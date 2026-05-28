Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 28 may (10.00 GMT)

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Madrid, 28 may (EFE).-

Limasol (Chipre).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) inician este miércoles su reunión en Limasol (Chipre) para empezar a debatir de manera informal los elementos que se deben dar para facilitar la paz en Ucrania y ver cómo seguir presionando a Rusia, entre otros asuntos de la actualidad internacional.

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Bangkok.- El presidente vietnamita To Lam, quien también es secretario general del Partido Comunista de Vietnam, fue recibido con honores este viernes en la Casa de Gobierno de Bangkok.

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Barcelona.- El Palacio de Pedralbes de Barcelona reúne este jueves en una conferencia iberoamericana a ministros de educación de un lado y otro del Atlántico para abordar los principales retos en formación, una cita que ha presidido la ministra Milagros Tolón, y que ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

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Bruselas.- El Gobierno espera que la temporada turística sea buena y que los flujos de viajeros a España se mantengan normalizados pese al conflicto en Oriente Medio, que ha elevado el precio para el combustible de la aviación, aunque seguirá «vigilante» ante cualquier turbulencia en el sector.

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Washington.- Estados Unidos llevó a cabo este miércoles un ataque cinético contra una operación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental, en el que murieron dos personas. IMÁGENES: CUENTA DE X DEL COMANDO SUR DE ESTADOS UNIDOS.

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Gaza.- El Ejército israelí mató la noche del miércoles a diez personas, entre ellas cuatro niños y un adolescente, en el bombardeo contra una vivienda en el centro de la ciudad de Gaza, según una fuente de la Defensa Civil y fuentes médicas.

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Tiro (Líbano).- Israel mató este jueves a decenas de personas en el sur del Líbano, sometido a intensos bombardeos desde anoche, pese a la celebración de la festividad de Aíd al Adha y a un solo día de que empiece una reunión militar entre ambos países en el Pentágono.

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Nueva Jersey.- La tensión continúa este miércoles frente al centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, donde inmigrantes mantienen por sexto día consecutivo una huelga de hambre y de trabajo, mientras decenas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) custodian la instalación y legisladores, activistas y familiares exigen respuestas sobre las condiciones dentro del recinto.

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Melbourne (Australia).- La Policía Federal Australiana (AFP) acusó este jueves a una mujer de 34 años que regresó desde Siria de pertenecer al grupo yihadista Estado Islámico (EI) y de ingresar en una zona de conflicto declarada, en un nuevo episodio relacionado con el retorno de ciudadanos australianos desde campamentos del noreste sirio.

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Irán.- La Guardia Revolucionaria iraní dijo este jueves que ha lanzado un ataque contra una base aérea de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa estadounidense contra el sur del país, en medio de negociaciones entre ambos países para poner fin al conflicto, de cuyo inicio se cumplen hoy tres meses.

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París.- Varias militantes del colectivo feminista ‘Nous Toutes’ (Todas nosotras) interrumpieron una representación teatral protagonizada por Patrick Bruel en el Teatro Edouard-VII de París al grito de «¡Violador, Bruel!», en alusión a las denuncias que acumula en ese sentido el cantante y actor.

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Tokio.- Con traje, pelo negro y un aspecto idéntico a su creador, un androide se movía este jueves con soltura en el escenario para inaugurar en Tokio el ‘Humanoids Summit’, descrito como el mayor evento de este tipo, con más de una treintena de empresas en su primera edición en Asia.

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Barcelona (España).- Disney+ ha producido «Abandonados», una serie documental que relata un suceso ocurrido en Barcelona en 1984, el abandono de tres niños de 2, 4, y 6 años en una estación de tren en la capital catalana.

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rmg/EFE

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