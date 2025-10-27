Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 27 oct (16.00 GMT)

Madrid, 27 oct (EFE).-

Gaza.- El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza informó este lunes que se enterraron 41 cuerpos entregados por Israel como parte del acuerdo del alto el fuego sin que pudieran ser identificados por sus familias, «por las mutilaciones y desfiguraciones que sufrieron durante el cautiverio israelí».

Kiev.- Familiares, amigos y colegas despidieron este lunes a Olena Gubanova y Yevgeny Karmazin, periodistas de FREEDOM TV, durante una ceremonia en la catedral de San Miguel, en Kiev, Ucrania.

Tokio.- El presidente estadounidense, Donald Trump, fue recibido este lunes por el emperador japonés, Naruhito, en el arranque de una visita al país asiático que definirá las relaciones bilaterales bajo el liderazgo de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, en particular respecto al comercio y la defensa.

Roma, 27 oct (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recibió este lunes en Roma a su homólogo húngaro, Viktor Orbán, en una reunión centrada en las relaciones bilaterales y los próximos desafíos de la Unión Europea.

Berlín.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, recibió hoy con honores militares al gran duque de Luxemburgo, Guillermo V, durante una ceremonia oficial en el Palacio Bellevue, sede de la jefatura del Estado en Berlín.

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, transmitió hoy sus mejores deseos al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, al reunirse en el Kremlin con la ministra de Exteriores del país asiático, Choe Son-hui.

Luxemburgo.- El ministro español de Agricultura, Luis Planas, aseguró este lunes que la propuesta que ha hecho la Comisión Europea (CE) para la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2027 «desmembra totalmente» esa partida presupuestaria, por lo que instó a «reconstruirla».

Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia).- Los campamentos de refugiados saharauis de la región argelina de Tinduf registraron este lunes masivas manifestaciones contra la propuesta de resolución estadounidense que prioriza una autonomía marroquí para el Sáhara Occidental y que, previsiblemente, se votará en el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo jueves 30 de octubre.

Bangkok.- Cientos de tailandeses acudieron este lunes al Gran Palacio de Bangkok para rendir homenaje a la difunta reina madre de Tailandia, Sirikit, quien falleció el viernes a los 93 años.

Madrid.- El opositor venezolano Leopoldo López aseguró este lunes que «no hay un precedente en la historia de Venezuela en donde a un venezolano nacido en Venezuela se le haya despojado de su nacionalidad», como amenaza hacerle a él el Gobierno de Nicolás Maduro, aunque no es «un hecho aislado».

Redacción Medioambiente.- El huracán Melissa, formado como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe, ha alcanzado la categoría 5, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, que prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas que empeorarán en Jamaica durante el día y hasta esta noche.

Buenos Aires.– Tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza, Argentina vive una jornada marcada por emociones encontradas. Mientras los simpatizantes del oficialismo celebran el resultado como una ratificación del cambio político, otros sectores expresan cautela y expectativa por el futuro. En las calles se respira un clima de debate sobre los próximos pasos del Gobierno y los desafíos económicos y sociales por delante. Siguen las preocupaciones en sectores vinculados a la discapacidad, los feminismos y las disidencias, en un país que busca estabilidad y diálogo.

Madrid.- La abogada y defensora de derechos humanos Ana Katiria Suárez, exiliada en España tras recibir amenazas de muerte por su trabajo, presenta el próximo 30 de octubre en Madrid su libro ‘En legítima defensa’, en el que analiza el caso de Yakiri Rubio, una joven acusada de homicidio tras defenderse de una agresión sexual, y denuncia la violencia machista y las grietas del sistema judicial mexicano.

Peshawar/Hyderabad (Pakistán).- Pakistán conmemoró este lunes el ‘Día Negro’, aniversario de la entrada de tropas indias en la región en 1947, con protestas en varias ciudades para mostrar su solidaridad con los habitantes de la Cachemira india.

Nairobi.- Seis ciudadanos iraníes comparecen ante los tribunales de Shanzu en Mombasa al haber sido acusados de tráfico de estupefacientes y después de que la Armada de Kenia, el Servicio de Guardacostas de Kenia y la Autoridad Nacional para la Campaña contra el Abuso del Alcohol y las Drogas incautaran 1,024 toneladas de metanfetamina por valor de aproximadamente 63 millones de dólares en su barco, a 630 kilómetros de Mombasa.

Panamá.- Comienza en Panamá el encuentro Internacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en el marco de la Convención de Biodiversidad.

Londres.- Rueda de prensa de la organización Survival International con la participación de Richard Gere junto a líderes indígenas de Brasil y Perú y al equipo de investigación de Survival para abordar el aislamiento de algunas comunidades indígenas.

Madrid.- Un total de 19 niñas y niños palestinos junto a 73 acompañantes han llegado ya a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) tras ser evacuados desde la Franja de Gaza para ser atendidos en hospitales españoles.

Hyderabad (Pakistán).- Las autoridades de la provincia pakistaní de Sindh han confirmado 1.083 casos de dengue en lo que va de 2025, aunque los datos hospitalarios apuntan a más de 12.000 infecciones, lo que revela un posible brote en expansión.

Madrid.- El Museo Thyssen-Bornemisza presenta la exposición’ ‘Picasso y Klee en la colección de Heinz Berggruen’, una muestra que confronta a dos de los “gigantes” de la pintura del siglo XX para revelar a dos artistas aparentemente opuestos que comparten afinidades y sintonías.

Barcelona (España).- Un esqueleto de mamut lanudo, icono de la edad de hielo, que habitó en la estepa siberiana entre hace 40.000 y 50.000 años y convivió con homosapiens, se ha incorporado al Museo de la Ciencia Cosmocaixa con su impresionante presencia de 3,5 de altura y metros de longitud, incluidos unos impresionantes colmillos de marfil.

Logroño (España).- La empresa estadounidense Green Light Bioesciences ha patentado y registrado un acaricida ecológico, que es resultado del desarrollo de una generación de plaguicidas ecológicos contra la plaga de la araña roja en una investigación realizada en colaboración con científicos de la Western University, de Ontario (Canadá).

Calcuta/Bombay (India).- Miles de devotos hindúes en distintas ciudades de la India, como Calcuta y Bombay, celebraron este lunes el Chhath Puja, un antiguo festival dedicado al dios Sol (Surya) y al fuego (Agni), con rituales y ofrendas al atardecer en ríos y playas para pedir prosperidad, bienestar y armonía.

Moscú.- Los mineros rusos hallaron una pieza única de ámbar de 2,374 kilogramos, la mayor en más de cuatro años, según informó hoy el Combinado de Ámbar de Kaliningrado (CAK), la principal empresa rusa dedicada a la extracción de estas preciadas gemas.

Barcelona.- El primer equipo del FC Barcelona se ha ejercitado esta mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el día después de la derrota ante el Real Madrid en el clásico.

Ciudad de Guatemala.- Por segundo día consecutivo, el boliche de los Juegos Centroamericanos define a los mejores jugadores de la región en la sede Metrobowl en el país organizador, Guatemala.

Guayaquil (Ecuador).- Ecuador y Colombia propondrán este martes un duelo de los equipos más contundentes del torneo por la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina, tras las goleadas que propinaron en el debut del torneo a Bolivia y Perú, respectivamente.

