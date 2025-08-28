Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 28 ago (10.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 28 ago (EFE).-

Berlín.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, recibió hoy en el Palacio Bellevue a su homólogo búlgaro, Rumen Radev, quien realiza una visita oficial a la capital alemana.

(vídeo)(foto)

Yakarta.- Miles de trabajadores y estudiantes de Indonesia protestan este jueves en Yakarta y otras ciudades para exigir mejoras laborales y rechazar un aumento salarial aprobado para los diputados, que ganarán ahora unos 14.000 dólares mensuales, un asunto que desató manifestaciones violentas el lunes.

(vídeo)(foto)

Barcelona (España).- Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil han detenido en Martorell (Barcelona) a un hombre de 36 años por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista, que se encontraba en un avanzado estado de radicalización y que podría tener la intención de cometer una acción violenta.

(vídeo)

Sargodha (Pakistán).- La devastadora temporada del monzón en Pakistán ha elevado el número total de muertos a 805 en todo el país, después de que al menos 15 personas perdieran la vida en las últimas horas por las graves inundaciones que azotan la provincia de Punyab, la más poblada del país.

(vídeo)(foto)

Sevilla (España).- El poeta, profesor y traductor Manuel García (Huéscar, Granada, 1964), que ha traducido para Hiperión, sello especializado en poesía del que también es uno de sus editores, «El Spleen de París», de Charles Baudelaire, ha asegurado haber encontrado siempre en este poeta «la misma audacia» de Gustavo Adolfo Bécquer.

(vídeo)(foto)(audio)

Torrelavega, Cantabria (España).- El entrenador del Bathco BM Torrelavega, Jacobo Cuétara, cree que la manera de hacer frente al equipo más laureado de Noruega, el Elverum, rival de los cántabros en la fase previa de la European Handball League (EHL), es hacerle sentir «presionado e incómodo» estando siempre dentro del partido.

(vídeo)(foto)(audio)

Sant Joan Despí,Barcelona (España).- Los jugadores del primer equipo del FC Barcelona han llegado la mañana de este jueves a la Ciudad Deportiva para seguir preparando el partido ante el Rayo Vallecano del domingo, con el futuro de Fermín en el aire.

(vídeo)

rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.