Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 28 jul (10.00GMT)

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Madrid, 28 jul (EFE).-

Washington.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó este martes a EE.UU. para reunirse con el presidente Donald Trump y asistir al funeral del senador Lindsey Graham, que murió el 11 de julio de forma repentina tras regresar de un viaje a Kiev.

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Taipéi.- Las maniobras anuales del Ejército taiwanés, conocidas como Han Kuang y que se celebrarán del 5 al 14 de agosto, incluirán este año ejercicios de «contrabloqueo» marítimo, en un contexto marcado por la creciente actividad de China en aguas al este de la isla, informaron este martes fuentes oficiales.

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Bangkok.- El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, junto con otros oficiales, han acudido este martes al Gran Palacio en Bangkok para presentar sus respetos ante el monarca Maha Vajiralongkorn, quien celebra su 74º cumpleaños este 28 de julio.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se desplomó un 10,84 % en la sesión de este martes, lastrado por las caídas de las acciones tecnológicas y siguiendo la tendencia de Wall Street ante el nerviosismo por los próximos resultados de las grandes empresas del sector.

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Bilbao (España).- La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal asentada principalmente en Bizkaia que blanqueó más de cuatro millones de euros procedentes de estafas a más de 200 víctimas en España y otros países, y que los remitió a Nigeria, en una operación que se ha saldado con 20 detenidos y otras 11 personas investigadas.

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Granada (España).- La casa natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros (Granada), uno de los buques insignia de los espacios lorquianos, cumple 40 años manteniendo vivo el objetivo con el que abrió sus puertas al público: preservar el patrimonio, la vida y la obra del poeta.

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alm/EFE

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