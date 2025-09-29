Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 26 sep (15.00 GMT)

2 minutos

Madrid, 29 sep (EFE).-

Hainan/Shandong (China).- La cercanía del período vacacional chino conocido como la ‘Semana dorada’ ha desencadenado un fuerte repunte de los viajes internacionales, con Japón, los países del sudeste asiático y Australia entre los destinos más solicitados por millones de turistas chinos.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, defendió este lunes que el futuro Fondo de Competitividad de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 debería contemplar más fondos para la industria y apoyo específico a líneas concretas, como la automoción o la química.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- La ciudad de Barcelona acoge desde este lunes y hasta el 1 de octubre Mondiacult 2025, la Conferencia Mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, la mayor reunión de ministros de Cultura, donde se presentará el ‘Primer Informe Mundial sobre el estado de la Cultura’.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

