Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 28 oct (10.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 28 oct (EFE).-

Beirut.- La enviada estadounidense Morgan Ortagus se encuentra hoy en Beirut, donde mantendrá reuniones con las principales autoridades del país para abordar el desarme del grupo chií Hizbulá.

(foto)(vídeo)

Base naval de Yokosuka (Japón).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que la empresa de automóviles japonesa Toyota invertirá más de 10.000 millones de dólares (unos 8.579 millones de euros) en construir plantas de fabricación en el país norteamericano.

(vídeo)

Gyeongju (Corea del Sur).- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, tienen previsto su primer cara a cara desde el regreso del estadounidense a la Casa Blanca el 30 de octubre en Corea del Sur, en los márgenes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con el foco en la guerra comercial, TikTok, Taiwán y el fentanilo, entre otros asuntos.

(foto)(vídeo)

Kafr Quds.- La Unidad Especial Antiterrorista de la Policía de Israel mató a primera hora de este martes a tres supuestos milicianos que «participaban en actividades terroristas» en la zona de Kafr Quds en Yenin, en el norte de la Cisjordania ocupada.

(foto)(vídeo)

París.- Ha comenzado este martes en un tribunal de París la segunda y última jornada del juicio contra diez personas acusadas de ciberacoso a la primera dama de Francia, Brigitte Macron, en la que se podría divulgar el veredicto.

(foto)(vídeo)

Yangón (Birmania).- El Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP) de Birmania ha comenzado su campaña electoral previa a los comicios, que está previsto se celebren el día 28 de diciembre de 2025.

(foto)(vídeo)

Redacción Medioambiente.- El huracán Melissa se encuentra a unos 215 kilómetros al sureste de Kingston, la capital de Jamaica, y a 500 kilómetros al suroeste de Guantánamo, con vientos máximos sostenidos muy fuertes de 280 kilómetros por hora, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos a las 06:00 GMT.

(vídeo)

Manila.- Familiares y allegados de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales durante la campaña de guerra contra las drogas del expresidente filipino Rodrigo Duterte se han reunido este martes en el santuario Dambana ng Paghilom para orar y exigir justicia para los asesinados.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.