Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 28 nov (11.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 28 nov (EFE).-

Bruselas.- El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, ha atendido este viernes a los medios a su llegada al Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte que se lleva a cabo en Bruselas.

(vídeo)(foto)(audio)

Barcelona (España). – Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión por el Mediterráneo (UpM) debaten este viernes el futuro de la cooperación euromediterránea y la situación en Oriente Medio en el Foro Regional de la organización, con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.

(vídeo)(foto)

Estambul (Turquía).- El papa León XIV lamentó este viernes que en la cultura actual, incluso entre algunos creyentes, se considere a Jesús un mero personaje histórico y no Dios, en su discurso en la catedral del Santo Espíritu Santo en Estambul, en Turquía, ante los religiosos y religiosas del país.

(vídeo)(foto)

Hong Kong.- El número de víctimas mortales por el devastador incendio del complejo residencial público Wang Fuk Court, en el distrito hongkonés de Tai Po, ascendió este viernes a 94, mientras los desaparecidos superan los 200, en medio de promesas del Ejecutivo de una investigación exhaustiva y mayores controles de seguridad.

(vídeo)(foto)

Sumatra (Indonesia).- Las autoridades indonesias elevaron este viernes a 72 las víctimas mortales y a 56 los desaparecidos por las inundaciones y corrimientos de tierra registrados en la isla de Sumatra, en el oeste de Indonesia.

(vídeo)(foto)

Madrid.- La Policía Nacional detiene en apenas 72 horas a dos fugitivos de la camorra napolitana reclamados por Italia.

(vídeo)

Sebastia (Cisjordania).-Vecinos del pueblo palestino de Sebastia, localizado a unos doce kilómetros de Nablus (norte de Cisjordania), aguardan con incertidumbre un futuro muy próximo: en los próximos días Israel podría arrebatarles no solo un importante yacimiento arqueológico local, sino también gran parte de sus negocios y miles de olivos.

(vídeo)(foto)(audio)

Roma.- La sobreexplotación pesquera en el Mediterráneo y el Mar Negro se situó en el 52 % en 2023, frente al 87 % de hace una década, lo que supone una mejora sustancial aunque la presión sobre las especies marinas sigue siendo un desafío importante, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

(vídeo)

Ciudad de Gaza.- En el barrio de Daraj de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, decenas de arqueólogos trabajan bajo el zumbido constante de drones israelíes en las obras de restauración del Palacio Basha, uno de los 317 sitios arqueológicos destruidos en bombardeos israelíes.

(vídeo)(foto)

Bali (Indonesia).- El gobernador de Bali, Wayan Koster, ha confirmado la demolición del proyecto del ascensor de cristal de Kelingkin tras hallar múltiples infracciones en la planificación espacial, así como en los permisos y las licencias de construcción

(vídeo)(foto)

Tokio.- Japón podría quedarse sin pandas por primera vez en décadas tras el próximo retorno a China de sus dos últimos ejemplares, Xiao Xiao y Lei Lei, en medio de la tensión bilateral, que pone en duda la continuidad de la llamada ‘diplomacia del panda’ de Pekín con su vecino, quien mantiene un lucrativo negocio en torno a estos populares animales.

(vídeo)(foto)

Bruselas.- Una docena de compañías y artistas de distintas comunidades autónomas españolas lucen su arte escénico en el Festival Territorio de Bruselas para reivindicar la diversidad cultural periférica y que «España son muchas Españas», por ejemplo, mediante una propuesta creativa que convierte Pamplona en un bosque urbano.

(vídeo)(foto)

rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.