Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 28 ago (15.00 GMT)

Madrid, 28 ago (EFE).-

Kiev.- La cifra de civiles muertos por el ataque ruso de la pasada noche contra Kiev ha ascendido a 14, entre los que se cuentan tres menores, según informaron este jueves las autoridades ucranianas.

Bruselas.- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aseguró este jueves que la Unión Europea (UE) mantendrá la “máxima presión” sobre Rusia con más sanciones tras el ataque ruso con misiles que afectó a la delegación comunitaria en Kiev.

Al Alamein (Egipto).- El primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, aseguró este jueves que es «vergonzoso» ver que no hay movimiento para resolver la guerra en Gaza, dado que los esfuerzos como mediadores están siendo «ignorados» ante la falta de una respuesta israelí a la propuesta de tregua aceptada por Hamás.

Berlín.- La ministra de Defensa española, Margarita Robles, expresó este jueves en Berlín su confianza en el modelo español de unas fuerzas armadas profesionales, al ser preguntada acerca de si no se planteaba la posibilidad de buscar fórmulas, como en Alemania, para aumentar el reclutamiento o para volver al servicio militar obligatorio.

Srinagar (India).- Las autoridades de la India mantienen la alerta máxima por riesgo de inundaciones en varias localidades, como aquellas que se encuentran alrededor del río Jhelum, ubicado en Srinagar, en la Cachemira India.

Ciudad de México.- Los senadores mexicanos Gerardo Fernández Noroña, oficialista, y Alejandro Moreno, opositor, se enfrentaron a golpes este miércoles al término de una sesión de la comisión Permanente del Congreso, tras una disputa por el uso de la palabra durante la sesión.

Verín (España).- Los reyes de España, acompañados por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, han llegado este jueves a Verín (Ourense) para conocer de primera mano los daños causados por los incendios forestales en la provincia gallega y saludar a los efectivos que participaron en las tareas de extinción.

Donetsk.- El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, inspeccionó este jueves la agrupación militar rusa Tsentr (Centro) que combate en la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Rusia en 2022, según informó el mando militar ruso.

Rostock (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, visitó hoy la fragata Bayern en compañía del inspector de la Marina, el vicealmirante Jan Christian Kaack.

Tokio.- Autoridades japonesas y miembros de la tripulación del HMS Prince of Wales (R09) participaron este jueves en una ceremonia para dar la bienvenida al portaaviones del Reino Unido en Tokio.

Manila.- Una delegación de la Liga Parlamentaria de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) se encuentra este jueves en Manila para visitar e inspeccionar los proyectos que su agencia lleva a cabo.

Tokio.- El Gobierno de Tokio ha recurrido a la inteligencia artificial (IA) para simular una erupción a gran escala del monte Fuji en el marco de una campaña para concienciar sobre los efectos de una erupción volcánica y cómo proceder cuando sucede.

Túnez.- Profesores tunecinos protestaron hoy frente al Ministerio de Educación en Túnez, en una manifestación organizada por la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), par pedir mejoras laborales.

Londres.- La bandera de San Jorge de Inglaterra, la cruz roja sobre fondo blanco que es uno de los símbolos heráldicos más antiguos de Europa, ha pasado en las últimas semanas de ser la enseña de unión de los ingleses a un arma arrojadiza de división ante la crisis migratoria que afronta el Reino Unido.

San Sebastián de los Reyes (España).- Un hombre de Navarra ha sufrido este jueves una cornada en el glúteo en el quinto encierro de San Sebastián de los Reyes, por lo que ha sido derivado al hospital de la plaza de toros, donde está siendo evaluado por el equipos de cirujanos para conocer la gravedad de la lesión.

Londres.- La galería Gagosian inauguró este jueves en Londres la exposición ‘Espejo Retrovisor: Liverpool-Londres-París’, con una selección de fotografías tomadas por el cantante británico Paul McCartney entre finales de 1963 y principios de 1964, que muestran «un relato íntimo» de The Beatles en sus primeros años de trayectoria musical.

Madrid.- La capilla ardiente del actor Eusebio Poncela, fallecido a los 79 años, ha quedado abierta este jueves en el Tanatorio de San Isidro de Madrid.

Múnich (Alemania).- La capital bávara presentó este jueves la Maaskrug, la tradicional jarra de un litro, como símbolo oficial de la edición 190 del Oktoberfest, que se celebrará del 20 de septiembre al 5 de octubre. El Oktoberfest es el mayor festival folclórico del mundo y reúne cada año a millones de visitantes en el recinto de Theresienwiese, donde se rinde homenaje a la cultura bávara con música, gastronomía y cerveza artesanal.

Johannesburgo.- Desde superhéroes hasta criaturas de fantasía, decenas de «cosplayers» participan desde este jueves y hasta el próximo domingo en Johannesburgo en el Campeonato Anual de Cosplay de la Comic Con África, el mayor festival de cultura pop, videojuegos y fans del continente.

Sant Joan Despí (España).- El centrocampista del Barcelona Fermín López, que ha sido noticia en las últimas horas por el interés del Chelsea en ficharle antes de que cierre el mercado el próximo lunes, ha completado con normalidad el segundo entrenamiento de la semana este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

