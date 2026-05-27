Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 27 may (15.00 GMT)

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Madrid, 27 may (EFE).-

Long Chaeng (Laos).- Los equipos de rescatistas localizaron este miércoles con vida a cinco de las siete personas que permanecían atrapadas desde hace una semana en una cueva inundada de Long Chaeng, en el centro de Laos, después de que fuertes lluvias anegaran la zona.

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Beirut.- Las familias de los combatientes de Hezbolá fallecidos en el conflicto visitan las tumbas de sus familiares con motivo del Aíd al-Adha , la Fiesta del Sacrificio, en el cementerio de Hawra Zaynab, situado en los suburbios del sur de Beirut (Líbano).

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Daca.- Autoridades de Bangladés investigan las posibles causas detrás del fallecimiento repentino de varios recién nacidos en el hospital Ad-din en Daca.

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París (Francia). La defensa de Nicolas Sarkozy criticó este miércoles que se quiera condenar al expresidente francés por haber tramado una financiación ilegal de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi no por lo que hizo, sino por lo que, según la Fiscalía, pudo haber imaginado.

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Kiev.- La líder opositora de Bielorrusia Svetlana Tijanóvskaya anunció este miércoles la apertura en Kiev de una representación de la estructura política alternativa al Gobierno del presidente Alexandr Lukashenko que junto con otros activistas prodemocracia creó fuera del país tras su exilio en 2020.

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Riga.- El subcomandante supremo aliado de la OTAN en Europa (DSACEUR), John Stringer, inauguró este miércoles su participación en la Cumbre de Drones 2026 en Riga, un encuentro de alto nivel que reúne a cerca de 2,000 líderes políticos de la Coalición Internacional de Drones y expertos del sector para impulsar la innovación y la cooperación en defensa militar.

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Las Palmas de Gran Canaria (España ).- Más de un millar de migrantes de Latinoamérica y África acompañarán el 11 de junio al papa León XIV en el puerto de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, en un acto con el que la Iglesia quiere mostrar al mundo la realidad migratoria de Canarias y transformar el relato del conocido como ‘muelle de la vergüenza’ en un ‘muelle de la esperanza’.

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Santiago de Compostela (España).- Óscar Corral (Santiago de Compostela, 1981), ganador del Premio Internacional Rey de España de Periodismo en la categoría de Fotografía por una instantánea de l’Horta Sud valenciana tomada durante la dana de octubre de 2024, está convencido de que el prestigioso galardón «marca una carrera».

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Madrid.- El tándem de periodistas Aimar Bretos y Víctor Olazábal está inmerso en otro proyecto sonoro con un tema también «incómodo y poco esperado», tras alzarse con el Premio Rey de España en la categoría narrativa por ‘Asistolia, la muerte desde dentro’, un pódcast con el que se adentran en el final de la vida «sin morbo, sin atajos y con rigor».

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Lisboa.- La cofundadora de la revista portuguesa Divergente Sofia da Palma Rodrigues, galardonada en la categoría Medioambiental de los Premios Rey de España 2026, defendió en una entrevista con EFE la importancia de que el periodismo vuelva su origen para ayudar a las personas a comprender el mundo.

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Ciudad de México.- El Premio Rey de España de Periodismo 2026 en la categoría de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria al reportaje “Río Bravo: el caudal de los mil migrantes muertos”, realizado por El Universal (México) en alianza con Lighthouse Reports y The Washington Post, es un impulso decisivo para visibilizar la crisis humanitaria en la frontera norte de México.

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Caracas.- Representantes legales y familiares de los trabajadores vinculados al caso PDVSA Obrero convocan a una protesta creativa para solicitar la extensión de las medidas alternativas de libertad para las 78 personas que aún quedan detenidas como parte de este proceso.

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Maracaibo (Venezuela).- El dirigente opositor Lester Toledo habla en una rueda de prensa de su regreso a Venezuela tras 10 años en el.

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Tegucigalpa.- El hondureño Persy Cabrera, editor de la revista Contracultura del medio digital Contracorriente y que recibirá el Premio Rey de España de Periodismo 2026 en la categoría cultural, considera este galardón un respaldo al salto del proyecto al papel en plena era de la inteligencia artificial, con una propuesta crítica y diversa que busca dar visibilidad a Centroamérica.

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Oxford (Reino Unido).- La plataforma de verificación Aos Fatos, premio Rey de España de Periodismo 2026 en la categoría de Medio de Comunicación de Iberoamérica, quiere ser vista como una herramienta que presta «un servicio cívico y democrático», según su creadora, la brasileña Tai Nalon, quien creó esa organización multigalardonada hace ahora diez años.

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Tocoa (Honduras).- La reciente captura del exalcalde hondureño Adán Fúnez como presunto autor intelectual del asesinato del ambientalista Juan López en 2024 «no es suficiente» para pobladores y activistas del municipio de Tocoa, situado en el conflictivo departamento de Colón de Honduras, que ven en este caso una mezcla de poder político y económico y de mafias criminales.

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San Salvador.-El Salvador continuará bajo el polémico régimen de excepción, una medida contra las pandillas que suspende garantías constitucionales y que ha sido señalada por presuntas violaciones a los derechos humanos, tras la aprobación este miércoles en la Asamblea Legislativa de una nueva prórroga por 30 días.

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París.- Trece departamentos del oeste de Francia están este miércoles en alerta naranja por calor -la más grave antes de la máxima, de color rojo- debido a «unas temperaturas extraordinariamente altas para finales de mayo», con máximas que pueden alcanzar los 39 grados y mínimas nocturnas que no bajarán de los 20, lo que se considera como noches tropicales.

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Ciudad de Panamá.- La tenacidad de los artistas y creadores argentinos por producir sus obras en medio de un ambiente cultural que ha sido maltratado por sucesivos gobiernos, es vista por el escritor bonaerense Pedro Mairal como una señal de que en Argentina la cultura no será sometida por malas administraciones.

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Quito.- Risas, ironía y una alta dosis de realidad se entretejen en la obra ecuatoriana de microteatro ‘Con mis perrhijos no te metas’, que analiza la tendencia de la sociedad actual a tener cada vez menos descendientes, pero que cría a mascotas como hijos.

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Palma (España).- La Lonja de Palma acoge desde este miércoles y hasta el 31 de enero ‘Arrels’, una intervención de pintura inmersiva de la artista visual alemana Katharina Grosse, que ha creado «un paisaje dentro de un edificio gótico del siglo XV», ha destacado en la presentación la presidenta balear, Marga Prohens.

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Barcelona (España).- La centrocampista del Barcelona Alexia Putellas ha asegurado este miércoles, durante el acto oficial de despedida celebrado en el Spotify Camp Nou, que continuar «podía desdibujar el camino» y que la Liga de Campeones conquistada la semana pasada en Oslo fue «el final perfecto» a su trayectoria en el Barça.

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Madrid.- Enrique Riquelme, candidato a la presidencia a las elecciones del Real Madrid el próximo 7 de junio, presentó este miércoles su proyecto social, que incluye la construcción de un pabellón, un hotel y espacios para los socios en la ciudad deportiva de Valdebebas.

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Madrid.- Enrique Riquelme, candidato a la presidencia a las elecciones del Real Madrid el próximo 7 de junio, denunció este miércoles que «el caso Negreira es una de las mayores faltas de respeto» recibidas como club y que «no ha pasado nada, ni va pasar nada, por no ir a tiempo y haber levantado la mano a tiempo»

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Leipzig (Alemania).- Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, declaró que la final de la Liga Conferencia que disputarán este miércoles contra el Crystal Palace inglés es «una de las mayores gestas de la historia del deporte español» y apuntó que el sentimiento que tienen para afrontar el partido es de «responsabilidad» por saber que habrá más de doce mil aficionados en las gradas del Red Bull Arena de Leipzig.

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Leipzig (Alemania).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, declaró este miércoles en la ciudad alemana de Leipzig, dónde se encuentra para apoyar al Rayo Vallecano en su final de la Liga Conferencia, que la lista del seleccionador, Luis de la Fuente, para el Mundial de fútbol es la «del sentido común y del pueblo».

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alm/EFE

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