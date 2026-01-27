Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 27 ene (16.00 GMT)

Madrid, 27 ene (EFE).-

Odesa (Ucrania).- El ataque ruso masivo con drones de anoche contra la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, mató al menos a tres personas e hirió a más de treinta, según el último balance ofrecido por el jefe de la administración militar de la urbe, Serguí Lisak.

Járkov (Ucrania).- Al menos dos personas resultaron heridas tras un ataque ruso nocturno contra una escuela en Járkov, en el noreste de Ucrania, según informó el alcalde Ihor Terekhov. El edificio educativo fue blanco de un bombardeo durante la noche del lunes al martes.

Nueva Delhi.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidió este martes al primer ministro indio, Narendra Modi, que utilice su influencia política sobre Rusia para impulsar una «paz justa» en Ucrania, durante su intervención en la cumbre entre la UE y la India en Nueva Delhi para firmar el histórico acuerdo entre las dos potencias.

Washington.- El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, aseguró ayer lunes, tras conversar por teléfono con el presidente estadounidense Donald Trump, que «algunos agentes» de inmigración involucrados en las redadas masivas en la ciudad se irán hoy de cara a rebajar la tensión en la urbe tras la muerte de un hombre por disparos de operativos federales el sábado.

Jan Yunis (Gaza).- Cientos de palestinos se manifestaron este martes en Jan Yunis para exigir a Israel el cese total de los ataques diarios que persisten pese a la vigencia del alto el fuego.

Bagdad.- La sesión del Parlamento de Irak para elegir el presidente de la república que debía celebrarse este martes ha sido pospuesta sin fecha, después de que las formaciones kurdas -de entre cuyas filas tiene que salir el presidente- pidieran su aplazamiento, en un ambiente de incertidumbre por la pugna internas y la influencia de presiones externas, informó la Cámara.

Tokio.- La campaña electoral más breve en la historia de Japón tras la Segunda Guerra Mundial arrancó este martes, apenas doce días antes de las elecciones anticipadas del 8 de febrero, unos comicios en los que la primera ministra, Sanae Takaichi, busca traducir su popularidad en escaños.

Moscú.- El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, inspeccionó este martes las tropas de la agrupación militar Oeste, que combate en Ucrania, y anunció la toma de Kúpiansk-Uzlovói, en la región de Járkiv.

Ankara.- El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, se reunió este martes en Ankara con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, en el marco de la visita oficial del jefe de la diplomacia francesa al país.

Bruselas.- El Parlamento Europeo celebra un pleno solemne por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en el que participará una superviviente de Auschwitz.

Jerusalén.- Decenas de visitantes han acudido este martes al Museo en Memoria del Holocausto Yad Vashem, en Jerusalén, coincidiendo con la conmemoración anual del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Zagreb.- Antifascistas y miembros de la comunidad judía de Croacia se congregaron este martes frente al Monumento al Holocausto en Zagreb para conmemorar el Día Internacional de Recordación del Holocausto.

Agadir (Marruecos).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado de «intenso y muy fructífero» el viaje a Marruecos y ha defendido la necesidad de tender puentes con este país pues no hacerlo e ignorar, ha dicho, la otra orilla del Atlántico medio sería “un error estratégico que la historia no nos perdonaría”.

San Petersburgo (Rusia).- Fieles ortodoxos, oficiales y cadetes militares se han congregado este martes frente a la catedral de Smolny, en San Petersburgo, para participar en un acto conmemorativo con motivo del 82 aniversario del fin del asedio de Leningrado, una de las etapas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial.

Jerusalén.- El líder del partido de extrema derecha español Vox, Santiago Abascal, afirmó en un videomensaje proyectado en una conferencia contra el antisemitismo celebrada en Jerusalén que «hoy Europa afronta, como Israel, una lucha existencial por su mera supervivencia frente al islamismo».

Calcuta (India).- Activistas indios se manifestaron este martes para exigir la suspensión inmediata del proceso de Revisión Intensiva Especial (SIR) de Bengala, parte del esfuerzo continuo de la India por actualizar los censos electorales en 12 estados y territorios de la unión.

Guayaquil (Ecuador).- La Policía ecuatoriana capturó con el apoyo de su par colombiano a Vicente F., conocido con el alias de Viche, considerado como uno de los principales líderes de Los Lobos, el grupo criminal más grande y violento del país, informó este lunes la institución.

Bogotá.- Las autoridades de Colombia y Portugal incautaron ocho toneladas de cocaína cerca de las islas Azores, en el océano Atlántico, en una operación en la que fueron detenidas cuatro personas.

Yaiza (España).- Un cuerpo sin vida ha sido localizado este martes por los equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) durante el dispositivo de búsqueda del ciudadano estadounidense desaparecido tras caer al mar el domingo en el sur de Lanzarote.

Mutrah (Omán).- Al menos tres turistas franceses murieron y otros dos resultaron heridos este martes al volcar una embarcación cerca de un puerto de la zona de Mutrah, en el norte de Omán, donde las autoridades han conseguido evacuar a los afectados tras este suceso cuyas causas están siendo investigadas.

Montevideo.- En plena temporada estival y con lluvias por debajo del promedio, las autoridades uruguayas se reúnen periódicamente para analizar la situación hídrica del país, mientras proyectan un ambicioso plan de inversiones para asegurar el abastecimiento de agua potable.

Rangún.- Cientos de nacionalistas de Birmania y monjes budistas se reunieron este martes para apoyar al equipo de representantes del país en la audiencia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en la que se acusa al Gobierno birmano de cometer genocidio contra la minoría musulmana rohinyá, que fue presentada por Gambia en cooperación con la Organización de Cooperación Islámica (OCI) en 2019.

Madrid.- El equipo de Mariano Barbacid, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha eliminado en ratones el cáncer de páncreas más común, el adenocarcinoma ductal, y lo ha hecho, con una terapia combinada de tres fármacos que evita la aparición de resistencias y que no tiene efectos secundarios importantes.

Tallin.- Los reyes de Dinamarca, Federico X y Mary, iniciaron este martes una visita oficial de dos días a Estonia, en cuya capital, Tallin, fueron recibidos por el presidente del país báltico, Alar Karis, y la primera dama, Sirje Karis.

Tegucigalpa/Ciudad de Panamá.- «Ahí viene don Pedro con los plátanos», gritan alegres los estudiantes de una escuela de la localidad rural hondureña de Pespire cada lunes, cuando este agricultor llega con los productos de la merienda fresca que cultiva en su parcela en el marco de una iniciativa del Programa Mundial de Alimentos (PMA o WFP, por sus siglas en inglés) de la ONU.

Moscú.- Persisten en Moscú las intensas nevadas que se han prolongado durante varios días, acompañadas por un descenso de las temperaturas que han alcanzado los nueve grados bajo cero.

Washington.- El fuerte temporal invernal persiste este martes en gran parte de EE. UU., especialmente en la costa este y el noreste, con más nieve, lluvia helada y temperaturas extremadamente bajas, lo que complica el transporte en carreteras y aeropuertos y aumenta el riesgo de cortes de energía.

Londres.- Las películas ‘Una batalla tras otra’ (‘One battle after another’), de Paul Thomas Anderson, con 14, y ‘Los Pecadores’ (‘Sinners’), con 13, lideran las nominaciones a los premios BAFTA 2026, según anunció este martes la Academia Británica de Cine y Televisión.

Londres.- La película española ‘Sirāt’, de Oliver Laxe, y la brasileña ‘El agente secreto’, han sido nominadas a los premios BAFTA, los más importantes del cine británico, y optarán a la máscara dorada en la categoría de mejor película en lengua no inglesa, según anunció este martes la Academia Británica de Cine y Televisión.

París.- La Semana de la Moda de París continúa este martes con la presentación de la colección Primavera/Verano 2026 de la casa Chanel, en el marco de los desfiles de Alta Costura que se celebran en la capital francesa hasta el 29 de enero.

Madrid.- Chris Hemsworth ha presentado este martes en Madrid ‘Ruta de escape’, una película dirigida por el británico Bart Layton en la que interpreta a un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo tienen desconcertada a la policía. El actor australiano, también conocido en España por su matrimonio con Elsa Pataky, ha posado bajo la lluvia, en la azotea del céntrico edificio Metrópolis.

Madrid.- El piragüista español Saul Craviotto viajó a la isla de Groenlandia para conocer los orígenes del kayak, una experiencia transformada en un documental y en la que conoció la cultura inuit, su estilo de vida y una naturaleza que espera que «se respete y siga intacta».

Madrid.- Jorge Velasco y Joaquín Serrano, del restaurante madrileño Varra, han ganado el II Campeonato Nacional de Steak Tartar celebrado en el marco de Madrid Fusión.

Madrid.- Las luces y las sombras, «un poco la historia de todo lo que ha ido pasando y cómo se ha ido respondiendo a esos momentos como podía», es lo que ha intentado recoger ‘Cuando nadie me ve’, el documental sobre la vida y obra de Alejandro Sanz que este martes estrena Movistar Plus+ tras su mayor crisis existencial.

Sant Joan Despí (España).- El Barcelona ha completado este martes el último entrenamiento antes de medirse al Copenhague con la novedad del delantero Ferran Torres, que podría entrar en la convocatoria para el partido de la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

Madrid.- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, incidió este martes en que la clasificación de su equipo para el top ocho de la Liga de Campeones no depende de ellos, sino de otros resultados que le “puedan beneficiar”, siempre que se cumple la premisa de obtener el triunfo contra el Bodo/Glimt en el estadio Metropolitano.

Madrid.- Nico González, extremo internacional argentino del Atlético de Madrid cedido por el Juventus con opción de compra para el club rojiblanco, manifestó este martes que, desde que se puso la “camiseta” de su actual equipo, no le gustaría “soltarla” y esperó que se pueda “llegar a concretar” su continuidad.

Barcelona.- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha instado a sus jugadores a centrarse en «lo importante», que es mostrar su «mejor nivel» para ganar al Copenhague, sin pensar en la diferencia de goles, un elemento clave para sellar la clasificación directa a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Sant Joan Despí (España).- El mediapunta del Barcelona Dani Olmo ha asegurado que, ante las bajas de los centrocampistas Pedro González ‘Pedri’ y Frenkie de Jong frente al Copenhague, no tendría ningún problema en jugar en la base de la medular, si bien ha recordado que su posición natural es la de ’10’.

Madrid.-Ezequiel Garay aseguró que no extraña el fútbol «cero» y que ha dejado de seguirlo al considerar «superada» su etapa como jugador, afirmó que ahora prefiere el pádel, disciplina en la que dice haber encontrado «el refugio» tras su retirada.

