Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 27 ago (10.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 27 ago (EFE).-

Tokio.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, destacó este miércoles desde Tokio la integración de la comunidad ecuatoriana residente en Japón y sus contribuciones al desarrollo nacional con su trabajo en la distancia, durante un encuentro con ellos en la segunda jornada de su gira en el país asiático.

(vídeo)(foto)(audio)

Chisináu.- La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, junto al presidente del Parlamento, Igor Grosu, y el primer ministro, Dorin Recean, participaron este miércoles en una ofrenda floral en el monumento Maica Indurerata en Chisináu con motivo del 34 aniversario de la independencia del país.

(vídeo)(foto)

Almería (España).- La Guardia Civil ha detenido a 14 personas e investigado a otras ocho en el marco de la operación ‘Nautilita’, desarrollada en las provincias de Almería, Murcia, Sevilla y Alicante, contra una organización criminal dedicada a favorecer la migración irregular desde Argelia hasta la península.

(vídeo)(foto)

Hanoi.- Al menos nueve personas han muerto y tres permanecen desaparecidas por el impacto del tifón Kajiki en Vietnam y Tailandia, países donde ha causado inundaciones y corrimientos de tierra, informan este miércoles las autoridades.

(vídeo)(foto)

Hong Kong.- La defensa del magnate mediático hongkonés Jimmy Lai continuó este miércoles la presentación de sus alegatos finales en un juicio que se ha convertido en un termómetro del retroceso de libertades en el territorio y en un punto de fricción entre China y Estados Unidos.

(vídeo)

Sevilla (España).- Un mosaico del primer cuarto del siglo III de 27 metros cuadrados, del que se conserva en muy buen estado el 60 por ciento y que ha sido excavado este verano en Écija (Sevilla), da muestra del lujo, la ostentación, la riqueza y el elevado nivel artístico del que disfrutaron las aristocracias locales del imperio Romano.

(vídeo)(foto)(audio)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos) .- El Consejo de Deportes de Dubái organizó este miércoles un evento para mujeres en en un centro comercial, a un día de que se celebre el Día de la Mujer emiratí.

(vídeo)

rmg/EFE

