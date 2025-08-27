Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 27 ago (15.00 GMT)

6 minutos

Madrid, 27 ago (EFE).-

Gaza.- Mohamed Sakar, director de enfermería del Complejo Médico Naser del sur de Gaza, negó este miércoles que, tal y como aseveró el Ejército israeli, hubiera una «cámara oculta» en el edificio atacado el lunes por Israel matando a 20 personas, y afirmó que allí solo había las cámaras de los periodistas que usaban ese punto para grabar.

(vídeo)

Tiro (Líbano).- El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, canceló este miércoles dos paradas de una visita al sur del Líbano, después de que se convocaran protestas en su contra en medio de los esfuerzos de Washington para desarmar al grupo chií Hizbulá, que cuenta con fuerte presencia en esa región.

(foto)(vídeo)

Peshawar (Pakistán).- Pakistán ha emitido una alerta de crecida del río Ravi después de que la India liberara agua de la presa de Thein, en medio de una severa temporada de monzones con fuertes lluvias y deshielo de los glaciares.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El Consejo de Ministros alemán aprobó este miércoles un proyecto que sientas las bases para aumentar el reclutamiento, inicialmente a partir de la voluntariedad, con el propósito de llegar a tener en torno a 260.000 soldados activos, cerca de 80.000 más que actualmente, y además aumentar el número de reservistas hasta los 200.000 hombres.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- Un tribunal de Tailandia acusó este miércoles de delitos de corrupción a un conocido monje budista en el país, Luang Phor Alongkot, por supuestamente apropiarse de donaciones dirigidas a un templo donde se cuida de personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- Integrantes de la plataforma La Fuerza de las Mujeres han protestado este martes ante el consulado de Marruecos de Barcelona para exigir la libertad de la activista feminista Ibtissam Lachgar, conocida como ‘Betty’, acusada de blasfemia por publicar una fotografía en la que aparece vistiendo una camiseta con la frase «Alá es lesbiana».

(foto)(vídeo)

Roumieh (Líbano).- Familiares de presos islamistas se manifestaron este miércoles frente a la prisión de Roumieh, en el este de Beirut, para exigir clemencia y la liberación de sus allegados, algunos de ellos sirios y libaneses que llevan más de diez años encarcelados sin juicio.

(foto)(vídeo)

Galende (España).- Los reyes de España han iniciado su recorrido por algunos de los lugares más afectados por el incendio forestal que ha arrasado la comarca zamorana de Sanabria y su Parque Natural, donde esperan conocer de primera mano la situación de los ciudadanos que han tenido que ser desalojados por la cercanía de las llamas.

(foto)(vídeo)

Buñol (España).- La batalla de tomates más internacional, la Tomatina de Buñol (Valencia), celebra este miércoles su edición número 78. Miles de personas están disfrutando de la celebración en las calles en las que se están lanzando 120.000 kilos de tomates.

(foto)(vídeo)

París.- Cerca de 100.000 personas se han bañado en el río Sena a su paso por París este verano desde que se abrió esta posibilidad el 5 de julio, por primera vez tras 102 años en que eso había estado prohibido por la mala calidad del agua.

(foto)(vídeo)

Venecia (Italia),.- El director del Festival de Venecia, Alberto Barbera, rechazó este miércoles las peticiones de retirar la invitación a artistas que apoyen a Israel por la guerra en Gaza y aceptó las protestas que irrumpan durante el certamen.

(foto)(vídeo)

San Sebastián.- Tres documentales sobre los cocineros Joan Roca, el argentino Javier Urondo y el japonés radicado en Euskadi Tetsuro Maeda junto con un thriller culinario del tailandés Pen-Ek Ratanaruang y una ficción del francés Nan Feix competirán en Culinary Zinema, la sección del Zinemaldia que aúna gastronomía y cine.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La capilla ardiente de Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico fallecido ayer en Madrid, ha abierto a las 11h de esta mañana en el Palacio de Longoria, sede de la SGAE, donde decenas de seguidores hacían cola desde minutos antes de la apertura.

(foto)(vídeo)

Bombay/Bangalore (India).- Con danzas y cánticos miles de devotos hindúes celebran el festival Ganesh Chathurthi en el que honran al dios hindú Ganesha por su cumpleaños.

(foto)(vídeo)

París.- El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, ha convocado a Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, ambos del Real Madrid, y a Jules Koundé (Barcelona) para los choques clasificatorios para el Mundial de 2026 ante Ucrania (5 de septiembre fuera de casa) e Islandia (9 en París), en los que podría debutar Maghnes Akliouche, delantero de 23 años del Mónaco.

(foto)(vídeo)

Sant Joan Despí (España).- El FC Barcelona ha regresado este martes a los entrenamientos, después de dos días de descanso, para preparar el partido del próximo domingo contra el Rayo Vallecano.

(foto)(vídeo)

Cornellà de Llobregat (España).- El alemán Clemens Riedel y el italoestadounidense Luca Koleosho, nuevos fichajes del Espanyol, han sido presentados este miércoles, en el RCDE Stadium, como futbolistas con hambre, juventud y futuro para el proyecto blanquiazul de la temporada 2025-26.

(foto)(vídeo)

Estambul.- Miembros del Departamento de Bomberos de Estambul reanudaron este miércoles la búsqueda del nadador ruso Nikolai Svechnikov, de 29 años, desapareció en el estrecho de Estambul, durante la 37ª Carrera de natación intercontinental del Bósforo, celebrada el pasado domingo.

EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.