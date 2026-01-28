Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 28 ene (11.00 GMT)

Aceh (Indonesia).- El mercado ganadero de la provincia de Aceh, en Indonesia, se está preparando para satisfacer las necesidades de carne antes del Ramadán, que se prevé que comience a mediados de febrero de 2026.

Yakarta.- El índice compuesto de la bolsa de valores de Yakarta (IHSG) cayó más de un 7 % al final de la primera sesión bursátil.

Pekín.- La Región Administrativa Especial de Hong Kong y Shanghái firmaron el pasado lunes un acuerdo para impulsar el comercio de oro, en un momento en el que el precio de una onza se encuentra en torno a 5,100 dólares, un incremento del 62% respecto al mismo periodo de 2025.

Bombay (India).- Seguidores del viceprimer ministro del estado de Maharashtra, Ajit Pawar, le rindieron tributo hoy luego de que él y otras cuatro personas perdieran la vida en un accidente de avión ocurrido este miércoles en el oeste de la India.

Moscú.- La nieve cubre la Plaza Roja en Moscú, tras una fuerte nevada sobre la capital rusa.

Madrid.- La nueva borrasca, Kristin, mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería (Andalucía) está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para este miércoles de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Madrid.- La película ‘Aída y vuelta’ es un autorretrato que juega con la ficción y la realidad para cerrar el círculo de la mítica e irreverente serie de comedia. «Es un homenaje a lo que significó ‘Aída’ para la gente», ha asegurado a EFE su director, guionista y protagonista, Paco León.

Sevilla (España).- La voleibolista peruana Maguilaura Frías, capitana del Esquimo Fundación Cajasol Andalucía, ha calificado como «un título histórico para el club» la Copa de la Reina conquistada el pasado domingo en Santa Cruz de Tenerife, donde el club nazareno inauguró su palmarés después de 43 años de historia de tesón y de esfuerzo.

