aviso amarillo a siete regiones del centro y el sur del país y que según la previsión meteorológica se alargará, al menos, hasta el jueves.

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Vigo (España).- Iago Aspas, que el próximo 1 de agosto cumplirá 39 años, aseguró este martes que en estos últimos años de carrera profesional no ha tenido que cambiar sus hábitos para mantenerse en forma.

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Bogotá.- La selección colombiana de fútbol atiende a la prensa durante su preparación para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

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alm/EFE

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