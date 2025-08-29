Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 ago (15.00 GMT)

6 minutos

Madrid, 29 ago (EFE)

Ciudad de Gaza.- Seis miembros de una familia mueren en un ataque aéreo israelí sobre Jabaliya.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Gaza.- Columnas de humo se elevan sobre el barrio de Al Sabra, en la ciudad de Gaza, durante una operación militar israelí.

(foto)(vídeo)

Tulcán (Ecuador).- Más de 2,3 toneladas de cocaína fueron decomisadas este jueves en la frontera de Ecuador con Colombia, tras ser descubiertas dentro de dos camiones cisterna que habían ingresado a territorio ecuatoriano al volante de dos ciudadanos colombianos que quedaron detenidos, según informó la Policía Nacional de Ecuador.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El número de desempleados en Alemania alcanzó en el mes de agosto los 3.025 millones con lo que, por primera vez desde febrero de 2015, se supera la cifra de las tres millones de personas sin empleo.

(foto)(vídeo)

Rebollar (España).- Los reyes de España han iniciado este viernes su recorrido por algunos de los lugares más afectados por el incendio forestal de Jarilla (Cáceres), considerado el más virulento de la historia más reciente de Extremadura y que asoló 17.350 hectáreas.

(foto)(vídeo)

San Sebastián (España).- Hicham Badraoui, un migrante marroquí que vive en la calle, busca a un joven al que rescató del mar en la playa de la Concha de San Sebastián, cuando flotaba inconsciente boca abajo. Ha pasado casi un mes y solo sabe que, a los tres días, el joven estaba vivo con pronóstico reservado.

(foto)(vídeo)

Sant Feliu de Guíxols (España).- Olga Marín, de 54 años y vecina de Barcelona, es amiga de la española de 72 años desaparecida hace unos dos meses en Indonesia, María Matilde Muñoz Cazorla, y asegura que tanto ella como el resto de amigos y familia están «indignados» por la escasa repercusión del caso y las pocas averiguaciones policiales.

(foto)(vídeo)

Lima.- Una expedición integrada por especialistas de distintas disciplinas se adentró en las profundidades de la Amazonía para recolectar y estudiar rocas y fósiles de las riberas del Amazonas para así conocer más sobre el ecosistema que precedió al amazónico hace más de 13 millones de años.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- La transnacional Chiquita retomará a más tardar en febrero de 2026 su operación en Panamá, para lo cual invertirá unos 30 millones de dólares y contratará a miles de personas, según un acuerdo alcanzado este viernes con el Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino.

(foto)(vídeo)

Shanghái (China).- Visitantes han acudido al monumento de la Batalla del Almacén de Sihang, en Shanghái, China, para presentar ofrendas como flores, cigarrillos y botellas de licor baijiu a los soldados caídos durante la defensa de un almacén en el inicio de la segunda guerra chino-japonesa.

(foto)(vídeo)

San Patersburgo (Rusia).- El Museo del Ferrocarril de San Petersburgo celebró hoy un desfile de locomotoras antiguas en el marco del Salón Internacional Ferroviario PRO//Dvizhenie.EXPO que se celebra en la antigua capital zarista del 28 al 31 de agosto.

(foto)(vídeo)

Venecia (Italia).- Feliz y emocionado a partes iguales, el catalán Jaume Claret Muxart presentó este viernes en Venecia su primer largometraje, ‘Estrany riu’ un poético homenaje a sus recuerdos, a su educación y a su familia, con el que compite en Horizontes, la segunda sección en importancia del festival..

(foto)(vídeo)

Las Rozas (España).- Dani Carvajal y Rodri Hernández, dos de los capitanes de la selección española, regresan tras sus graves lesiones de rodilla a una convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente, junto a Ferran Torres, novedades con el estreno de Jesús Rodríguez para los dos primeros partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026, contra Bulgaria y Turquía, ambos de visitante.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El Real Madrid completó este viernes su último entrenamiento antes de recibir al Mallorca en el Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la tercera jornada de Liga para el que Xabi Alonso no recuperará a ninguno de los cuatro lesionados con los que cuenta: Jude Bellingham, Endrick, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga.

(foto)(vídeo)

Barcelona.- Nueva sesión de entrenamiento del FC Barcelona de cara al partido que el próximo domingo disputarán contra el Rayo Vallecano, y pocas horas después del sorteo en Mónaco que ha dado a conocer cuáles serán los rivales de los azulgranas en la liguilla de Champions.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El Espanyol ha presentado este viernes oficialmente a lsus dos nuevos fichajes, los centrocampistas Charles Pickel, que jugará con los blanquiazules una temporada, y a Urko González, con contrato hasta 2030.

Encarnación (Paraguay).- El Mundial de Rallies (WRC) vivió este jueves una fiesta antes del comienzo de las competencias en Paraguay, que debuta como anfitrión del campeonato, donde empezaron a rugir los motores con una ceremonia de salida encabezada por el presidente del país, Santiago Peña, y una sesión de pruebas.

(foto)(vídeo)

Majadahonda (España).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, pidió este viernes “temple” en su equipo “en un momento siempre difícil” para afrontar el partido de este sábado contra el Alavés “con la tranquilidad que se necesita”, tras asumir que, “posiblemente, no ha dado con la tecla” en los dos primeros partidos del curso.

(foto)(vídeo)

