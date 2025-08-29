Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 ago (10.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 29 ago (EFE).-

Tokio.- Los primeros ministros de Japón y la India, Shigeru Ishiba y Narendra Modi, respectivamente, se reúnen este viernes en Tokio para reforzar vínculos económicos, con la firma esperada de acuerdos sobre inversiones y el envío de mano de obra india al archipiélago, así como sus lazos de defensa ante la influencia de China en la región.

(vídeo)

Tianjin.- China inaugura este domingo en Tianjin (noreste) la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), a la que acudirán, además del presidente chino, Xi Jinping, los mandatarios ruso e indio, Vladímir Putin y Narendra Modi, en una cita que pondrá a prueba la cohesión del bloque y su capacidad de convertir la retórica en resultados.

(vídeo)(foto)(audio)

Bangkok.- El Tribunal Constitucional de Tailandia ordenó este viernes la destitución de la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, al ser hallada culpable de vulnerar un código ético por críticas a un mando militar en un audio filtrado.

(vídeo)(foto)

Bogotá.- Las comunidades de una vereda (aldea) del departamento colombiano de Guaviare (sur) dejaron este jueves en libertad a los 33 militares que habían secuestrado al inicio de la semana durante una operación contra las disidencias de las FARC, confirmaron las autoridades.

(vídeo)

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión Permanente del Congreso mexicano, Gerardo Fernández Noroña, informó este jueves que ya interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras el altercado en tribuna que terminó en empujones y manotazos, y adelantó que el órgano legislativo discutirá un resolutivo para condenar la violencia en su contra.

(vídeo)

Líbano.- El Ejército libanés tiene previsto recibir este viernes una nueva entrega de armas en el campo palestino de Burj al Barajneh, en Beirut, dentro del proceso de desarme de los doce campamentos de refugiados palestinos del país iniciado la semana pasada.

(vídeo)(foto)

Copenhague.- La ministra de Defensa española, Margarita Robles, pidió este viernes en Copenhague «unión» en el seno de la Unión Europea (UE) y «apoyo» a Ucrania tras los últimos ataques rusos a Kiev, que calificó de «terrible matanza».

(vídeo)(foto)

Nuaman.- Nuaman es una aldea imposible. Atrapada entre las fronteras de Jerusalén y Belén, sus habitantes no son ni israelíes ni palestinos, y ahora, tras décadas luchando para que se reconozcan sus derechos, se enfrentan al mayor desafío de su historia: Israel quiere demoler sus casas.

(vídeo)

Pekín.- El éxito mundial de los muñecos Labubu ha encumbrado a la compañía que los produce y comercializa, Pop Mart, dando una nueva victoria en materia de exportación cultural a China, cuyas jugueteras se ven en la obligación de reinventarse.

(vídeo)(foto)

rmg/EFE

