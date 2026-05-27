Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 27 may (10.00 GMT)

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Madrid, 27 may (EFE).-

Ciudad de Gaza.- Cientos de gazatíes se concentraron este miércoles en la plaza Saraya, en Ciudad de Gaza, para orar durante el Eid Mubarak, en medio del temor por los continuos ataques israelíes, que persisten pese al cese al fuego acordado hace casi ocho meses.

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Madrid.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

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Madrid.- El embajador de Estados Unidos en España, el empresario de origen cubano Benjamín León Jr., afirmó hoy durante un desayuno informativo organizado en Madrid, que lo mejor de la relación su país con España «todavía está por escribirse».

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Nueva York – Decenas de agentes de ICE regulan protesta contra el trato a los detenidos en el Delaney Hall Detention Facility, en Newark, donde aproximadamente hay 300 detenidos que permanecen en medio de una huelga de hambre debido a sus condiciones de detención.

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Tokio.- Los emperadores de Japón, Naruhito y Masako, recibieron este miércoles en una ceremonia de bienvenida en el Palacio Imperial al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., y a la primera dama, Louise Araneta-Marcos, en el marco de su visita de Estado de cuatro días a Japón.

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Gaza.- Gazatíes acuden este miércoles al funeral de Mohammed Odeh, jefe militar del grupo islamista Hamás, quien murió el martes en un ataque israelí contra el barrio de Rimal, en Ciudad de Gaza, en el que también fallecieron otras siete personas.

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Bangalore (India).- Miembros del Sindicato de Conductores de Vehículos de la India y ciudadanos de Bangalore se han manifestado este miércoles contra el incremento del precio de la gasolina y el diésel en el país, recursos que en mayo de 2026 han aumentado cuatro veces más por la guerra en Oriente Medio.

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alm/EFE

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