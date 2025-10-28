Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 28 oct (16.00 GMT)

10 minutos

Madrid, 28 oct (EFE).-

Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia).- Cientos de personas se manifestaron este martes en los campamentos de refugiados saharauis de la región argelina de Tinduf, por segundo día consecutivo, contra la propuesta de resolución estadounidense, que da prioridad a una autonomía marroquí para el Sáhara Occidental y que se prevé que se vote en el Consejo de Seguridad de la ONU el jueves 30 de octubre.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Gaza.- El servicio de la Defensa Civil de Gaza trasladó este martes los cuerpos de 42 palestinos que se encontraban en una fosa común al Hospital Shifa de la ciudad de Gaza para tratar de identificarlos, informó la organización.

(vídeo)

Gaza.- El Ejército de Israel difundió este martes un vídeo que se presume fue captado por un dron en el que se observa a tres hombres salir de un edificio parcialmente destruido cargando una bolsa blanca, que luego cubren con tierra.

(vídeo)

Tokio.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó este martes una visita oficial a Japón llena de halagos mutuos con la recién nombrada primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, pero sin grandes avances en sus negociaciones comerciales.

(vídeo)

Estocolmo.- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, calificó este martes de «provocación» las incursiones en el espacio aéreo lituano de globos procedentes de Bielorrusia, que han obligado a cerrar el aeropuerto internacional de Vilna tres noches consecutivas.

(vídeo)

Estocolmo.- Los jefes de Gobierno de Noruega y Finlandia manifestaron este martes su preocupación por la amenaza que según ellos supone el ensayo del misil ruso Burevéstnik en el Ártico el pasado domingo, aunque declararon que sus países están bien preparados a nivel defensivo para no tener que temer a Moscú.

(vídeo)

Kuala Lumpur.- China y Estados Unidos han medido sus fuerzas en una cumbre del Sudeste Asiático con un perfil más internacional que el de otras ediciones y que arrancó el domingo con la asistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, y concluyó este martes con críticas del primer ministro chino, Li Qiang, a los aranceles de Washington.

(foto)(vídeo)(Informe a cámara)

Luxemburgo.- Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) lograron este martes un acuerdo sobre las posibilidades de pesca durante 2026 en el Báltico, aguas en las que no se encuentra activa la flota española.

(vídeo)

Tegucigalpa.- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) desplegará a los primeros 32 observadores de largo plazo a los 18 departamentos de Honduras de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

(foto)(vídeo)

Washington.- El Ejército de Estados Unidos mató a catorce personas tras atacar a cuatro lanchas que vinculó con el narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental, informó este martes el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

(vídeo)

Río de Janeiro.- La Policía de Río de Janeiro lanzó este martes una gran operación en dos favelas con el objetivo de arrestar a los cabecillas del Comando Vermelho, la mayor facción criminal de la ciudad brasileña, y de frenar su expansión territorial.

(vídeo)

Madrid.- Representantes de tribunales y cortes de 85 países de todos los continentes se reúnen a partir de este martes en Madrid en la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional bajo el título «Los derechos humanos de las generaciones futuras».

(foto)(vídeo)

Lima.- El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) inaugura su sexagésima tercera sesión, que se celebra en Lima del 27 al 30 de octubre, donde miembros de 195 gobiernos del planeta continuarán los debates con miras al séptimo informe de evaluación (AR7).

(foto)(vídeo)

Madrid.- A las puertas de la COP30 de Brasil en noviembre, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha adelantado a EFE, que España acudirá con la propuesta de «salvar» la ambición climática. «Ni un paso atrás» ha dicho tras advertir de que «no todos los países de la UE» mantienen esta posición, tampoco EEUU.

(foto)(vídeo)

Roma.- La Fiscalía de Roma ha decretado el embargo de tres empresas de energías renovables controladas por empresarios españoles acusadas de solicitar y obtener «indebidamente» más de cinco millones de euros en incentivos a la producción de energía solar.

(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, deseó este martes que «Europa asuma un papel más protagonista» y que también China puede dar su aportación para alcanzar la paz en Ucrania, un objetivo para el que es «necesaria la participación» de Estados Unidos.

(vídeo)

Trapani (Italia).- La Policía italiana detiene a 5 personas tras una persecución marítima en una operación contra el narcotráfico.

(vídeo)

Peshawar (Pakistán).- El informe del Banco Mundial sobre desarrollo de Pakistán 2025 advierte de que la inflación podría aumentar hasta el 7,2 % debido a las inundaciones, con un crecimiento previsto del 3 %.

(foto)(vídeo)

Guayaquil (Ecuador).- Los aranceles del presidente Donald Trump no han impedido que sigan creciendo las exportaciones de banano de Ecuador, primer exportador mundial de esta fruta, que ha incrementado este año los envíos a Estados Unidos, donde la demanda ha crecido pese al alza de precios, un fenómeno que, para los exportadores, desvirtúa la política de precios ultrabajos de los supermercados europeos para este producto.

(foto)(vídeo)

Redacción internacional.- Un escuadrón de reconocimiento meteorológico de la Fuerza Aérea estadounidense sobrevoló el interior del huracán Melissa, que en las últimas horas alcanzó la categoría 5, para registrar la formación de la tormenta desde su interior y hacer seguimiento al recorrido que se da sobre el mar Caribe.

(vídeo)

Ginebra.- La Federación Internacional de la Cruz Roja dijo este martes que se estima que al menos un millón y medio de personas sufrirán de forma directa el impacto del poderoso huracán Melissa en su ruta por el Caribe, la mayoría ellas en la isla de Jamaica, para la cual este será «el huracán del siglo».

(vídeo)

Miami (EE.UU.).- Los efectos del huracán Melissa, de categoría 5, golpean ya Jamaica con vientos catastróficos y lluvias torrenciales y se prevé que tocará tierra en esta isla las «próximas horas» manteniendo su intensidad extrema, informó este martes el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

(vídeo)

Madrid.- A pesar de su origen anglosajón, Halloween ya se ha asentado en España con su tradicional «truco o trato» que llena las tiendas de galletas, huesos de santo y gominolas con una elevada demanda y que supone para algunas empresas de la industria del dulce hasta el 10 % de su facturación anual.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Los hablantes de español han crecido 30 millones en 2025, un 5 % más que el año anterior, hasta alcanzar 635 millones de hablantes potenciales en el mundo, según el Anuario del Instituto Cervantes, que también revela que los estudiantes de esta lengua podrían llegar a 100 millones antes de fin de siglo.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Rosalía ha estrenado este lunes el primer tema del que será su próximo disco, ‘Berghain’, en el que participan la islandesa Björk, el estadounidense Yves Tumor y la London Symphony Orchestra y en el que la española sorprende cantando en alemán y como soprano con un registro de canto lírico.

(foto)(vídeo)

Madrid.- CaixaForum Madrid presenta la exposición ‘Chez Matisse. El legado de una nueva pintura’, una exposición dedicada a Henri Matisse (1869-1954) en diálogo con grandes figuras del arte del siglo XX.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini presentarán la 40ª edición de los Premios Goya del cine español, que se celebrarán el 28 de febrero próximo en Barcelona.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Escritoras, poetas y artistas mexicanas se manifiestan con «horribles poemas» para Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), a quien acusan de expresarse «desde el machismo y odio hacia las escritoras» tras afirmar estar en contra de incluir en una colección libros “horriblemente» escritos, solo por ser de mujeres.

(foto)(vídeo)

Barcelona.- La intérprete y compositora estadounidense Lady Gaga ha causado furor este martes en la ciudad de Barcelona, donde ofrecerá tres conciertos esta semana, al salir este mediodía del hotel céntrico en el que se aloja.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La toma del Palacio de Justicia de Bogotá, el 6 y 7 de noviembre de 1985 por la guerrilla del M-19, estaba condenada al fracaso por fallas en la planificación y la desmedida respuesta militar para recuperar el edificio, una operación que dejó 94 muertos y varios desaparecidos, afirma en una entrevista con EFE el escritor David Marín García.

(foto)(vídeo)

Gotemburgo (Suecia).- La selección española de fútbol se enfrenta este martes en Gotemburgo a la de Suecia en el partido de vuelta de la Liga de Naciones.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- El fútbol de los Juegos Centroamericanos concluye en el estadio Cementos Progreso, en el norte de la Ciudad de Guatemala, para definir al país medallista de oro.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- Jadson Viera es presentado como nuevo director técnico de Nacional, club que lidera la Tabla Anual acumulada con cinco unidades de ventaja y está a una victoria de sellar un boleto a la final de la Liga Uruguaya.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su secretaria de turismo, Maricarmen Martínez, presentan en Ciudad de México los avances que tiene el estado para ser sede del Mundial de Fútbol 2026.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.