Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 28 de mayo (15.00 GMT)

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Madrid, 28 may (EFE)

Nairobi.- Al menos 16 estudiantes murieron este jueves en Kenia en el incendio del internado de la Academia Femenina Utumishi en Gilgil, en el condado de Nakuru (centro-oeste), confirmó el Gobierno keniano.

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Gaza.- El Ejército israelí mató la noche del miércoles a diez personas, entre ellas cuatro niños y un adolescente, en el bombardeo contra una vivienda en el centro de la ciudad de Gaza, según una fuente de la Defensa Civil y fuentes médicas.

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Sidón (Lïbano).- Israel mató este jueves a decenas de personas en el sur del Líbano, sometido a intensos bombardeos desde anoche, pese a la celebración de la festividad de Aíd al Adha y a un solo día de que empiece una reunión militar entre ambos países en el Pentágono.

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Ituri (RD Congo).- La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) difundió este miércoles imágenes de las operaciones desplegadas en la provincia de Ituri, epicentro del actual brote de ébola en la República Democrática del Congo, donde voluntarios de la Cruz Roja congoleña intensifican las labores de sensibilización comunitaria, formación y entierros seguros para contener la propagación de la enfermedad.

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Washington.- La ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, defendió este jueves el respeto a la presunción de inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por supuestamente liderar una red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros.

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La Paz – Legisladores y mediadores intentan una nueva reunión de diálogo entre el Gobierno de Bolivia y los sectores campesinos y sindicales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, cuando se cumplen 23 días de bloqueos de carreteras que están causando pérdidas millonarias al país.

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Moscú.- Moscú acoge este jueves el primer Foro Internacional de Seguridad, un evento que reúne a más de 140 delegaciones de 120 países en el marco del decimocuarto Encuentro Internacional de Altos Representantes para Asuntos de Seguridad.

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París.- Varias militantes del colectivo feminista ‘Nous Toutes’ (Todas nosotras) interrumpieron una representación teatral protagonizada por Patrick Bruel en el Teatro Edouard-VII de París al grito de «¡Violador, Bruel!», en alusión a las denuncias que acumula en ese sentido el cantante y actor.

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Roma.- Una mujer se lanzó este jueves a la Fontana di Trevi de Roma para refrescarse en pleno pico de la primera ola de calor del año en Italia, que ha puesto en alerta máxima por temperaturas superiores a los 35 grados a la capital y a otras cuatro ciudades del país.

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Seúl.- La empresa Galaxy Corporation organiza en Seúl exhibiciones con robots humanoides y modelos de moda que exploran la coexistencia entre humanos y androides.

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París (Francia).- Las temperaturas pueden volver a subir este jueves hasta los 38 grados en algunos puntos del sur de Francia por la ola de calor excepcional para un mes de mayo que sacude el país, y que han puesto 17 departamentos en alerta naranja en el noroeste y también en París y su región.

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Valparaíso (Chile).- La futura ampliación del puerto de Valparaíso, que divide a vecinos, hoteleros y autoridades, es la última polémica que sacude a esta bohemia ciudad de la costa chilena, que lucha desde hace años contra el declive y por conservar su condición de Patrimonio Mundial de la Unesco.

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París.- El escritor y periodista cubano Leonardo Padura espera que los contactos que se han producido en los últimos tiempos entre La Habana y Washington sirvan para que el Gobierno cubano introduzca «muchísimos cambios», no porque los exija Estados Unidos, sino «porque lo necesitan los cubanos».

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Londres.- La Newport Street Gallery de Londres acoge desde este viernes y hasta el próximo 13 de septiembre la exposición ‘Jack White: These Thoughts May Disappear’ (‘Jack White: Estos pensamientos pueden desaparecer’, en español), del músico y artista estadounidense Jack White.

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Herzogenaurach (Alemania).- La selección alemana de fútbol entrenó este jueves en la localidad de Herzogenaurach de cara a su primer partido del Mundial de la FIFA contra Curazao, en el Grupo E, en Houston, Texas (EE. UU.), el 14 de junio próximo.

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lgs/EFE

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