Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 27 jul (14.00GMT)

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Madrid, 27 jul (EFE).-

Peshawar (Pakistán).- Refugiados afganos recogieron materiales de construcción este lunes después de que las autoridades pakistaníes demolieran sus asentamientos al vencerse el plazo de una campaña de represión contra los migrantes afganos indocumentados.

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Lima.- El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, llegó a Lima para participar en la transmisión de mando a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en representación del gobernante de su país, Donald Trump, informó este lunes el Ministerio Peruano de Relaciones Exteriores.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum

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Jerusalén.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, despegó este lunes en el avión del Gobierno, Alas de Sión, de camino a Estados Unidos, donde planea reunirse con el presidente, Donald Trump, y asistir al funeral del senador Lindsey Graham, según refleja la página de rastreo FlightRadar24.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció este lunes que Steffen Bilger será el nuevo ministro de Trasportes en sustitución de Patrick Schnieder, quien abandonará esa cartera después de hacerse público que el jefe del Gobierno no quería contar con él.

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Nom Pen.- El Consejo para el Desarrollo de Camboya, ofreció este lunes una rueda de prensa, en la que ha participado el viceprimer ministro, Sun Chanthol, sobre la aplicación de los nuevos aranceles recíprocos impuestos por Estados Unidos, después de que Washington anunciara un arancel adicional del 10 % sobre las importaciones procedentes de 60 socios comerciales, entre ellos Camboya.

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Ciudad Quezón (Filipinas).- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., pronunció este lunes su discurso sobre el estado de la nación en la Cámara de Diputados.

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Mirpur (Cachemira administrada por Pakistán).- La primera fase de las elecciones a la Asamblea Legislativa local en la Cachemira administrada por Pakistán comenzó este lunes, a medida que continúan las protestas por parte de un grupo de defensa de los derechos humanos en la región, según informaron las autoridades.

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Santiago de Chile.- El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, encabeza una representantes de distintos gremios empresariales para coordinar acciones tras el nuevo arancel del 12,5 % impuesto por Estados Unidos.

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Daca.- Daca sufre una grave crisis de gas natural comprimido (GNC) y gas natural, desencadenada a raíz de un fallo técnico y un incidente relacionado con un incendio en una terminal flotante de GNL situada en Moheshkhali, según informan medios locales.

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Jerez de la Frontera (España).- El reconocimiento del español como lengua de trabajo en las instituciones europeas y su llegada a la enseñanza pública marroquí son algunos de los retos del Instituto Cervantes expuestos este lunes en la inauguración de la reunión de directores de esta institución que presidió la reina de España, Letizia.

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Lleida (España).- La entidad ecologista Depana ha grabado en la Val d’Aran (Lleida) a dos osas acompañadas de tres cachorros cada una, una situación nunca antes vista en el Pirineo que ha permitido documentar el comportamiento de dos grupos familiares durante una de las etapas más sensibles de su ciclo vital.

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Barcelona (España).- El portero Marc-André ter Stegen, aún pendiente de su cesión al Ajax, y el centrocampista Frenkie de Jong, quien ha regresado lesionado del Mundial, forman parte de la expedición azulgrana que viaja este lunes a Birmingham (Inglaterra), para hacer una estadía de pretemporada.

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Barcelona (España).- El Barcelona ha regresado este lunes al trabajo para iniciar una pretemporada que arranca con las habituales pruebas médicas y físicas y que tendrá como principal novedad la ausencia de una gira transoceánica, después de que el conjunto azulgrana haya apostado en los últimos veranos por desplazamientos de larga distancia.

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alm/EFE

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