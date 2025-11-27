Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 27 nov (16.00 GMT)

Madrid, 27 nov (EFE).-

Bishkek.- El presidente ruso, Vladímir Putin, descartó hoy un cese de las hostilidades en Ucrania hasta que las tropas ucranianas no se retiren de las cuatro regiones anexionadas por Rusia en 2022.

París.- El anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, de que Francia pondrá en marcha este verano un servicio militar voluntario para complementar a sus fuerzas armadas ante las amenazas crecientes, supone la última iniciativa de este tipo entre los países europeos.

Tokio.- El Gobierno japonés desmintió este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, le pidiera a su primera ministra, Sanae Takaichi, mesura en sus comentarios sobre Taiwán para «no provocar» a China, tal y como señala un artículo publicado en el diario The Wall Street Journal (WSJ).

Rostov-on-Don (Rusia).- Un tribunal militar ruso condenó hoy a cadena perpetua a ocho acusados de perpetrar el atentado contra el puente que une la anexionada península de Crimea y con la Rusia continental que el 8 de octubre de 2022 causó la muerte de cuatro personas y graves daños a esa infraestructura.

Sumatra (Indonesia).- Al menos 49 personas han perdido la vida y 11 permanecen desaparecidas en la isla de Sumatra, oeste de Indonesia, a raíz a las inundaciones y corrimientos de tierra provocados por el temporal de lluvias que golpea la región, indicaron este jueves las autoridades.

Perlis (Malasia).- Más de 28.000 personas han sido evacuadas en siete estados de Malasia por las inundaciones que azotan el país.

Montevideo.- Los principales hallazgos de la expedición oceanográfica Uruguay Sub-200 son presentados en un encuentro organizado por la delegación de la Unión Europea en el país sudamericano, en el que también se darán a conocer las principales iniciativas de la UE para la preservación de los océanos.

Montevideo.- El expresidente Julio María Sanguinetti encabeza la presentación de un libro que el Partido Colorado publicará para celebrar los 40 años de democracia en Uruguay, material que recoge reflexiones de los exmandatarios Luis Lacalle Herrera, José Mujica y Luis Lacalle Pou, así como también del actual presidente, Yamandú Orsi.

Bremen (Alemania).- El astronauta español, Pablo Álvarez, explicó en una entrevista con EFE cómo mantiene su entrenamiento con la vista puesta en viajar a la Estación Espacial Internacional (EEI) antes de 2030, al tiempo que saludó la «ambiciosa propuesta» que presentó la Agencia Espacial Europea (ESA) en Bremen (Alemania) para los próximos años, que incluye nuevas misiones espaciales.

Madrid.- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha reunido con el presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en el Palacio de la Moncloa.

Madrid.- Felipe VI ha animado este jueves a las empresas alemanas a avanzar en su colaboración con las españolas en materias como las infraestructuras y el sector ferroviario, así como en el ámbito de la defensa, en un escenario mundial complejo y con el objetivo de llegar a una Europa «más competitiva y resiliente».

París.- Los sindicatos del grupo siderúrgico ArcelorMittal se han manifestado este jueves cerca de la Asamblea Nacional en París para reclamar la nacionalización de la multinacional del acero.

Baikonur (Kazajistán).- La nave Soyuz MS-28, que lleva a los cosmonautas rusos Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáev, y al astronauta de la NASA Christopher Williams a la Estación Espacial, se acopló este jueves al módulo Prichal del segmento ruso de la EEI a las 15.38 hora local (12.38 GMT) tras dar sólo dos vueltas alrededor de la Tierra en tres horas y diez minutos.

Kiev.– El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, ha recibido este jueves en Kiev a su homóloga de Letonia, Baiba Baze, que vista esa nación para reafirmar el apoyo letón a Ucrania y reforzar la cooperación entre ambos países.

Rangún.- La juntar militar de Birmania (Myanmar) anunció este jueves una nueva amnistía colectiva, la tercera del año, con la que se espera la excarcelación de 3.985 personas acusadas de oponerse al Ejército tras el golpe militar de febrero de 2021.

Budapest.- Los célebres guerreros de terracota llegan por primera vez a Europa Central con una gran exposición en el Museo de Bellas Artes de Budapest, donde se podrán contemplar diez soldados originales del ejército funerario y una instalación única que devuelve con luz los colores perdidos de las estatuas.

Ciudad del Vaticano.- Un gran abeto de 27 metros de altura procedente del norte de Italia quedó instalado este jueves en la Plaza de San Pedro del Vaticano para ser decorado como árbol de Navidad, en el inicio de los preparativos de las próximas fiestas.

Pompeya (Italia).- Un robot guiado por inteligencia artificial ha ayudado a recomponer frescos fragmentados del área arqueológica de Pompeya, la ciudad destruida por la erupción del Vesubio en el año 79, utilizando la robótica para reordenar los restos como si se tratara de un rompecabezas.

Bangalore (India).- La Academia de Sales de Bangalore, India, ha puesto en marcha clases interactivas con una Inteligencia Artificial denominada «IRIS», desarrollada en colaboración con Makerlabs Edutech.

Tokio.- Johnny Depp ha llevado su universo artístico hasta Tokio, ciudad escogida por el actor para el debut internacional de su exposición ‘A bunch of stuff’ (Un montón de cosas), un caótico recorrido por su vida y mente a través de más de cien obras y objetos personales.

Barcelona (España).- El centrocampista Pedro González ‘Pedri’, de baja desde que hace un mes se lesionó en el Bernabeu, ha vuelto a entrenarse este jueves, en una sesión en la que no estuvo presente Fermín López, que estará dos semanas de baja por un problema en el sóleo.

Londres.- El español Christian Mosquera, del Arsenal, no dio muchas pistas sobre su futuro internacional, sobre si elegirá España o Colombia, y dijo que él está muy tranquilo y que su intención es seguir trabajando en el club para que lleguen cosas importantes.

Las Rozas (España).- La selección española femenina disputa en Kaiserslautern contra Alemania el duelo de ida de la Final de la Liga de Naciones, torneo que en su división más alta alberga a la flor y nata del fútbol europeo y del que es la única campeona hasta la fecha tras ganar en el 2024 la primera edición.

Madrid.- Fiamma Benítez (Denia, 2004) es uno de los grandes talentos del fútbol femenino español. Con solo 21 años ya sabe lo que es ganar un Mundial en categorías inferiores y una Liga de Naciones, título que aspira a revalidar ahora en el Metropolitano, el estadio de ‘su’ Atlético de Madrid, con quien está sorprendiendo con su rendimiento en la Liga de Campeones.

Madrid.- Cameron Mackintosh es la estrella que se oculta detrás del éxito de musicales como ‘Cats’, ‘El fantasma de la ópera’, ‘Miss Saigon’ o ‘Los Miserables’, que por tercera vez regresa a la cartelera madrileña con escenografía nueva y un elenco «que refresca y da una versión contemporánea a una historia universal».

