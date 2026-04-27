Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 27 de abril (15.00 GMT)

5 minutos

Madrid, 27 abr (EFE).-

San Petersburgo (Rusia).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este lunes al comienzo de su reunión con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, que Rusia hará todo lo posible para que la paz llegue lo antes posible a Oriente Medio.

(Vídeo)(Foto)

Bamako.- La capital de Mali, Bamako, registraba este lunes por la mañana una relativa normalidad, mientras las fuerzas de seguridad mantienen operaciones de rastreo en la cercana Kati tras el asesinato este sábado del ministro de Defensa, el general Sadio Camara, como parte de un amplio asalto coordinado por yihadistas y rebeldes independentistas.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó este lunes que en su opinión todavía es pronto para pensar en aliviar las sanciones contra Irán, pues para dar este paso es preciso ver primero «un cambio fundamental» en la actitud de Teherán.

(Vídeo)(Foto)

Atenas.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, ha analizado este lunes con el Gobierno griego los intereses comunes como países mediterráneos en el próximo presupuesto de la UE para el sector, el establecimiento de corredores marítimos verdes y la colaboración en infraestructuras ferroviarias.

(Vídeo)(Foto)

Barbados.- El Gobierno de Barbados, encabezado por la primera ministra Mia Amor Mottley, anunció este domingo la llegada de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de una visita oficial destinada a fortalecer la cooperación bilateral y el desarrollo regional.

(Vídeo)(Foto)

Beirut.- El Ejército israelí aseguró este lunes que un ataque realizado el domingo en el sur del Líbano mató a tres milicianos y alcanzó varias estructuras militares de Hezbolá, incluido el cuartel general del sector de Bint Jbeil.

(Vídeo)(Foto)

Chernihiv (Ucrania).- Al menos dos personas resultaron heridas en un ataque masivo de las tropas rusas en la región de Chernihiv, donde infraestructuras críticas y varias empresas fueron alcanzadas, provocando grandes incendios mientras los equipos de emergencia trabajan para mitigar los daños.

(Vídeo)(Foto)

Nablús (Gaza y Cisjordania).- Tropas israelíes irrumpieron este lunes en la ciudad de Nablús, en Cisjordania ocupada, y patrullaron el mercado de la Ciudad Vieja antes de arrestar a un ciudadano palestino, según medios locales.

(Vídeo)(Foto)

Odesa (Ucrania).- Rusia lanzó durante las últimas horas contra Odesa y otras zonas de Ucrania un total de 94 drones de larga distancia, entre ellos unos sesenta aparatos no tripulados kamikaze ruso-iraníes Shahed, según el parte del bombardeo publicado este lunes por la Fuerza Aérea ucraniana.

(Vídeo)(Foto)

Marsberg (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, visitó este lunes el instituto Carolus-Magnus-Gymnasium, en la localidad de Marsberg, donde conversó con estudiantes con motivo del Día del Proyecto de la Unión Europea en las Escuelas 2026.

(Vídeo)(Foto)

Trípoli (Libia).- El ministro de Asuntos Exteriores en funciones de Libia, Taher Al-Baou, recibió este lunes a su homólogo griego, George Gerapetritis, que inició en Trípoli una visita oficial al país.

(Vídeo)(Foto)

Negotino (Macedonia del Norte).- La OTAN ha realizado el ejercicio “Swift Response 22” en el campo de entrenamiento militar de Krivolak en Macedonia del Norte.

(Vídeo)(Foto)

Cannes (Francia).- El cineasta británico Sam Blair, director de la serie documental ‘Cruyff’ sobre el futbolista Johan Cruyff (1947-2016), nominada en el festival Canneseries, cree que «su espíritu y sus ideas viven» en entrenadores como Pep Guardiola, técnico del Manchester City, y jugadores como Lamine Yamal, del FC Barcelona.

(Vídeo)(Foto)

Srinagar (India).- India espera que la introducción de cabras lecheras de origen suizo para fortalecer el sector lácteo de la región, impulse la producción y mejore los medios de vida de los agricultores de la región del Himalaya.

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- Un grupo de ecologistas de Climate Coalition, Greenpeace y OXFAM exigieron este lunes en Bruselas al ministro de Energía belga, Mathieu Bihet, que elabore un plan federal integral para la eliminación gradual de los combustibles fósiles.

(Vídeo)(Foto)

Valledupar (Colombia).- La sexta edición de los Upar Awards 2026 se prepara para vivir una noche inolvidable en Valledupar. El próximo martes 28 de abril, el Centro de Convenciones Crispín Villazón se vestirá de gala para rendir homenaje a lo mejor de la música vallenata y reconocer a sus principales exponentes.

(Vídeo)(Foto)

Poissy (Francia).- París, 27 abr (EFE/EPA).- El París Saint-Germain entrenó este lunes en el Campus PSG antes de recibir al Bayern de Múnich en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

(Vídeo)(Foto)

Múnich (Alemania).- El Bayern Múnich completó este lunes una sesión de entrenamiento en Múnich antes de visitar al Paris Saint-Germain en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, prevista para el martes en París.

(Vídeo)(Foto)

lgs/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.