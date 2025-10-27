Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 27 oct (10.00 GMT)

Kuala Lumpur.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, partió este lunes hacia Japón para una visita oficial de tres días durante la que tiene previsto reunirse con el emperador Naruhito y la recién nombrada primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y que se espera esté centrada en comercio y defensa.

Kuala Lumpur.- El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este lunes desde Kuala Lumpur, donde participa en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados, que «el ciclo de impunidad» en Birmania (Myanmar) «debe terminar».

Pekín.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que espera «obtener un buen acuerdo» durante su próxima reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, y avanzó la posibilidad de sellar definitivamente el pacto en torno a la aplicación de origen chino TikTok y sus operaciones en el país norteamericano.

Buenos Aires.- La política económica del presidente argentino, Javier Milei, obtuvo este domingo un fuerte espaldarazo con la contundente victoria de La Libertad Avanza, con lo que además se fortalece la capacidad del gobierno para avanzar proyectos de ley que no logró sacar adelante en sus dos primeros años.

Seúl.- La tercera subdirectora de seguridad nacional de Corea del Sur, Oh Hyunjoo, participó este lunes en una reunión informativa para la prensa en la que se han abordado detalles de cara a la Reunión Ministerial de la APEC (AMM), y la Reunión de Líderes Económicos de APEC (AELM) que se tienen agendadas del 29 de octubre al 1 de noviembre.

San Juan/Santo Domingo – El huracán Melissa, un poderoso ciclón de categoría 4, llega a Jamaica este lunes con vientos sostenidos de más de 250 km/h y lluvias catastróficas que, según los expertos, podría dejar sobre 101 centímetros de lluvia durante su lento camino sobre ese país caribeño.

Madrid.- ‘Respira’, la serie que triunfa en Netflix convirtiendo en trama dramática la defensa de la sanidad pública y la lucha contra su privatización, estrena este viernes segunda temporada con nuevos personajes y nuevas historias, que ahondan en cuestiones como la salud mental, el amor, el crecimiento personal o la corrupción.

