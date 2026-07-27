Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 27 jul (10.30 GMT)

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Madrid, 27 jul (EFE).-

Anulación de cobertura:

Berlín.- Decenas de miles de alemanes comprueban si alguno de los miembros de su familia perteneció o no al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el partido nazi, gracias a la aparición de varios archivos digitales y, según los expertos, al paso de varias décadas.

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Nuevas coberturas:

Seattle (EE.UU.).- Un tiroteo en el centro de la ciudad estadounidense de Seattle, cerca de la emblemática Aguja Espacial, dejó «múltiples víctimas» durante un festival, con un número aún indeterminado de heridos, según reportaron las autoridades locales.

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Zaporiyia (Ucrania).- Los equipos de emergencia ucranianos trabajan este lunes entre los escombros de un edificio residencial alcanzado por un ataque ruso en la ciudad de Zaporiyia, donde, según la Administración Militar Regional, al menos dos personas murieron y otras trece resultaron heridas.

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Rostov (Ucrania).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este lunes de ataques llevados a cabo durante la madrugada por las fuerzas ucranianas a «una terminal de exportaciones» situada en la región de Rostov, en el sur de Rusia, y a infraestructuras petroleras de las regiones de Yaroslavl y Udmurt.

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Teherán.- Irán afirmó este lunes que Estados Unidos está «atrapado en el pantano» creado por sus propias acciones al lanzar la guerra contra la República Islámica el pasado 28 de febrero, y rechazó que Washington se encuentre en una posición de poder gestionar el conflicto para controlar el precio mundial del petróleo.

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Mar del Sur de China.- El Gobierno chino informó este lunes de que hasta el momento se ha logrado rescatar a 47 de los 62 marineros que se encontraban a bordo del buque vietnamita hundido en la noche del viernes en aguas del mar de China Meridional.

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Lima.- Llegada de Felipe VI, rey de España para asistir a la trasmisión de la presidencia de Perú y la investidura de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

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Jerusalén.- El Ejército israelí intensifica el cerco a Cisjordania en una operación militar que asegura se prolongará semanas en el territorio palestino, mientras continúa la expansión de asentamientos colonos ilegales y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, viaja a Washington para reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump.

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Moscú.-El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne con los diputados antes del receso parlamentario durante el mes de agosto.

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Gironda (Francia).- El megaincendio fuera de control declarado cerca de Burdeos (suroeste de Francia) que ha arrasado 42.000 hectáreas y causado 220.000 evacuaciones se mantuvo «globalmente estable» durante la noche.

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Ciudad de Quezón (Filipinas).- Decenas de filipinos protestaron este lunes en el área metropolitana de Manila antes del discurso sobre el estado de la nación del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.

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Berlín.- Ciudadanos depositan flores y velas junto a la Puerta de Brandeburgo y en el parque Tiergarten, cerca del lugar donde un vehículo arrolló a la multitud durante el desfile del Día del Orgullo LGBTI en Berlín, un ataque que dejó un muerto y 29 heridos y que las autoridades investigan como un posible atentado terrorista.

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Hanói.- Cataluña y Vietnam acordaron este lunes en Hanói explorar vías de cooperación en ámbitos como la tecnología, el turismo, el deporte, la logística y la agroalimentación, en el marco de la gira por el Sudeste Asiático del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que también visitará Singapur.

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Ginebra.- El exjugador de la NBA Wenyen Gabriel, de origen sursudanés, ha sido elegido embajador de buena voluntad de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en la semana en la que esta organización celebra los 75 años de la convención que protege a los refugiados.

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Seúl.- Veteranos de la guerra de Corea de la ONU y la Primera Ministra de Corea del Sur, Han Seong-sook, han participado este lunes en una ceremonia por el Día de los Veteranos de la guerra de Corea, fecha que conmemora el conflicto desarrollado entre 1950 y 1953, en el que participaron veintidós naciones bajo la bandera de la ONU.

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Pekín.- Los beneficios de las principales empresas industriales de China aumentaron un 18,7 % interanual en el primer semestre, un ritmo ligeramente inferior al de la lectura anterior pero que apunta en cualquier caso a otro año positivo tras poner fin en 2025 a tres ejercicios consecutivos de descensos.

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Banda Aceh (Indonesia).- Indonesia es incluida en la lista de 60 países a los que Estados Unidos impondrá un arancel de importación adicional del 10%, aunque Washington ha avisado que ciertos productos, como textiles, café, tomates o plátanos, pueden optar a una exención arancelaria.

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Moscú.– La corporación estatal rusa Rostec, especializada en la producción de armas y equipamiento bélico, anunció este lunes la entrega de una nueva partida de blindados BMP-3 al Ejército ruso y señaló que la producción de estas máquinas de combate se ha incrementado en los últimos meses.

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Katmandú.- Decenas de mujeres hindúes en Nepal han acudido este lunes a templos de todo el país para orar y realizar ofrendas al Señor Shiva, dios hindú de la creación y la destrucción.

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Barcelona(España ).- El Fútbol Club Barcelona viaja este mediodía hacia Inglaterra donde tiene prevista una estadía en St. George’s Park, la ciudad del fútbol de la Federación Inglesa de Fútbol, con la disputa de un partido amistoso ante el Birmingham City.

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alm/EFE

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