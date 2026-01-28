Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 28 ene (16.00 GMT)

Cisjordania.- Colonos israelíes atacaron, quemaron casas e hirieron a numerosos palestinos en tres de las aldeas que componen Masafer Yatta, en las colinas del sur de Hebrón y lugar en el que se basa el documental ‘No Other Land’, ganador del Óscar 2025.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV llamó este miércoles a la comunidad internacional a permanecer «siempre alerta» para evitar que «el horror del genocidio vuelva a caer sobre ningún pueblo», al tiempo que reclamó un mundo libre de antisemitismo y persecución.

El Cairo.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este martes que los llamamientos sanitarios de emergencia de la agencia de la ONU en el Mediterráneo Oriental -que abarca 22 países, de Marruecos a Afganistán- se cubrieron solo en un 55 % en 2025, pese a que esta zona soporta la «mayor carga humanitaria del mundo».

Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó este miércoles el pueblo siciliano de Niscemi, en el sur del país, donde un grave deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias de los últimos días ha causado el colapso de varias edificaciones y ha obligado a evacuar a más de mil personas.

Bruselas.- La vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, aseguró hoy a propósito de la anunciada regularización de 500.000 inmigrantes en situación irregular en España que la política del Partido Popular «la define Vox» porque el PP tiene «complejo de inferioridad» y «miedo» a la ultraderecha.

Teherán.- En las calles de Teherán se mezclan temor e incertidumbre ante una posible intervención militar de Estados Unidos contra la República Islámica, algo que el Gobierno iraní considera probable tras la decisión del presidente Donald Trump de enviar una flota a la zona.

Ciudad de México.- El Gobierno de México anunció este miércoles el inicio del proceso de reparación integral para las víctimas del accidente del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en el sur del país, y en el que 14 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas.

Pekín.- El vice primer ministro chino Ding Xuexiang recibió este miércoles al consejero delegado del grupo financiero Goldman Sachs, David Solomon, quien le transmitió que el gigante financiero quiere seguir ampliando su presencia en el país asiático y respaldando las relaciones entre China y Estados Unidos.

Moscú.- El Partido Comunista de Rusia (PCR) anunció este miércoles la creación de un comité que luchará por la liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos.

Berlín.- Alrededor de una decena de personas de la iniciativa “Fairness Jetzt” se han concentrado este miércoles frente a la cancillería en Berlín para destacar la necesidad de un uso seguro de la inteligencia artificial.

Peshawar (Pakistán).- El precio del oro supera este miércoles los 5.300 dólares por onza y revalida nuevos máximos históricos, aupado por la debilidad del dólar.

Srinagar (India).- Una reciente nevada a las afueras de Srinagar, capital de verano de la Cachemira india, ha afectado varias vías de comunicación entre ellas la Carretera Nacional Srinagar-Jammu (NH-44).

Melilla (España).- Hace casi dos décadas que Rosa María Calaf (Barcelona, 1945) se jubiló tras una vida dedicada al reporterismo televisivo pero, aunque alejada de las cámaras y el micrófono, sigue “en la primera línea de la defensa del periodismo” para advertir de “en cuánto peligro está la información rigurosa de servicio”.

Shanghái (China).- La próxima llegada del Año Nuevo Chino, que este 2026 celebrará el año del Caballo de Fuego, ya se puede sentir en las calles de Shanghái que ya están adornadas para la ocasión.

Madrid.- El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa María José Catalá, han firmado en Madrid con el director de la Hispanic Society, Guillaume Kientz y con Blanca Pons-Sorolla, bisnieta de Joaquín Sorolla, el acuerdo para la llegada de las pinturas de Sorolla de la institución norteamericana a Valencia antes del verano.

Madrid.- Albert Adrià, chef del restaurante Enigma de Barcelona, con dos estrellas Michelin, ha sido distinguido como Mejor Cocinero de Europa en la octava edición del congreso gastronómico Madrid Fusión.

