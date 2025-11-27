Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 27 nov (11.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 27 nov (EFE).-

Kiryat Shmona (Israel).- El alto el fuego entre Israel y el Líbano cumple este jueves un año marcado por los bombardeos prácticamente diarios del Ejército israelí en territorio libanés. Este domingo culminaron con un ataque contra los suburbios de Beirut que mató al líder militar del grupo chií Hizbulá, Haizam Ali Tabatabai.

(vídeo)(foto)

Bruselas.- El Secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, hará declaraciones a la salida del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte (Educación y Juventud).

(vídeo)

Pekín/Tokio.- La crisis diplomática entre Pekín y Tokio por Taiwán ha provocado una caída del turismo chino hacia Japón y un desvío de viajeros chinos hacia otros destinos, un golpe para un sector importante para el país nipón y en el que China ha recurrido en el pasado a medidas parecidas durante tensiones bilaterales.

(vídeo)(foto)(audio)

Goheung (Corea del Sur).- Corea del Sur realizó este jueves el cuarto lanzamiento de su cohete espacial Nuri, mientras la unidad principal de los 13 satélites desplegados logró establecer comunicación con la estación terrestre surcoreana, en un nuevo avance del programa aeroespacial nacional en el que por primera vez participaron empresas privadas durante todo el proceso.

(vídeo)(foto)

Palma (España).- El catedrático emérito de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) Félix Grases, que puso en marcha el Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal, referente internacional en su campo, define el propósito de su dedicación a la ciencia: «La investigación en Biomedicina debe repercutir en beneficio del paciente».

(vídeo)(foto)(audio)

Sevilla (España).- El lince ibérico consiguió llegar a cada casa de la sociedad española. La lucha que iniciaron los técnicos y las administraciones para conseguir salvarle de la extinción permeó a la ciudadanía, que hizo suyo este propósito, algo que se consiguió en gran parte gracias a la labor de comunicación y divulgación de esta tarea.

(vídeo)(foto)(audio)

Teherán.- La voz feminista de Federico García Lorca resuena en Teherán con una representación en español de ‘La casa de Bernarda Alba’ que conecta con experiencias y restricciones a las que hacen frente muchas iraníes en la República Islámica de Irán.

(vídeo)(foto)(audio)

rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.