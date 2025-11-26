Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 26 nov (11.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 26 nov (EFE).-

Zaporiyia (Ucrania).- Las defensas ucranianas han neutralizado 72 de los 90 drones lanzados por Rusia desde la tarde del martes contra territorio bajo control de Kiev, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de hoy.

(vídeo)

Bruselas.- Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario de la Unión Europea por videoconferencia para hablar de la situación en Ucrania y las propuestas de paz de Estados Unidos.

(vídeo)(foto

Estrasburgo (Francia).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este miércoles que la “primera prioridad” de un acuerdo para Ucrania debe ser que garantice una “paz justa y duradera” que respete la soberanía del país sin imponer limitaciones para su Ejército.

(vídeo)(foto)(audio)

Bruselas.- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ofrece una conferencia de prensa tras el Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario de la Unión Europea por videoconferencia para hablar de las negociaciones de paz en Ucrania

(vídeo)(foto)

Hat Yai, Songkhla (Tailandia).- Las autoridades tailandesas elevaron este miércoles a 46 los fallecidos por las inundaciones que azotan las regiones del centro y el sur del país, que afectan en conjunto a unos 3,2 millones de personas.

(vídeo)(foto)

Hong Kong.- Al menos cuatro personas murieron y ocho resultaron heridas en un incendio de gran magnitud en una urbanización del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, donde las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un bloque.

(vídeo)

Madrid.- Varias aerolíneas, entre ellas Iberia y Air Europa, mantienen la cancelación de sus vuelos a Venezuela, después de la alerta emitida el pasado viernes por la autoridad aérea estadounidense, que instó a «extremar la precaución» al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe ante «una situación potencialmente peligrosa en la región».

(vídeo)(foto)

Bombay (India).- Personal de la policía india rinde homenaje en el memorial construido en recuerdo de las víctimas de los ataques terroristas de Bombay de 2008, que hoy cumplen 17 años.

(vídeo)(foto)

Barcelona.- Una enorme pieza de más de 11 toneladas que forma parte de uno de los brazos horizontales de la cruz de la torre de Jesús, la más alta del templo de la Sagrada Família, ha sobrevolado el cielo de Barcelona para instalarse orientada a la fachada del Nacimiento.

(vídeo)(foto)

Santander (España).- La pátera de Otañes está considerada una joya única de la orfebrería romana y, tras años de estudio, aún despierta incógnitas por su fortuita aparición en una roca en Cantabria y las controversias en su datación, su origen o el significado de las escenas que describen el poder curativo del agua que emana de una fuente de montaña.

(vídeo)(foto)(audio)

Sevilla (España).- El biólogo Marcos López lleva 24 años trabajando en la conservación del lince ibérico. Consagró su vida a este felino en 2001, y desde entonces ha visto cómo sus esfuerzos han supuesto la recuperación de poblaciones y su extensión a otros puntos de la geografía peninsular. Y es que, cuando el lince llama a tu puerta, no le puedes dejar escapar.

(vídeo)(foto)(audio)

Madrid.- Diseña a una persona virtual, elige su personalidad, sus amistades, crea un hogar, consigue un empleo, gana dinero, ten hijos, aficiones, explora y vive una vida paralela en un mundo digital. El simulador social por excelencia, ‘Los Sims’, cumple 25 años convertido en un fenómeno que ha traspasado las pantallas.

(vídeo)(foto)

Atenas.- Rueda de prensa posterior de la Liga de Campeones de José Luis Mendilibar, técnico español de Olympiacos y Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid.

(vídeo)(foto)

rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.